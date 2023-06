Las noticias tan esperadas para algunos pequeños contribuyentes finalmente llegaron. Es el caso de los monotributistas que por el efecto de la inflación veían como tan sólo por ese motivo tenían que modificar su categoría, o incluso quedarse fuera del régimen sin vender una unidad más de producto para no excederse del monto tope. Son las injusticias que se producen cuando la moneda pierde su valor adquisitivo con una rapidez tan importante.

Afortunadamente, desde hace ya un tiempo, a partir del mes de julio (es decir después del primer semestre del año) se ha comenzado a ajustar por parámetros que tienen relación directa con el efecto de la inflación. Es por ello que a partir del 1º de julio, se modifican los mismos quedando de la siguiente manera: (Sólo voy a informar el cambio que se produce en los montos de facturación)

CATEGORIA MONTO LIMITE ANT. NUEVO MONTO LIMITE INCREMENTO A 999.657,23 1.414.762,58 41,52% B 1.485.976,96 2.103.025,45 41,52% C 2.080.367,73 2.944.235,60 41,52% D 2.583.720,42 3.656.604,33 41,52% E 3.042.435,05 4.305.799,15 41,52% F 3.803.043,82 5.382.248,94 41,52% G 4.563.652,57 6.458.698,71 41,52% H 5.650.236,51 7.996.484,12 41,52% I 6.323.918,55 8.949.911,06 41,52% J 7.247.514,92 10.257.028,68 41,52% K 8.040.721,19 11.379.612,10 41,52%

Como se puede apreciar, en esta oportunidad el ajuste fue igual para todas las categorías, es decir de un 41.52% con relación a los valores vigentes al 31/12/2022. ¿Es una buena noticia para los monotributistas? Si y no.

La primera respuesta (si) es porque al menos permite mejorar los límites y no ser excluido u obligado a cambiar de categoría. Pero también la respuesta es no, porque como mínimo y para ser justos, esa actualización de valores debería acompañar a la evolución de la inflación de todo el primer semestre de 2023. Lamentablemente eso no es así, ya que muy posiblemente la inflación de todo ese período se encuentre por encima del 50%.

¿Entonces esto vendría a ser como una pequeña estafa disfrazada de altruismo? Si claro. Por un lado, el gobierno muestra su esfuerzo para proteger a los pequeños contribuyentes, pero por otro lado los perjudica con una inflación autogenerada que es mayor a la recomposición informada. En conclusión, más allá del anuncio, por el efecto inflacionario, la situación termina siendo peor a la que se tenía el 31/12/2022.