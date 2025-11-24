La Noche de las Galerías volvió a posicionarse como una de las propuestas culturales más atractivas y concurridas de Paraná. Con entrada libre y gratuita, vecinos, turistas y excursionistas recorrieron diez espacios de arte distribuidos en distintos puntos de la ciudad, donde pudieron disfrutar del talento de artistas locales y de una amplia diversidad de miradas creativas. La jornada reafirmó el dinamismo del circuito cultural paranaense y el crecimiento de su comunidad artística.

Una noche para ampliar el acceso al arte

Gisela Bahler, directora de Museos y Patrimonio Histórico, destacó el impacto positivo del evento impulsado por el Municipio. “Diez galerías de Paraná se sumaron a esta propuesta que permitió a los vecinos y vecinas disfrutar y conocer nuevas expresiones artísticas”, señaló.

En esa línea, subrayó el carácter inclusivo de la actividad: “Si bien cada galería tiene su público habitual, este formato gratuito amplía el acceso y socializa el arte. Todos pudieron recorrer y disfrutar de las obras”.

Bahler remarcó que la iniciativa se inscribe en la política cultural de la gestión de la intendenta Rosario Romero, “donde las y los artistas encuentran un espacio para mostrar su trabajo y el público accede a nuevas experiencias”.

Espacios abiertos y experiencias compartidas

Entre las galerías participantes estuvo Casa Banano, cuyo espacio volvió a ser uno de los más visitados. Su fundadora, Florencia Sabattini, celebró la propuesta: “Es una linda iniciativa que permitió que la gente de la ciudad y quienes vinieron por el fin de semana recorrieran distintas galerías. Esta casa es mi casa, y siempre está abierta para recibir personas. Es un concepto de casa permeable, un lugar para acompañar y proyectar artistas”. También valoró la articulación con el Municipio: “Hace cuatro años que trabajamos juntos. Es muy valioso cuando se unen lo público y lo privado”.

En la galería GAP, el fotógrafo Martín Toyé presentó Gramática de las Erosiones, una muestra en la que explora cómo el paso del tiempo altera libros, palabras y cuerpos. “Son fotografías impresas sobre hojas de libros, generando una metáfora visual donde cuerpo, teoría y palabra forman nuevas imágenes”, explicó. Toyé celebró la respuesta del público: “Inauguramos el miércoles con mucha gente, y durante la Noche de las Galerías volvió a pasar muchísimo público”.

Las galerías participantes

La edición contó con la participación de los espacios: A la vuelta de la esquina; Alianza Francesa Paraná; Almacén de los 33; Archicofradía; Casa Banano + La Portland; Círculo Médico Paraná; GAP; La Hendija Arte Contemporáneo y Proyecto ERARTE.

Movilidad gratuita para recorrer la ciudad

Este año, la Municipalidad acompañó la actividad con un sistema de movilidad gratuito que permitió a los visitantes trasladarse entre las galerías. Desde la Diseña Paraná partieron el bus turístico y una traffic especial que recorrieron los distintos espacios artísticos, facilitando el acceso del público.

Un encuentro que fortalece el circuito cultural

La Noche de las Galerías consolidó así un espacio de encuentro entre artistas, instituciones y comunidad, reforzando el circuito cultural local y sumando una alternativa atractiva para el fin de semana en Paraná. La alta participación y el entusiasmo de los visitantes confirman que la ciudad continúa apostando a la creación, al intercambio y al crecimiento de la escena artística local.