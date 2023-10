Rosario Romero (Más para Entre Ríos), Emanuel Gainza (Juntos por Entre Ríos), Dante Klocker (Movimiento Socialista de los Trabajadores –MST-), Andrés Lauman (La Libertad Avanza), y Armando Sánchez (Políticas para la República) dieron inicio al primer debate que se hace en la ciudad con candidatos a Intendente de Paraná.



Durante el debate, los candidatos tuvieron tres minutos para desarrollar su exposición en los cuatro ejes. Concluidas las cinco intervenciones, cada uno tuvo un minuto extras para poder ampliar, aclarar o hacer una pregunta a otro participante. Entre cada eje temático, los candidatos tuvieron dos minutos para dialogar con sus asesores sobre el desarrollo de la exposición.



Los moderadores Sonia Fernández y Nicolás Blanco abrieron el debate solidarizándose con los sucesos que ocurren en Israel y a través de un comunicado de la Defensoría del Pueblo pidiendo el cese de la guerra con Palestina.



Rosario Romero fue la primera candidata que utilizó el minuto de presentación. Propuso continuar la gestión de Bahl y manifestó que “la mejor forma de llegar a la ciudad que queremos es continuar con la excelente transformación que se viene haciendo”. También durante su discurso hizo referencia a su cargo actual de Ministra de Gobierno de la provincia y culminó indicando que “quienes proponen un cambio muchas veces nos pueden llevar a retroceder o perder tiempo".



En segundo lugar, Armando Sánchez se presentó haciendo hincapié en que su partido “Políticas para la Republica“ es una variante nueva e independiente que nació en 2011 con el fin de “diferenciarse del resto de los espacios” en donde Sánchez observó “corrupción, mediocridad y desidia”. Para dar credibilidad de la independencia del resto de los partidos, mencionó que el 3 de junio tuvieron un ofrecimiento por parte de la Libertad Avanza pero lo rechazaron.



En tercer lugar, fue el momento de Andrés Lauman que indicó “saber cómo hacer crecer a Paraná” priorizando a la economía como eje de gestión para llevar a cabo su plan de reforma del Estado para ser “competitivos”. “El mapa de la Argentina grita Libertad”, concluyó.



En cuarto lugar, Emanuel Gainza manifestó que hace 10 años viene preparándose para ser Intendente de Paraná. Consideró que es necesario “no volver a confiar en los mismo de siempre”. Por su parte propuso un “municipio de puertas abiertas”.



Por último, Dante Klocker comenzó su discurso condenando la Guerra entre Israel y Palestina. Luego, de cara a su candidatura como Intendente culpabilizó a los demás candidatos de la crisis económica y al igual que Sánchez propuso “diferenciarse”



Luego de la presentación de los candidatos, se llevo a cabo el desarrollo del primer eje temático “Desarrollo Humano”. El primero en hablar de sus propuestas en cuanto a esta cuestión fue Lauman que indicó que lo primero que harán es “definir el perfil de ciudad que queremos” a través de un llamado a todas las fuerzas políticas que componen el Concejo Deliberante para que se redacte la Carta Orgánica del Municipio con el fin de “dar transparencia”.



Por otra parte se refirió a la pobreza en la niñez de la cual propuso un plan llamado “Hacemos baño” que consistirá en hacer cinco mil unidades sanitarias y un plan de vivienda que surgió de Javier Milei y consiste que junto con Nación prevé tres millones proyectados a nivel nacional de fidecomiso al costo. Por último propuso un Centro Digital de Oficio junto con un banco de trabajo homologado para “cubrir la demanda de todas esas necesidades que hoy no encuentran un lugar donde buscar”. Uso el minuto extra haciendo hincapié en la educación y en las jefas de hogar a las cuales les propuso aulas de oficio para que tengan salidas laborales rápidas



Por su parte Klocker consideró que el trabajo y vivienda son “dos derechos básicos para el desarrollo humano”. Solicito el pase a planta de cargos municipales y la reincorporación de trabajadores trans ya que acuso a Bahl de “la expulsión de seis trabajadoras trans por falta de presupuesto”. Uso el minuto extra para hacer referencia a la los números de precariedad de vivienda y fortalecer el ministerio de la mujer.



Gainza comenzó sus tres minutos criticando a gestión actual en esta temática por “falta de inversión”. Desde su partido propuso Centros de salud abiertos, Jardines maternales “en condiciones“, acompañamiento a clubes de barrios, actividades culturales y espacio de contención para niños y niñas. Uso minuto extra para plasmar su propuesta en salud animal y salud mental.



Romero por su parte indicó que “se esta haciendo mucho” en recuperación de espacios público, jardines maternales, adultos mayores que continuarán fortaleciendo. Su punto principal fue “adicciones” del cual propuso plan de fortalecimiento de valores que consiste en un aporte permanente para que “los chicos estén cultivando valores para combatir el narcotráfico”. Uso su minuto para recalcar que hay propuestas que ya la gestión actual está haciendo y criticó de Juntos por su promesa “Pobreza cero” durante la gestión 2015-2019.



Sánchez cerró el eje temático proponiendo reducir el número de Secretarías de 10 a 4 y “no más de 50 trabajadores”. También propuso sanear el Volcadero y presentó el Programa Municipal de Prevención del Suicidio, haciendo referencia a que Entre Ríos es la provincia con más caso. Utilizó su minuto extra para indicar que durante su gestión habrá un doble turno municipal.



Los candidatos también debatieron sobre los ejes de Servicios Públicos, Desarrollo Productivo y Tecnológico y Políticas Públicas de Seguridad.

Servicios Públicos

Sobre este eje temático, Armando Sánchez planteó que “los que nos gobernaron hasta ahora nos cuestan demasiado caro: el drama del colectivo, el agua o los días que perdés para hacer trámites. Pero hay solución. Nuestro plan director de movilidad». Dijo que hay un paquete de medidas para mejorar los servicios «sin declarar ninguna emergencia». Aseguró que llevar la Terminal de Ómnibus al rulo del Túnel es una decisión «pésima, porque no estamos transportando fierros sino personas”.



Romero planteó «que mucho se ha hecho y mucho tenemos por hacer en materia de servicios públicos». Habló de la construcción del centro distribuidor sur «se van a acabar los problemas de agua», hay «50% de iluminación LED; nosotros decimos que tenemos que llegar al 100%». Sostuvo que quiere «un municipio 100% digital», y prometió avanzar con la separación de residuos en toda la ciudad, y con una «planta de tratamiento mucho más grande o varias plantas». Admitió que hay sectores de la ciudad, en el sur, que no tiene colector cloacal. «El colector cloacal sur ya tiene proyecto y hay que hacerlo con una nueva planta de residuos cloacales», apuntó. Planteó rediseñar el servicio de colectivos en función del interés del usuario y no de las empresas.



Klocker se alarmó porque los expositores anteriores no mencionaron al transporte como el servicio más crítico en la ciudad y alertó que Ersa Urbano, una de las prestadoras del servicio de colectivos ha incumplido, desde 2019, sus obligaciones «más básicas». Señaló la necesidad de «declarar la caducidad de la concesión», y reemplazarla por «una empresa estatal, con control de usuarios y trabajadores».



Lauman adelantó la voluntad de llevar adelante «la obra del Volcadero», con un proyecto de ingeniería y de «reubicación» del vertedero. «Que se queden tranquilos los que viven de la basura porque el reciclaje va a seguir siendo su manera de generar ingresos genuinos, organizados con cobertura social y con un trabajo asegurado. Para eso, necesitamos sí o sí una buena recolección de residuos». Dijo que «vivir de la basura tiene que ser una profesión y no un medio para comer solamente».



«No podemos acostumbrarnos a que los vecinos esperen más de una hora el colectivo, sin garitas, al sol, a la intemperie, y que cuando sube a ese colectivo, además de estar sucio, o viene lleno, pierde el presentismo en su trabajo o pierde el turno en un hospital», lanzó Gainza, y comparó esa situación con la angustia de los vecinos de la zona sur de Paraná «que se quedan sin agua durante semanas, o tienen un servicio de agua salada que además de arrruinarle las instalaciones no es bueno para la salud». Y sumó: «Transporte y agua son dos temas en los que no podemos mirar para otro lado», anunció. Y adelantó que enviará un proyecto al Concejo Deliberante para declarar la emergencia en el servicio de transporte.

Desarrollo tecnológico y productivo

El representante de la Izquierda planteó la necesidad de facilitar el acceso a la tierra a quienes pretendan producir bajo parámetros agroecológicos y para eso «el Municipio debería intervenir, cediendo tierras fiscales con posibilidades de riesgo».



Lauman planteó una reforma laboral que permita crear puestos de trabajo, aunque no dio detalles de esa iniciativa. «Si Javier Milei es presidente, nosotros tenemos el mayor futuro para Paraná», prometió.



El candidato de Políticas para la República insistió con su propuesta de «acupuntura urbana», llevando desarrollo a distintos puntos de la ciudad.



Gainza planteó que no se resolverá el problema económico en la ciudad si el principal empleo es el empleo público. Y sostuvo que para incentivar la creación de empleos en el sector privado «hay que bajar impuestos, simplificar trámites y apostar en zonas productivas que permitan fomentar la inversión».



Romero planteó que «muchas de las cosas que se plantearon acá ya las estamos haciendo», y destacó la inauguración «del segundo shopping» y la realización de la Fiesta de Disfraces. «Nos quedará para la próxima gestión hacer el Parque Fotovoltaico», amplió. «Viene cambiando la matriz de capital administrativa hacia una matriz de otro tipo de trabajo», completó.

Políticas públicas de seguridad

«Paraná ha dejado de ser una ciudad segura. Los vecinos ponen plata para poner cámaras», lanzó Gainza. «Vamos a implementar medidas específicas de prevención del delito para que los vecinos recuperen la tranquilidad», sostuvo Gainza.



Dante Klocker habló de las «causas profundas» de la inseguridad y no se resuelven poniendo más cámaras de seguridad en la ciudad. «Consideramos, no podemos sorprendernos que Paraná haya dejado de ser ciudad segura si tenemos más del 40% pobres. No sale de un repollo. El Estado tiene mucho para hacer. En primer lugar, implementar una política de shock que genere empleo joven e inclusión educativa», dijo.



Sánchez recordó que «nuestra provincia fue noticia nacional por tener funcionarios ligados al narcotráfico, por la corrupción y por los contratos truchos», y dijo que la única forma de que eso no se repita es tener una administración «absolutamente transparente». Aseguró que «no trabajamos con punteros ni narcos», publicó Entre Ríos Ahora.



«Es una preocupación, claro que sí, pero nosotros hemos hecho mucho por la seguridad, y seguiremos cuidando a los entrerrianos y a los paranaenses», afirmó Romero que, desde 2017, está a cargo del Ministerio de Gobierno de Entre Ríos. Recordó que con la aplicación de la Ley de Narcomenudeo «le declaramos la hostilidad al narco. Nuestra policía es una policía limpia». Luego, afirmó que «nosotros no tenemos estadísticas crecientes de delitos. Tenemos delitos, pero no vivimos la realidad que muchos compran en los medios porteños. Acá todavía la gente toma mate en su casa. Desde luego que falta, siempre en seguridad hay que hacer más».



Laumann prometió la creación de la «guardia urbana» con personal municipal, que actuará «en su mayor medida» en los barrios. Será «una fuerza de orientación y prevención». Vestirán uniforme, no portarán armas, pero ejercerán poder de policía. Pero aclaró: «Se dotará al personal de elementos no letales». Entre las tareas que tendrá asignada esa guardia urbana, será «el monitoreo y ayuda a personas en situación de calle».

El cierre

Laumann: “nunca en mis 50 años vi una campaña del miedo tan grande como la que vimos ahora. Javier Milei no representa el miedo ni el salto al vacío, sino que representa esa nueva idea de esperanza en los argentinos. A los jóvenes les digo: ustedes dieron vuelta esta elección, ustedes rompieron la estructura de los medios tradicionales, la política no los entendió, los esquivó, no los escuchó. Ustedes dieron vuelta la historia porque construyeron un candidato a presidente. Con un video de un minuto generaron mucho sentimiento. Invito a los padres y abuelos de estos jóvenes que den la oportunidad de acertar o equivocarse a ellos. El suelo les pertenece, por eso los felicito, los admiro y los aliento a que no bajen nunca los brazos. No piensen que se tienen que ir, este país es de todos ustedes”.



Romero: “agradezco este debate. Proponemos continuar transformando la ciudad con lo que falta, sobre la enorme base que tenemos y los logros que ha tenido Paraná en los últimos años, siguiendo con las líneas de gestión. Tenemos un equipo probado, integrado por gente de la actual gestión. Somos de la gestión de Bordet, de Bahl, y ese equipo probado está en condiciones de seguir gobernando la ciudad. Paraná no admite improvisaciones. Los paranaenses no merecen improvisaciones. No se puede venir a la municipalidad a estrenarse en la gestión, hay que tener experiencia para gobernar esta ciudad, la experiencia de la gestión nutrida por los equipos que hoy están y están probados”.



Klocker: “desde la Izquierda nos estamos preparando para el país que viene, el del año que viene en adelante, que tiene varias características que ya podemos adelantar. Es un país que va a intentar pagar una deuda que es ilegítima, fraudulenta e impagable. Para ello va a abrir las puertas a la apropiación indiscriminada de nuestros recursos naturales, sobre todo el litio y va a aplicar un ajuste brutal sobre los hombros de la gente, lo cual va a implicar menos educación, menos salud, menos salarios. Consideramos que es importante que haya representantes de la Izquierda en los órganos deliberativos y que la Izquierda esté presente en las luchas en la calle. Te pedimos que votes en la Izquierda, ni más ni menos que en defensa propia”, publicó El Once.



Gainza en el final brindó un mensaje a los paranaenses: “Hace muchos años que camino y recorro la ciudad. He tenido cientos de charlas con vecinos y todos los días estoy convencido que podemos para mucho más. Tenemos una enorme ciudad que tiene un gran potencial, pero que a pesar del paso del tiempo se nos siguen escapando las oportunidades. El próximo 22 de octubre vas a tener la oportunidad de elegir el futuro para los próximos cuatro años de Paraná. Te pido que apuestes por un equipo joven, con ganas, con energía, con un equipo que se ocupe de lo importante y tengas la plena certeza que acompañando a los mismos de siempre y han tenido la oportunidad de gobernar, no vamos a cambiar nada de lo que todavía falta. Te pido que el 22 de octubre cuando vayas al cuarto oscuro, nos acompañes hacia el futuro”.



Sánchez: “frente a la inoperancia que nos cuesta tan caro, nos cuesta tristeza, desazón y nos quita el horizonte, nosotros ponemos nuestra esperanza y esfuerzo en construir un partido nuevo, con propuestas concretas y que no improvisa porque está preparado para gobernar con ética, saber y voluntad. Para que todo lo que te conté se vuelva realidad vas a necesitar votarnos. Podés votar solo nuestra boleta, que es corta. O si elegiste tu candidato a presidente y gobernador podés elegir la boleta sábana, cortás a Gainza y fuera, cortás a Romero y fuera, cortás a Laumann y fuera, ponés nuestra boleta en el sobre y así de fácil vas a estar contribuyendo para que Paraná sea la Paraná que tanto soñaste. Que es lo mismo que soñamos nosotros. Hacerla realidad depende de tu voto y eso es una buena noticia y nos encantar dar buenas noticias”.