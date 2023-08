Crespo.- El miércoles pasado se realizó una transmisión especial de Paralelo 32 en su canal de Youtube, con la participación de los cinco precandidatos a presidentes municipales de Crespo. El oficialista Marcelo Cerutti, compite en la interna de Juntos por Entre Ríos con la dirigente del PRO local, Mariela Hildermann. En tanto, dentro del peronismo se enfrentan las agrupaciones de Luciano Lell y Humberto Giménez. Por su parte, sin competencia interna, también está en la oferta electoral local con la boleta de Políticas para la República, Carlos Sigvardt.

Por acuerdo entre la producción y los precandidatos, el programa se desplegó como presentación de proyectos. Todos tuvieron cinco minutos para dar a conocer los ejes centrales de sus propuestas al electorado. Posteriormente, en los últimos bloques y casi al cierre del programa se refirieron al ‘Crespo del Futuro’ y desplegaron argumentos para solicitar el voto de la ciudadanía crespense en las elecciones PASO que se desarrollarán el próximo domingo 13 de agosto.

Mariela Hildermann

La precandidata de la Lista N°502 A, Juntos por Crespo, dijo que elaboró su plataforma “en base a las necesidades de la gente”, por pedidos de los vecinos en las recorridas por los barrios. Destacó la necesidad de construir veredas. También subrayó que “nos comprometemos a trabajar por más asfalto”, habló de las plantas de asfalto que “reducen a la mitad el costo” del pavimento.

Se refirió a la gran necesidad de casas para las familias, y se comprometió a gestionar ante la Provincia y la Nación programas de viviendas. Además, propuso un “círculo cerrado de viviendas”, que podría construir 200 unidades habitacionales con una cuota accesible en pocos años.

En materia educativa, Hildermann recordó su propuesta de gestionar una nueva escuela primaria y otra secundaria para “terminar con la obligación de muchos niños y jóvenes, que deben irse a aldeas cercanas a completar sus estudios por falta de cupo en las escuelas de Crespo”. Entre otros temas, también se refirió a “más oferta académica” para que nuestros jóvenes estudien en la ciudad y no precisen irse a otros centros urbanos. También se comprometió a traer formación en oficios para los jóvenes que quieran trabajar y emprender.

En Salud, la dirigente del PRO local se refirió a la ejecución de gestiones para recuperar servicios y que las mujeres den a luz en el Hospital San Francisco de Asís. En particular, se comprometió a continuar y mejorar el servicio de traslados en emergencias que lleva adelante la Municipalidad.

Marcelo Cerutti

El precandidato a intendente de la Lista 502B - Crespo Nos Une, recordó lo que se hizo en los ocho años de gobierno de Darío Schneider en materia de salud, como desarrollar el servicio de emergencias, la instalación de un mamógrafo por acuerdo con el sector privado. Reconoció como tema pendiente las guardias pediátricas “que tomamos como desafío pendiente”. Destacó que se construyeron más de 170 cuadras de asfalto, se mejoraron todos los accesos de la ciudad, y “se están por terminar los accesos Illia y Libertad”. Remarcó los procesos participativos como la Plaza de mi Barrio, con seis nuevas plazas, con el impacto social positivo que estas obras producen.

Adelantó que, para “superar deficiencias en los aspectos culturales y de deportes”, bajo su gestión se quiere construir un microestadio, que “se gestionará con fondos provinciales o nacionales, aunque la ciudad está capacitada para ir haciéndolo”.

Cerutti destacó lo realizado para más de 370 personas que buscan trabajo; además, que se pudo nuclear a más de 500 emprendedores, “capacitando a unos 270 en oficios, formación financiera y manejo de redes para que puedan vender sus productos”. El gobierno municipal detectó la nueva categoría de emprendedores digitales y “un desafío es crear una escuela de oficios digitales”, agregó el médico cardiólogo. Durante la actual gestión, que integra al frente del área de Salud, se instalaron casi 30 empresas más en el PIC. Finalmente, Cerutti destacó el trabajo sobre transparencia dentro de la Municipalidad, “un diferencial que tenemos en la zona”.

Carlos Sigvardt

El representante de la Lista N°860 – Políticas para la República, destacó que su partido, que se presenta por primera vez en Crespo, es un “partido programático que busca resolver problemas de la sociedad” y todas sus políticas “giran en torno al ciudadano, la gente”. Tomó como disparador la familia, y como gran necesidad, el tema de la vivienda. Sobre una nueva política de viviendas, planteó la gestión ante el IAPV, el desarrollo de planes de ahorro y como tercera opción, el banco de tierras. Consideró que el Estado debe funcionar como regulador que apuntale el desarrollo de la vivienda propia. Como segundo eje, Sigvardt se refirió a la salud, donde propuso seguir “el desarrollo de la niñez desde la concepción con un trabajo mancomunado de Salud Pública y el Municipio”. Se refirió a la necesidad de neonatología y guardia pediátrica. “Hay que hacer un esfuerzo enorme porque una vida no tiene precio”, dijo. Mejorar la provisión de agua como otra política de salud, la no contaminación en las calles de broza, el saneamiento de los arroyos, también profundizar la prevención. Como tercer eje, se refirió a la educación, donde postuló que la inclusión de niños especiales en escuelas comunes, que “encuentra a docentes sin herramientas necesarias para recibir a los niños en esas escuelas”. Planteó el acompañamiento del Estado municipal en esa problemática. Para la adolescencia, Sigvardt propuso el objetivo de “llegar a la misma con autoestima alta, con desarrollo de talleres socioemocionales, que les den herramientas a los jóvenes para no caer en la droga, el embarazo no deseado o el suicidio”, señaló.

Luciano Lell

El peronista de la Lista N°1 – Crespo en Marcha, definió a su sector como “una agrupación joven”. Partió del diagnóstico de que Crespo “ha crecido mucho, se ha expandido y no se ha dado un correlato de acompañamiento del Estado en materia de servicios”. Propuso que haya más asfalto y más veredas para que en días de lluvia, “los chicos más alejados del centro puedan ir a la escuela”. Se refirió a afrontar y resolver la contaminación de los arroyos en la zona urbana, y vuelco de aguas servidas a metros de las viviendas. Planteó que se requiere una planificación para no tomar medidas aisladas, amalgamando cuestiones de infraestructura, medio ambiente, salud. Los centros primarios de salud deben trabajar de manera mancomunada, con historia clínica digitalizada y turnos on line, propuso Lell.

Se refirió también a la ampliación del hospital, proyecto provincial que se quiere apoyar. “Es un proyecto muy ambicioso que va a requerir el acompañamiento del municipio”, destacó. Se refirió a la “muy preocupante situación con las calles de broza que muchas veces reciben riego con agua contaminada”. También se pronunció por seguir apoyando a los clubes.

“Crespo se basa en el progreso y la solidaridad, dos pilares fundamentales que están en las raíces, en nuestro quehacer y nuestra vida diaria”, sintetizó durante su alocución.

Sobre la actividad industrial, Lell señaló que el municipio debe ayudar para que el Parque Industrial “esté más seguro, con mejor infraestructura, más cuidado, trabajar con los empresarios una nueva entrada y un salón de usos múltiples”. Propuso seguir fomentando el primer empleo, trabajar en educación con las prácticas profesionalizantes. Finalmente, destacó el trabajo de los empleados municipales, “gente que todos los días se levanta y hace que el municipio funcione, que la ciudad funcione y estamos comprometidos a dignificar ese trabajo.”

Humberto Giménez

Giménez (Lista N°518 – Gestión y Desarrollo) inició su presentación hablando de la falta de viviendas. Propuso reflotar la ordenanza sobre el banco de tierras, y luego gestionar la construcción de viviendas con distintas modalidades: autoconstrucción, círculo cerrado, Procrear, IAPV. “Soy un trabajador de la construcción y se perfectamente lo que cuesta la tierra, el metro cuadrado de mano de obra y el costo de los materiales. Hoy a familias jóvenes les resulta imposible, con el dinero que deben destinar al pago de alquiler, no pueden adquirir un terreno, y mucho menos construir”, destacó.

Sobre el asfalto, reiteró que busca salir del sistema de consorcios de frentistas. “Ha dado resultados pero generó la discontinuidad” en la trama vial, dijo. Giménez propone eliminar el sistema de consorcios, terminando los que falta terminar. Luego, pasar a una planificación barrio por barrio, a varios años, y que la gente empiece a pagar sin necesidad de constituir un consorcio, “porque su limitante es lograr el acuerdo de los vecinos frentistas”, subrayó.

Se refirió a las cuencas hídricas del arroyo Crespo y del Barrio Azul, donde se observan vertidos cloacales. Sobre la de Barrio Azul propuso “canalizar o entubar 200 metros”. Sobre la cuenca del arroyo Crespo dijo que a pocas cuadras del centro “es un lugar de contaminación y proliferación de roedores y plagas”, desde calle Entre Ríos hasta el Parque del Lago. Planteó “por entubamiento o canalización”, generar un espacio verde de distracción y paseo para las familias. También habló de la planificación para el tendido de redes de gas, “obra que debería ir por delante del pavimento para evitar rotura de calles a posteriori”.