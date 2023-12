El economista Juan Pablo Enríquez, brindó declaraciones al sitio Debate Abierto para explicar sobre las perspectivas económicas de Argentina que se ven ensombrecidas por la amenaza de la estanflación. Según Enríquez, esta situación se caracteriza por la combinación letal de inflación y recesión, un fenómeno que pone en jaque el crecimiento económico y la generación de empleo.

Enríquez destaca dos acciones negativas que se derivan de este escenario: el aumento de la inflación y la caída de la actividad económica. Advierte que se avecinan tiempos difíciles, caracterizados por ajustes y reducción de gastos, especialmente en el ámbito de la obra pública. Este panorama, según el economista, impactará negativamente en el Producto Bruto Interno (PBI) del país.

El economista no oculta su preocupación al señalar que no son buenas noticias para la población, instando a la ciudadanía a prepararse ajustando sus gastos. Advierte que lo que se escucha son indicadores negativos y que la palabra "ajuste" no solo afecta al sector público sino que también se traduce en pérdida de empleo en el ámbito privado.

Enríquez relaciona esta situación con el modelo de Cambiemos entre 2015 y 2019 ejerciendo el gobierno en Argentina, recordando la pérdida de puestos de trabajo durante ese período. Expresa su inquietud por la designación de Luis "Toto" Caputto en el ámbito económico, señalando su pertenencia a la "timba financiera". En este sentido, advierte sobre la intención de dolarizar la deuda de las Leliqs, lo cual, según Enríquez, aumentaría la deuda externa de Argentina, recayendo en la población.

El economista hace hincapié en la necesidad de que la población tome precauciones ante el posible impacto de las medidas que se implementarán en el próximo gobierno. “Uno pretendería darle buenas noticias a la población, pero más que nada el consejo es evitar gastos superfluos, esperando a ver cómo reacciona la economía con las medidas que se van a llevar adelante en el próximo gobierno”, explicó.

En cuanto a las proyecciones sociales, Enríquez no augura un escenario alentador. Advierte que la población, en desacuerdo con las políticas implementadas, podría expresar su descontento en las plazas en tan solo tres meses. Señala que aquellos que votaron al nuevo gobierno lo hicieron con la esperanza de mejorar su situación, no empeorarla; e indicó “El argentino quiere que le solucionen cuanto antes los problemas, se va a generar un descontento por parte de la población y va a caer la imagen del Presidente electo”.

Enríquez también critica la postura de figuras como Milei, quien aboga por la libertad de mercado pero, según él, puede llevar a abusos si no hay control. Destaca la aparente contradicción de Milei al juntarse con lo que él llama la "casta", refiriéndose a la colaboración con un proyecto político que, según Enríquez, ha perjudicado a Argentina. Advierte sobre los riesgos de las reducciones de gasto, comentando que “Está claro que todo lo que es reducción de gasto repercute en los sectores humildes, nunca pierden los ricos, es la casta financiera que se viene a quedar con lo de los argentinos”.

El economista finaliza su análisis expresando la impresión de que algunos actores políticos desconocen el manejo del Estado. Lamenta que medidas como las privatizaciones, que se implementaron en los años '90, hayan resultado en deudas y malos indicadores sociales. Enríquez concluye su pensamiento expresando que “la gente vota con expectativa y que sea positivo para sus bolsillos, y empezamos con un cambio negativo”.