Victoria.- El gimnasio cubierto del Club 25 de Mayo fue escenario de una gran jornada de música, baile y entusiasmo para cerrar una nueva edición del Festival de la Juventud.

Durante la celebración se eligieron a los representantes estudiantiles 2025: Ernestina Otegui, por el Instituto John F. Kennedy; y Thiago Albornoz Rodríguez por la Escuela de Educación Técnica Nro. 1 Dr. Pedro Radío.

El jurado, conformado por Delfina Corsich, Lorena Pittaluga, Lina Pereyra, Christian Albornoz y Martín Almada Calderón, tuvo la difícil tarea de definir entre todos los participantes.

Nuevamente, la previa de la Primavera y la celebración del estudiante mostró el interés que genera en los grupos de las distintas promociones y los jóvenes en general este certamen que se extiende a lo largo de varias semanas y abarca distintos desafíos y competencias, que animan y favorecen distintas instancias de participación.

El resultado que impuso al Colegio de la Mesopotamia como el ganador de La Semana de la Juventud es un dato anecdótico, ya que el espíritu de estas actividades es fomentar la puesta en acción de los estudiantes, su encuentro y creatividad, más allá de quién se imponga en los puntos. También desde hace años hay divisiones entre escuelas grandes y de menor matrícula, y se suma a las privadas de gestión pública, como el caso de ‘Meso’, y Huerto que junto a Técnica fueron de las grandes animadoras de esta edición 2025. Sin dudas hay muchas otras instituciones que siguen trabajando y demostrando sus ganas de sumar puntos en el global, ya que aquí no aparecen Normal o Comercio, y la Escuela 15 entre las escuelas que tienen una matrícula importante, mucha creatividad y entusiasmo demostrado con creces.