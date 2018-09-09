Crespo- Hoy domingo 9 de septiembre, los Artesanos de Hecho en Crespo estarán en Plaza Sarmiento desde las 15:00 hasta las 19:00, presentando su Feria de la Primavera.

“La primavera –señala la coordinadora del grupo, Mariela Lindt- nos inspira a preparar nuestro hogar con cositas lindas” y en este sentido los artesanos buscan mostrar y vender los productos que crean.

Movidos por su lema “adquiriendo un producto artesanal no solo estará comprando algo único, sino que también colabora con un emprendedor local, que pasa horas diseñando, proyectando y ejecutando, sumando además una cuota de amor en su manualidad”, presentarán una extensa variedad de mercancías.

Los puestos estarán ubicados sobre el sector de Avda. Belgrano esquina San Martín. Habrá tejidos al crochet, trabajos en madera con distintas técnicas de pintado, plantas del estilo de suculentas y cactus, macetas y cajas pintadas, velas con difusores y aromatizadores, bijouterie con detalles tejidos, muñecos tejidos al crochet y prendas, bijouterie de fantasía, piezas de carpintería, tejidos al crochet aplicados sobre objetos.