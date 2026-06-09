El Consejo General de Educación (CGE) avanza en la elaboración de una declaración jurada dirigida estudiantes que forman parte de los grupos de riesgo frente al Covid-19 y que quieran asistir al aula.

La declaración jurada contempla que en el caso de haber un estudiante perteneciente a un grupo de riesgo, sin complicaciones severas, que cuente con el consentimiento de los padres y un aval médico que indique que el alumno no presenta contradicciones médicas para la presencialidad, podrá concurrir al establecimiento educativo de forma presencial. A su vez, se busca poder darles herramientas a las escuelas y saber cómo abordar este tipo de situaciones.

A su vez, el presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller explicó «a través de la resolución 0156/21, desde el CGE indicamos que tanto del personal directivo, docente, de servicios auxiliares y estudiantes, comprendidos en alguno de los grupos de riesgo y poblaciones vulnerables, están exentos de concurrir a los establecimientos educativos a los fines de preservar la salud de todos los actores. No se trata de discriminación, sino de buscar las estrategias más óptimas para no exponer la salud de nadie», detalló.