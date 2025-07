El jueves 3 de julio visitó por segunda vez en poco más de tres meses la ciudad de Crespo, el embajador de la República Federal de Alemania, Dieter Lamlé, quien está al frente de la delegación diplomática germana desde 2023. En entrevista exclusiva con Paralelo 32, al visitar nuestra casa en la semana del 53 aniversario de la marca, reconoció que “en marzo estuve aquí, tuvimos buena química con el intendente Cerutti y su equipo, y por eso decidimos volver lo más rápido posible y cumplí”.

En tanto, Marcelo Cerutti, quien lo acompañó durante la entrevista, confirmó que “en su momento, quedaron planteadas algunas cuestiones; el embajador vino con parte de su equipo, un equipo interesante. Vino con todo lo relacionado a la parte comercial, todo lo referido a comercio e industria. Y también todo lo relacionado con cultura y educación. Que son los pilares de nuestra ciudad y por los que estamos trabajando cada día los crespenses. El embajador pudo ver todo lo que hacemos, la parte cultural fue la vez anterior y esta vez tuvimos un paseo más productivo”.

– Un tema particular es revitalizar el Colegio Alemán bilingüe. ¿Hay alguna novedad, embajador?

-- Conozco el proyecto, lógicamente un colegio alemán siempre es una cosa positiva. Se necesita terreno, profesores, un lugar donde poder hacerlo. Para mí lo interesante de Crespo es que el 50% de la población es de descendencia alemana. Eso es mucho, en ER son 30%, igual que en Misiones.

– No es común que en poco tiempo un embajador venga dos veces a la misma localidad. ¿Qué lo seduce de Crespo?

-- La descendencia alemana, y ahí veo un potencial muy fuerte. Argentina es ocho veces más grande que Alemania. Yo no puedo visitar las 24 provincias cada tres meses, es imposible. Entonces necesito prioridades. ¿Y dónde están las prioridades? Donde hay muchos descendientes de alemanes. Eso es Misiones y Entre Ríos. Entonces, vamos a concentrarnos en esos lugares para iniciar un proceso. Creo que en este viaje a Crespo hemos iniciado un proceso con el Centro Comercial. Ahora vamos a plantar un árbol cómo un símbolo de raíces fuertes de amistad entre Alemania y lo que representan las tradiciones, los valores y la historia de estos descendientes. Allí puede salir un arbolito joven, que va a crecer y en eso estamos trabajando mucho.

200 años de inmigración alemana

Al analizar el impacto de la inmigración alemana en Argentina (acá viven más de 3 millones de descendientes, de los cuales 2 millones son alemanes del Volga (‘Wolgadeutcher’), Lamlé se refirió a un proyecto que impulsa su representación diplomática. “Hemos lanzado el proyecto “200 años de inmigración alemana”, 200 años de amistad entre Argentina y Alemania. Claro que los alemanes del Volga llegaron cincuenta años más tarde, pero nos da igual. Porque la razón para venir siempre fueron las mismas: o era por persecuciones personales y políticas; o había una pobreza muy fuerte, estoy hablando del segundo grupo. Salían de Alemania para encontrar un nuevo hogar en Argentina. Porque hace doscientos años hubo un proyecto del gobierno argentino (presidencia de Rivadavia) que decía ‘tenemos que importar alemanes’ y enviaron a gente de viaje a Alemania para convencer a nuestra gente que acá la vida era mucho mejor. Y tuvieron razón. Ahí 331 alemanes inmigraron a Buenos Aires y ese fue el inicio de ola inmigratoria controlada. Claro que había alemanes antes, científicos, jesuitas, comerciantes. Pero no era una ola controlada. Luego la ola de los alemanes del Volga comenzó. Siempre la idea era ‘nos va mal y queremos tener en Argentina una nueva patria’. A nadie le gusta ser emigrante, porque decides dejar atrás tu familia, tus amigos, tus costumbres, para llegar a un nuevo mundo donde no se conoce ni el lenguaje. Es un inicio muy difícil para todos. Querían quedarse y los argentinos los recibieron con brazos abiertos, con una mentalidad muy abierta. No había bloqueos mentales en ninguno de los dos lados. Al contrario, la mentalidad de trabajar juntos y desarrollar este país”, resumió el diplomático.

Diplomacia de Berlín en el mundo

– ¿Cómo caracteriza la doctrina diplomática alemana? Estuvo en Ruanda, en China, en Arabia Saudita, ahora en Argentina

-- En los últimos diez años, China, Arabia y Argentina, las diferencias no podrían ser más grandes. No aprendí chino, a mi edad ya no se aprende fácil lenguas (sonríe). Siempre tenemos los mismos pilares en cualquier país donde estamos. Punto uno, la paz; tenemos muchos problemas en estos momentos, la situación geopolítica ustedes la conocen. Punto dos, multilateralismo; punto tres, mercados libres. Son los tres pilares de la política exterior alemana. Como cuarto punto, siempre desarrollar muy buenas relaciones bilaterales en los países donde tenemos embajadas, y eso es en casi todo el mundo.

– Esas posturas no tienen que ver con gobiernos socialdemócratas ayer o democristianos hoy. En Argentina comenzó como embajador de un gobierno de centroizquierda y ahora sirve a uno de centroderecha. ¿Le cambiaron los papeles que vienen del Ministerio de Relaciones Exteriores, o la política exterior es política de Estado, independientemente de quién gobierne?

-- Las líneas principales siempre son las mismas. No importa quién es el canciller, el jefe de gobierno. Claro, hay detalles. En el gobierno anterior (alemán NdeR) había ‘mucho verde’ por influencia del Partido Verde en la coalición de gobierno. Ahora es un poco menos. Y eso se traduce en mi trabajo. Sin decir que estamos perdiendo interés en toda la política ecológica verde. Al contrario, hemos visitado hoy aquí la planta de residuos donde se hacen botellas ecológicas. Eso sigue siendo de mucha importancia para nosotros. Pero la ‘agresividad’ de la política verde ahora no existe.

– Cuarenta o cincuenta años atrás, alemanes que vinieron a invertir en nuestra zona, parecían indignados contra los Verdes (die Grünen). ¿Han crecido desde entonces?

-- Han crecido mucho hasta que asumieron el poder y cuando llegaron hicieron un poco demasiado agresivo el tema ecológico. Eso no gustó a mucha gente y el resultado es que no fueron votados de nuevo. Así es la democracia.

Voto argentino

– El gobierno actual argentino realizó un viraje muy fuerte en temas como cambio climático, derechos humanos o las temáticas de género. Ud. en particular, el año pasado habló del Pacto para el Futuro que promueve Alemania y se quejó de nuestro gobierno, que no está apoyando ese pacto. ¿Eso hace mucho ‘ruido’ en las relaciones bilaterales?

-- Ahora no hace tanto ruido, porque ya pasó. Fue una decisión. Yo siempre dije, también en ese momento, que lo importante es la implementación. Hay muchas razones políticas para dar un voto por si o un voto por no en Naciones Unidas. Pero lo importante es cómo hacemos la implementación. El ‘Pacto para el Futuro’ incluye temas como Sustentabilidad, Medio Ambiente, Clima. Reemplaza en parte la Agenda 2030, o la continua de otra manera. El cambio climático ya lo estamos padeciendo. El frío que vivimos ahora en Argentina no es normal, el calor que tenemos ahora en Alemania tampoco. No se puede discutir si hay cambio climático o no. Hay que discutir cuánto contribuye el ser humano, si es mucho o es menos. Esa es la pregunta. En su momento, el gobierno argentino no se salió del Pacto de París, está siguiendo todo.

– ¿Cree que son más declaraciones ‘para la tribuna’?

-- En algunos casos tengo la impresión que es así. Pero, aunque eso pasó, el presidente Milei estuvo en Berlín. La ex canciller Mondino y el actual canciller Werthein estuvieron en Alemania. Hoy, el gobernador Rogelio Frigerio está allá. Estamos logrando otras visitas, así que las relaciones entre mi país y Argentina son muy buenas, siempre fueron muy buenas. Nosotros queremos que Argentina sea exitosa con las nuevas políticas que está implementando; hay todavía mucho trabajo por hacer. No se puede cambiar todo en un año y medio. Necesitan tiempo, paciencia y, un punto muy importante, lograr confianza. Ahí, los inversores alemanes todavía están en la actitud ‘wait and see’: ‘esperar a ver’ cómo se va a desarrollar todo esto. Lo que necesitan nuestros inversores es seguridad legal. Hay que conocer las reglas de juego, porque si los inversores ponen plata sobre la mesa deben saber qué va a pasar con esa plata.

Las crisis de Alemania

Alemania tuvo dos momentos muy críticos en el siglo veinte que afectaron mucho hasta la psicología de las personas: la hiperinflación de 1923 y el nazismo entre 1933 y 1945. Alemania logró una estabilidad económica totalmente ajena a 1923 y la política actual está totalmente en contra el ‘espíritu’ (Geist) del Tercer Reich.

– ¿Cómo superaron esos dos momentos críticos? ¿Cuál fue el punto de quiebre?

-- No sé si hubo un sólo punto de quiebre, fueron muchos puntos de quiebre. Uno, definitivamente, es que nos ayudaron otros países para reconstruir Alemania. Como Estados Unidos con el Plan Marshall, si no, Alemania no renacía como lo hizo. Después tuvimos la voluntad del pueblo alemán. Las mujeres tuvieron gran protagonismo. Porque los hombres, después de la guerra, o estaban muertos o eran prisioneros y tardaron en regresar. Fueron las mujeres quienes jugaron un rol fundamental. Después, fuimos recuperando la confianza internacional poco a poco. Por eso la recuperación, por eso los créditos. Y por último la mentalidad alemana. Nosotros queremos tener un país bonito. Estamos orgullosos de tener un país bonito. Y en eso continuamos hasta hoy.

Quién es Dieter Lamlé es el actual embajador alemán en Argentina desde el año pasado. En 1988 completó su formación para el Servicio Exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania. En diversos momentos de su carrera ocupó cargos de importancia en el ministerio; en otros momentos fue representante de su país en el exterior: en Ruanda (1989-1992), Perú (2004-2008), Irak (2012-2014), Hong Kong y Macao (2015-2017), Arabia Saudita (2017 – 2021), entre otros destinos y ocupaciones diplomáticas. Lamlé nació en 1960 en Pretoria (capital administrativa de Sudáfrica mientras su padre fue diplomático alemán en ese país africano); está casado y tiene 4 hijos.

Alemania y Rusia

Al canciller Otto Bismarck, artífice de la unificación alemana en el siglo 19, alguna vez le preguntaron, según una anécdota apócrifa, cuál es la fórmula para tener un buen gobierno. El habría respondido ‘firmar un buen tratado con Rusia’.

– ¿Qué responde a eso, embajador?

-- Que ya no responde a la realidad porque tenemos a Putin. Y nos enseñó la historia que fue una falsa política que hubo: ‘Mejor trabajar juntos con Rusia para que no nos ataque’. Eso demostró ser falso, porque sí atacó, no a Alemania, pero a otros países (por Ucrania, N. de R.)

Presente con tensiones

El embajador Lamlé se refirió al presente alemán cargado de tensiones. “Ahora, otra vez estamos en una forma de crisis. Nos fue muy bien en los últimos 20 o 30 años, con la siguiente ‘filosofía’: energía muy barata de Rusia, defensa muy barata de los Estados Unidos y los chinos nos compraban todo. Todo eso se acabó. Ahora estamos en un problema para reactivarnos con nuevas fórmulas. Por eso tenemos ciertos problemas en estos momentos. Tenemos problemas estructurales y hay cosas para mejorar. Y ahí estamos, pero lo vamos a lograr”, resumió con optimismo Lamlé.