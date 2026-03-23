Victoria.- El sistema de comedores escolares del departamento Victoria asiste actualmente a 4.870 estudiantes, según informó a Paralelo32 el coordinador departamental del área Comedores y Copa de Leche, Emanuel Vaquié.

A esa cifra se suman 1.634 beneficiarios de comedores comunitarios y clubes, lo que muestra la magnitud que tiene el programa alimentario en el territorio.

Los números podrían modificarse en las próximas semanas, ya que las escuelas se encuentran realizando el proceso de reinscripción de alumnos que utilizan el servicio, trámite que los directivos deben completar antes del 20 de marzo.

“Ahora estamos trabajando con la cantidad del año pasado. Si hay un incremento se va a actualizar cuando los directivos informen la cantidad de chicos que asistirán este año”, explicó Vaquié a este medio.

El coordinador aclaró además que muchas veces las estadísticas se expresan en servicios brindados, ya que un mismo estudiante puede recibir más de una prestación diaria, como desayuno y merienda.

Más demanda en escuelas de doble jornada

El crecimiento del servicio se observa sobre todo en escuelas de jornada completa, extendida o doble turno, donde los alumnos permanecen gran parte del día en la institución.

En esos casos el comedor cumple un rol importante en la organización familiar, ya que muchos estudiantes reciben desayuno, almuerzo y merienda.

“Hay escuelas donde los chicos entran a las siete de la mañana y se quedan hasta la tarde. Muchas veces los padres están trabajando y el comedor termina siendo la mejor opción”, continuó Vaquié.

El funcionario remarcó además que no se realiza un análisis socioeconómico para acceder al servicio: cualquier familia que lo solicite puede incorporar a sus hijos al comedor escolar.

Responsabilidad de los directivos

El funcionamiento del comedor también implica tareas administrativas dentro de cada institución. Según la Resolución 1038/17 del Consejo General de Educación (CGE), el equipo directivo es responsable de administrar el servicio alimentario, lo que incluye la gestión de los fondos, la compra de alimentos y la rendición de los gastos.

Para ello, las escuelas reciben una tarjeta con el monto asignado al programa y realizan las compras en comercios habilitados.

En Victoria quedaron registrados ocho proveedores que cumplen con los requisitos fiscales y administrativos establecidos para abastecer a los comedores escolares (también hubo al menos 4 bajas, por falta de la documentación requerida – N. de R.).

Organización del servicio

El comedor implica una logística importante dentro de cada institución, desde la compra de alimentos hasta la preparación de las comidas y la organización de los distintos turnos de servicio.

En algunas escuelas grandes se realizan varios servicios diarios, entre desayunos, almuerzos y meriendas.

El programa cuenta además con el acompañamiento de equipos de nutricionistas, que elaboran pautas alimentarias y asesoran a las escuelas, incluso en casos especiales como estudiantes con celiaquía.

Actualización de partidas

Las partidas destinadas al programa se actualizan periódicamente a nivel provincial. Según explicó Vaquié, las revisiones suelen realizarse dos o tres veces al año para acompañar la evolución de los precios de los alimentos.

Mientras tanto, las escuelas continúan trabajando con los montos actuales hasta que finalice el proceso de reinscripción y se definan las nuevas asignaciones.

Comedores en el departamento

Beneficiarios del sistema alimentario:

• 4.870 alumnos asisten a comedores escolares

•1.634 personas reciben asistencia en comedores comunitarios y clubes

• Inscripción 2026: Las escuelas deben informar la cantidad de alumnos que utilizarán el servicio hasta el 20 de marzo.

• Actualización de partidas: Los montos se revisan dos o tres veces al año a nivel provincial.

Qué dice la normativa

La Resolución 1038/17 del Consejo General de Educación establece pautas para la organización del servicio alimentario en las escuelas entrerrianas. Entre otros puntos, determina que: El equipo directivo es responsable de la administración del comedor escolar. Y debe gestionar los fondos asignados, realizar las compras de alimentos y efectuar la rendición administrativa.

También debe coordinar el funcionamiento del servicio con el personal de cocina y auxiliares.