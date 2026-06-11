Los miembros del elenco de “Los Goonies”, ya clásica película juvenil de aventuras de 1985, se reunieron de forma virtual en un evento online para reunir fondos en la lucha contra el coronavirus y confirmaron que finalmente no se hará la esperada secuela que ellos mismos tanto han agitado en los últimos años.

Según informó la agencia de noticias DPA, el evento online Reunited Apart organizado por el actor estadounidense Josh Gad reunió en una misma sala virtual al productor de la recordada cinta, Steven Spielberg, a su director Richard Donner, a su guionista Chris Columbus y a todas las estrellas que aparecían en la película.

Se trata de Sean Astin (Mikey), Corey Feldman (Bocón), Jeff Cohen (Chunk), Ke Huy Quan (Data), Martha Plimpton (Stef), Kerri Green (Andy), Josh Brolin (Brand) y Joe Pantoliano y Robert Davi (los hermanos Fratelli), quienes además estuvieron acompañados por Cyndi Lauper.

La artista pop interpretó el tema original del filme, “The Goonies ‘R’ Good Enough”.

John Matuszak (Sloth en la película) y la recordada Anne Ramsey (Mamá Fratelli), fallecieron.

Consultado por Gad acerca de la posibilidad de poner en marcha una segunda parte para la película, Spielberg dijo que han “tenido muchas conversaciones al respecto”: ”Cada dos años se nos ocurre una idea, pero luego no aguanta”.

“El problema es el listón que todos ustedes pusieron en este género. No creo que hayamos podido encontrar una idea que sea mejor que Los Goonies que hicimos en los años 80”, dijo el galardonado cineasta al resto de los asistentes, y añadió: “Así que hasta que lo hagamos, la gente tendrá que ver esta cien veces”.

Astin y Feldman revelaron incluso que se les ocurrió una idea y que Donner “se emocionó mucho y parecía que le encantaba”, pero que el proyecto finalmente fue descartado porque sería “demasiado caro”.

Pese a que por el momento no parezca una posibilidad cierta, Astin aseguró que todos los miembros del reparto original están dispuestos a retomar sus papeles.

Estrenada en 1985, “Los Goonies” es prácticamente una película de culto que relataba la historia de un grupo de amigos preadolescentes que descubren un mapa antiguo y se embarcan en una aventura para encontrar el tesoro perdido de un legendario pirata.