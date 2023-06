Crespo- Los une la sangre y la pasión. Son familia y comparten el trabajo en la peluquería que tuvo a papá, Luis Jacob, como iniciador, y que siguieron sus hijos Santiago primero y Tomás después.

“Trabajamos en familia, cada uno fue haciendo sus estudios y cursos, todos tienen sus clientes y trabajamos sin problemas. Yo trabajo sin turno y ellos con turnos. En el caso de Tomás, estudia además de Contador, le ayuda a su hermano Yamil, que está con su estudio contable en el local contiguo a nuestra peluquería, y cuando vuelve de la Facultad a la tardecita corta el pelo hasta la noche”, dijo Luis.

“Es hermoso compartir momentos juntos, cada día, el trabajo y la vida”, agregó a Paralelo 32, en la cuenta regresiva hacia la celebración del Día del Padre.

Vida de peluquero

Luis explicó a este medio que “En mi caso van a ser 50 años en el rubro. Comencé un 24 de diciembre con Antonio Duarte, que fue mi maestro, con solo 13 años. Y a los 16 ya me largué solo. Duarte compró una peluquería que estaba en marcha en Paraná y me vendió la de él, con sus clientes. Me ayudó eso para tener clientela desde el principio”.

Destacó que “Me encanta que mis hijos hayan seguido mi profesión y que encima estén trabajando conmigo. Estoy tranquilo además porque van haciendo su propio camino. Si yo debiera dejar, ellos pueden seguir solos tranquilamente. Ya estoy jubilado pero seguiré trabajando mientras pueda. Y después ellos continuarán, pero ya con una estructura armada, es algo que tranquiliza a un padre”.

Luis planteó que “Todo cambió en estos años en el rubro, antes se charlaba de los cortes a realizar con el cliente. Hoy directamente te vienen con el teléfono, te muestran la foto y te dicen ‘quiero el corte así’. Y hay que tratar de hacerlo lo más parecido posible. Es lindo cumplir el gusto del cliente. Que siempre salgan conformes. Es algo que siempre pregoné con el ejemplo y veo que mis hijos trabajan de la misma forma, con la misma responsabilidad”, dijo.

La herencia

Santiago sumó que “Llevo casi veinte años en la profesión. La pasión viene de verlo a mi viejo con las tijeras. Yo llegaba, le ayudaba, luego pude estudiar, me fui capacitando, empecé trabajando de siesta y noche, cuando no trabajaba mi papá y quedaba la peluquería libre. Con la ayuda de él y mi abuelo pude ir comprando mis elementos. Me ayudaron mucho. Fui haciendo mi camino, hace un tiempo mi papá me habló de compartir este espacio, y el sí como respuesta fue al instante. La pasamos bien, estoy contento de estar con mi papá y mi hermano compartiendo tareas. Siempre me dejó trabajar con comodidad, a lo sumo me da consejos para mejorar en alguna cosa puntual, pero siempre dejándome hacer camino”.

“Convivimos perfectamente. Mi papá es un tipazo, un genio. Venía a verlo mientras él trabajaba y lo miraba orgulloso siendo chico. Lo disfrutaba. Siempre fue mi orgullo como papá y como profesional”, dice Santi.

La pelu

“En la peluquería se habla principalmente de fútbol. Los clientes son en su gran mayoría varones, así que es inevitable. Somos todos de River los Jacob. Y nos gusta la pesca también”, cuenta papá Luis y asiente Santiago sin dudar.

“Este domingo el Día del Padre lo pasaremos en familia. Me toca ser anfitrión y asador. Estoy a cargo y me encanta que así sea”, agrega el orgulloso padre, imaginando ese encuentro.

“Siempre es lindo compartir el Día del Padre, tenerlo es hermoso y no hay que dejar nada librado a la suerte, hay que tratar de estar y compartir, agradecidos a Dios por poder disfrutarlo todos los días” dijo un emocionado Santiago.

“Tenemos que disfrutar a nuestros papás los que tenemos la suerte de tenerlos, hay que sacarles el jugo. Estoy feliz con el papá que me tocó”, cerró, en ese pequeño recreo que tomaron de las tijeras para hablar con Paralelo 32.