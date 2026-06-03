Los emprendimientos liderados por mujeres tienen un 10% más de ingresos que los que son dirigidos por hombres en Latinoamérica, aseguró el director del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone, en entrevista con la Voz de América.

“Las emprendedoras más efectivas, más exitosas en la región, son las mujeres”, dijo Claver-Carone, nombrado como presidente del banco en septiembre del año pasado.

El abogado y antiguo asesor del expresidente Donald Trump, subrayó que a pesar de ser beneficiosas para la economía, las empresas lideradas por mujeres tienen un 50% menos de acceso al financiamiento.

Las mujeres suelen ser objeto de prácticas discriminatorias por parte de las instituciones financieras, incluso cuando su perfil financiero pudiera ser igual que el de los hombres, según un estudio de la Universidad Autónoma de México.

Debido a que las mujeres cuentan con activos de menos valor y tamaño que los hombres, por lo que deben ofrecer más garantías que los hombres para acceder al crédito, que las limita más para obtener financiamiento, asegura la investigación.

Latinoamérica es una de las regiones con mayor porcentaje de empresas propiedad de mujeres, según datos del Banco Mundial: las mujeres son dueñas de un 50% de las empresas en la región.

Sin embargo, retrasó más de una década los avances que las mujeres habían logrado en la región en material laboral y económica, según un informe de la CEPAL. Solo un 46% de las mujeres trabajaron en el 2020, en comparación con un 69% de los hombres, una caída de casi diez puntos porcentuales con respect al 2019.

Esto se debe tanto a que la pandemia obligó a las mujeres, sobre las que recae una mayor carga del trabajo doméstico no remunerado, a dejar su empleo para atender el hogar como a que sectores donde hay un mayor porcentaje de mujeres trabajando —como el turismo o el comercio—se vieron especialmente afectados por la crisis.

“Las mujeres desafortunadamente han llevado la carga del COVID”, subrayó Claver-Carone.