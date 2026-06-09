Valle María (Paralelo 32).- La historia como pueblo está constituida por la suma de todas nuestras memorias. Por eso, la Municipalidad, para celebrar sus 142 años, invita a los interesados a compartir esos pequeños o grandes momentos que son los hilos que van tejiendo la historia.

Solicitan a los interesados contar un recuerdo de la infancia, de cómo comenzó el emprendimiento, cómo vivió una fiesta popular, una anécdota de la escuela o una costumbre familiar.

Piden enviar una foto y dos o tres líneas sobre ese recuerdo. Pueden publicarlo y etiquetar en Facebook (Valle María Comunicación); o mandarlo por mensaje privado. También pueden enviar un correo a [email protected]; o un WhatsApp al 343 519 3128.

“Esta es una celebración virtual, apostamos principalmente a recordar la historia y sus protagonistas”, comentó el intendente Mario Sokolovsky a Paralelo 32.

Este martes por la mañana se depositó una ofrenda floral en el cementerio, homenaje que contó con la presencia de autoridades municipales, parroquiales, policiales, de la Unión de Alemanes Libres y sus Descendientes, de la Comisión del Cementerio Parroquial, y representantes del grupo coreográfico Raíces Alemanas. El encuentro tuvo además, el acompañamiento de algunos integrantes del Coro Tradicional Alemán, que entonaron himnos del pueblo. “Es un año y una situación atípica así que nos amoldaremos”, mencionó Sokolovsky.