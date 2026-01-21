Mar del Plata está lista todo el año para recibir a quienes la eligen por primera vez o a aquellos que deciden volver. Sin importar con cuántos días se cuente o qué se elige hacer siempre hay algo nuevo para descubrir y lugares para volver a disfrutar. Hoy te proponemos 5 imperdibles para tu visita a la ciudad, ¡descubrilos a continuación!

1. Recorrer las playas

De norte a sur, en los 47 kilómetros de costa marplatense se encuentran playas de todos los estilos. Las hay bien extensas, como Punta Mogotes; con olas para surfistas profesionales, cercanas al Faro; y las de los atardeceres más lindos, ubicadas al sur de la ciudad.

Algunas son ideales para ir en familia mientras que otras reúnen a cientos de jóvenes grupos de amigos.

Zambullirse en las olas, jugar al voley o compartir unos ricos mates, son tan solo unas de las tantas actividades elegidas.

2. Disfrutar de la gastronomía

Abarcando todos los paladares, Mar del Plata se destaca por sus platos de pescados y mariscos, carnes acompañadas con verduras y hortalizas cultivadas en la zona, medialunas, churros, tradicionales alfajores marplatenses, helados artesanales y mucho, pero mucho más.

Por supuesto, la gastronomía se disfruta más si está acompañada de alguna de las múltiples opciones de cerveza o gin artesanales marplatenses.

3. Divertirse en un parque acuático

Toboganes, piscinas con olas artificiales, gomones que se desplazan por caídas infinitas, tirolesas y recreación constante son tan solo algunos de los atractivos que te podés encontrar en esta increíble propuesta para alternar con los días de playa.

4. Pasear por los Shoppings y Centros Comerciales

Paseo Aldrey y Shopping Los Gallegos son los elegidos cuando el clima no acompaña los días de playa. A ellos se les suman los Paseos Comerciales de calle Güemes, Avenida Juan B. Justo, San Juan, Microcentro y Avenida Constitución: ¡ideales para comprar recuerdos de Mar del Plata!

3. Conocer Chapadmalal

¡Un point imperdible! Ubicado al sur de la ciudad, es un lugar paradisíaco con dunas, mar y acantilados, que te asegura una desconexión total.

A solo 20 minutos de Mar del Plata, “Chapa” se posiciona como una de las zonas turísticas más top de Argentina y ofrece distintas opciones de alojamientos, playas, gastronomía y servicios que se fusionan con el contacto directo con la naturaleza y la inmensidad del mar.

Además, es un lugar donde pueden realizarse deportes como surf, trekking, running, pesca deportiva, golf, cabalgatas y parapente.