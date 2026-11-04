Los bancos de la Argentina tendrán cinco días consecutivos sin atención presencial durante noviembre. El cierre comenzará el viernes 6, por la celebración del Día del Bancario, y se extenderá hasta el martes 10, debido al fin de semana y a los feriados vinculados con la visita del papa León XIV al país.

Durante ese período, los clientes podrán realizar operaciones a través del homebanking, las aplicaciones móviles de cada entidad y los cajeros automáticos. También estarán disponibles los comercios que ofrecen servicios de retiro de efectivo con tarjeta de débito.

La atención en las sucursales se normalizará el miércoles 11 de noviembre.

Cómo será el cronograma de cierre bancario

El primer día sin actividad presencial será el viernes 6, cuando se conmemora el Día del Bancario. Se trata de una jornada no laborable para los trabajadores del sistema financiero, por lo que las entidades no abrirán sus puertas al público.

El sábado 7 y el domingo 8 tampoco habrá atención, como ocurre habitualmente durante los fines de semana.

El esquema continuará el lunes 9, declarado feriado nacional en las 24 jurisdicciones por la llegada del papa León XIV a la Argentina. Por ese motivo, los bancos no atenderán de manera presencial en todo el país.

El martes 10, el feriado alcanzará a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a Córdoba, dos de los distritos incluidos en la agenda del pontífice. Sin embargo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso la suspensión de la actividad bancaria y de la compensación electrónica de operaciones en todo el territorio nacional.

De esta manera, el cierre de las sucursales se extenderá también a las entidades financieras del resto del país.

Qué operaciones se podrán realizar

Aunque no habrá atención por ventanilla durante cinco días, los usuarios podrán seguir utilizando los canales digitales y los servicios habilitados para operar sin concurrir a una sucursal.

Entre las alternativas disponibles se encuentran:

Homebanking y aplicaciones móviles de los bancos.

Cajeros automáticos.

Extracciones de efectivo en comercios habilitados con tarjeta de débito.

La atención presencial en las sucursales de todo el país se reanudará el miércoles 11 de noviembre.