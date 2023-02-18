Camps- El ritmo popular es el sello característico del grupo musical Los Binder, cuyo origen se sitúa en Camps, aunque siempre se formó con integrantes de toda la zona.

Lo hacen desde hace 15 años, que en rigor cumplen este sábado 18 de febrero. Sin embargo, los festejos se llevarán a cabo el 18 de marzo. Lo integran actualmente Jonatan Binder, en voz y animación; Maximiliano Binder, en acordeón y teclado; Brian Binder, en acordeón; Diego Wolf, en piano y bajo y el seguiense Néstor Escobar en percusión.

Ninguno de ellos vive de la música. Todos tienen su trabajo en la semana. “Para nosotros es vocación y un ingreso más, lógicamente. Diego y yo laburamos en el campo; Escobar es pintor, Brian trabaja de chofer en una empresa de Ramírez y Jonatan en una de Crespo. No es fácil encontrar los tiempos para ensayar, pero siempre lo hacemos, cada semana, no solo para mejorar musicalmente, sino también para compartir momentos, charlar y disfrutar entre todos”, dice Maxi en el inicio de la entrevista con Paralelo 32.

La historia

Anécdotas en quince años de trabajo hay un montón, de las buenas y de las otras. “Lo nuestro se creó sin pensarlo, salió casi de casualidad. Lo creamos los tres hermanos: Jonatan, Brian y yo. Nunca dejamos de tocar, pese a todo lo que fue pasando. Nos gusta, lo disfrutamos. No hay otra explicación. Comenzamos en un evento familiar, era el cumpleaños de mi papá Belisario Binder, que cumplía 55 años. Como en la familia nos gusta mucho juntarnos, y en lo personal siempre me gustó la música y todo ese ambiente, tocaba por ese entonces con Humberto Schmidt, de la Bandita Edelweiss, y cada tanto aparecíamos en algún evento para musicalizar. En el cumpleaños de mi viejo Humberto, no podía estar por otros compromisos y entonces le dije a Brian, que tenía apenas 14 años, que se sumara. No sabía tocar, pero le dije que le iba a enseñar y así empezamos. Jonatan ya vivía y trabajaba en Crespo, siempre cantando y animando también porque le gusta, y unos días antes del cumpleaños le dije la idea y aceptó. Así se dio, tocamos esa noche para mi papá. Terminamos, gustó, empezaron a llamarnos para otros cumpleaños y arrancamos, casi sin querer, casi sin pensarlo”, comentó el entrevistado.

“Anduvimos por muchos lugares, principalmente acá en la zona, aunque llegamos a tocar en Buenos Aires, en filiales de rusos-alemanes. Fueron pasando diferentes integrantes, algunos se sumaron, otros dejaron por diferentes razones, y actualmente estamos los hermanos, junto a Diego Wolf, que nos acompaña hace 12 años, y Néstor Escobar, de Seguí, que se sumó hace siete”, agregó.

Maximiliano Binder recordó que “Antes de la pandemia veníamos con una agenda bastante completa, nos complicó como a todos en lo artístico el tiempo de Covid, pero no vivimos de la música, tenemos nuestros trabajos particulares, así que fue más que nada extrañar los bailes, aunque sin la desesperación de otros que sí tenían su única fuente de ingreso cerrada. Ese tiempo tuvimos que dejar los escenarios pero jamás pensamos en abandonar la música. Y cuando pudimos volver, lo hicimos con toda la fuerza”.

Celebran

Los Binder están preparando actividades para celebrar el aniversario el sábado 18 de marzo a partir de las 21.00 en el Salón de la Colectividad Alemana de General Ramírez.

“Será un evento familiar, animado, divertido. Todavía no definimos el precio de las entradas, que solo se venderán en puerta. No habrá anticipadas, serán entradas populares”, anticipó Maximiliano.