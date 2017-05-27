Economía, política y educación entre los principales ejes que se analizarán en el XII Foro Anual «Institucionalidad, Competitividad y Desarrollo Sustentable» del Consejo Empresario de Entre Ríos. La cita es el jueves 8 de junio, a partir de las 13 horas, en el Salón Auditorio de la UCA Paraná.

El evento que convoca al empresariado de Entre Ríos y la región, presenta una nueva propuesta. Este año es en horas de la tarde, en el Salón Auditorio de la UCA Paraná, ubicado en calle Buenos Aires 239, para abordar temas de interés vinculados al contexto político y económico, la educación como pilar para el desarrollo y las empresas como eje de sustentabilidad.

«Como en ediciones anteriores, desde el Consejo Empresario de Entre Ríos ofrecemos un espacio de encuentro y dialogo para analizar los procesos sociales y económicos que inciden en las decisiones empresariales», expresó Juan Diego Etchevehere, Presidente del Consejo Empresario, quien añadió: «Frente al escenario actual proponemos a los empresarios y a quienes se vinculan con todos los sectores económicos y productivos repensar el camino que nos oriente hacia el desarrollo y progreso de la provincia».

Manteniendo una nutrida agenda de contenidos, hasta el momento confirmaron su participación al Foro Anual el Economista, Eduardo Levi Yeyati y el Periodista Económico, Willy Kohan, quienes explicarán la situación actual del país y los caminos posibles hacia el crecimiento. El periodista y experto en educación, Carlos March y el Dr. Manuel Álvarez Trongé, Presidente de la Asociación Civil Proyecto Educar 2050, abordarán un panel sobre la educación para el desarrollo sostenible. Mientras que el Dr. Marcelo Elizondo, expondrá sobre la inserción económica internacional de la Argentina y el Dr. Rosendo Fraga, será el encargado de realizar el análisis político de la actualidad. También el CEER tendrá su espacio institucional a través de un debate entre sus ex presidentes.

Cabe destacar que ya confirmaron su participación el Intendente de la ciudad de Paraná, Sergio Varisco y el Gobernador de la provincia, Gustavo Bordet.

Las tarjetas se encuentran a la venta en las oficinas de la entidad, ubicada en Alameda de la Federación 290, 6° Piso, teléfono 0343-4236181/2.