La cantidad de cambios que ha realizado este gobierno en tan poco tiempo no deja de ser impresionante. La velocidad con que los ha hecho realmente llama la atención. No lo digo desde el punto de vista macroeconómico, ya que si bien la inflación ha ido disminuyendo como consecuencia del ancla fiscal establecido por un superávit mantenido a rajatabla (incluso aunque esté un poco “dibujado”), el cepo establecido en materia cambiaria no se ha modificado prácticamente nada.