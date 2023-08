Con la presencia de más de 6000 espectadores, y luego de cuatro días de actividades, se realizó el cierre de un evento que sigue consolidándose año a año con un gran trabajo de producción. que es el resultado de un fuerte vínculo entre el sector público y la comunidad teatral independiente.

Desde el año 2019 la iniciativa es impulsada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de Entre Ríos en conjunto con la Municipalidad de Concepción del Uruguay. Este año el Encuentro también contó con el apoyo del Programa Festivales Argentinos de la Dirección de Acción Federal, dependiente de la Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación.

Con un video institucional los organizadores felicitaron a los participantes, a los públicos y a los trabajadores que hicieron posible una vez más la fiesta del teatro tan esperada. El acompañamiento quedó demostrado con la gran presencia de espectadores que llenó las salas donde fueron montadas las funciones teatrales, las actividades especiales, los conversatorios, talleres e intervenciones.

En el encuentro se reconoció y valoró especialmente el trabajo de las y los integrantes del equipo organizador, tanto de la provincia como del municipio. Se felicitó a los elencos de intervenciones artísticas, a los grupos entrerrianos y a los invitados. Recibieron sus felicitaciones los talleristas y todas las personas que brindaron charlas.

Homenajes

Después de la proyección del video institucional fue homenajeado el artista Carlos Ángel Vecchio quién nació en mayo de 1949 en Basavilbaso, pero a los pocos años se transformó en un uruguayense, habitando la ciudad con su familia. De joven se trasladó a La Plata para estudiar Medicina. En 1976 fue secuestrado por la última dictadura militar, siendo liberado en 1978. Comenzó entonces a desarrollarse en la escritura y el humor. Actuó en el mítico Parakultural de Buenos Aires. Fue ganador de premios nacionales de poesía, columnista de medios gráficos y hacedor de múltiples espectáculos en la ciudad y la región.

A continuación el acto estuvo a cargo de integrantes del Consejo Provincial de Teatro Independiente de Entre Ríos (COTIER), que fue creado a partir de la Ley N° 10.931, quienes entregaron reconocimientos a la trayectoria del Teatro Entrerriano para diferentes artistas que consolidaron la historia teatral.

“Este premio destaca a trabajadoras y trabajadores de teatro independiente por su aporte al arte y la cultura entrerriana. Este Consejo considera vital la construcción de la memoria colectiva y visibilización de los y las hacedoras que han dedicado su vida a esta profesión con compromiso, militancia cultural y convicción”, declaró frente a la sala colmada Cristina Witschi.

Por la Región I (Departamentos Uruguay, Tala, Victoria, Nogoyá) recibió el premio Carmen Ghiglione. “Quiero dedicar este premio al amor de mi vida que me acompañó siempre y ya no está, a mis hijos que sufrieron mis ausencias comprendiéndome; a mis compañeros y compañeras de toda vida que me dieron un lugar; y sobre todo a mi pueblo: Maciá”, dijo la homenajeada.

Nadia Grandón entregó el premio por la Región III (Departamentos Paraná, Diamante, La Paz). La protagonista fue Judit Diment, quien dijo: “Yo quiero agradecer a la comunidad teatral, al Colectivo de Teatristas Autoconvocades que ha logrado esto que los de mi generación nunca imaginamos poder soñar, que esto podía ser una ley. Estoy muy emocionada con lo que está pasando en este Encuentro. Quiero decirles gracias”.

En la Región IV (Departamentos Feliciano, Federación, Federal, Concordia), el homenajeado Marcelo Demonte Becker agradeció a una innumerable cantidad de personas de su entorno familiar y a compañeros de actividad. Al finalizar Demonte Becker leyó unos versos de un director italiano de cine y de teatro: “estoy aquí por amor (...) Quiero decirles hoy que debemos proteger a los cómicos, porque son como santos, son un regalo del cielo, (...) hacen llorar y reír, el poder más grande del mundo, por eso hay que besarlos, quererlos mucho y no aprisionarlos nunca”.

El premio a la trayectoria de la Región V (Departamentos Gualeguaychú, Gualeguay, Islas del Ibicuy) fue para Socorro Barcia. “Nada de lo que dijeron de mí aquí lo hice sola. Yo tuve muchas familias: la familia en que nací, hasta la gente que fue cruzando en mi camino, que fueron mis maestros, compañeros. Tuve muchas, muchas oportunidades de aprender. Todo lo que escucharon es una conclusión colectiva con mucha gente (...) El Grupo Tablas es un fenómeno colectivo”, dijo emocionada.

Finalmente el premio a la trayectoria por la Región II (Departamentos Villaguay, San Salvador, Colón), fue para Horacio Berón quien falleció recientemente. Juan Gibert contó emocionado: “Horacio nació el 16 de septiembre de 1933 en Buenos Aires. Fue autodidacta, dramaturgo, director y actor de teatro, gestor del Colón a Todo Teatro desde el año 1983. Fue dos veces secretario de Cultura de la ciudad de Colón. Fue titiritero. Se desempeñó como periodista. Su motor fue forjar un teatro con identidad americana, arraigado en nuestras raíces, con nuestras propias tradiciones”. Su familia fue invitada a subir al escenario para recibir el reconocimiento.

Concluidos los homenajes por región integrantes del COTIER también fueron distinguidos por el trabajo en relación a creación de la mencionada Ley.

Presencias institucionales

En la sala estuvieron presentes la Secretaria de Cultura de Entre Ríos, Francisca D´Agostino y el Intendente de la ciudad, Martín Oliva.

El Jurado de Selección del Encuentro -integrado por Cristina Susana Merelli, Ignacio Monná y Graciela Strappa; Gabriel Cosoy y Marcia Amoroso, productor general y productora artística; las autoridades municipales Sergio Daría Richard, Secretario de Cultura Turismo y deportes; Guillermo Lugrín, Director de Cultura; Atahualpa Puchulu, Coordinador del Área de Cultura; y Ana Hernández, Directora de Comunicación Ciudadana, también estuvieron presentes en los últimos festejos de la edición.

Antes de dar la bienvenida a la última función de la noche -la obra “Floresta” (Paraná)-, todo el equipo se tomó una foto grupal en el escenario y celebró con un fuerte aplauso.

Puede interesarte

En números

16 Funciones

12 Obras Entrerrianas

4 Obras Invitadas

6 Conversatorios

2 Capacitaciones

136 Artistas en escena

42 Artistas tras bambalinas

85 Asistentes en las capacitaciones

148 Participantes de los conversatorios

64 Personas trabajando en la organización

6.000 Espectadores