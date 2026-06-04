Los términos son los siguientes, según comunicó La Bancaria a los medios, con la firma del secretario general, Sergio Palazzo:

1. Se acuerda un incremento del 24,3% para todos los bancarios.

2. El aumento se desagrega en 4% de reconocimiento por el desvío de la inflación el año anterior en enero y sobre esa base un ajuste de 19,5 por ciento.

3. Actualización automática e inmediata si la tasa de inflación supera antes del cierre del año la base del 19,5 por ciento.

4. En caso de reajuste adicional, se deberá aplicar con efecto retroactivo al 1 de enero de 2017.

5. Se incrementan en 24,3% todos los adicionales convencionales y no convencionales.

6. Se mantiene el bono por el Día del Bancario, el cual sube a un mínimo de $21.600 y un tope de $39.000, de acuerdo con la categoría de cada trabajador.

7. Se hará un monitoreo cuatrimestral de las bases del ajuste acordado, el primero tendrá lugar en una reunión en junio.

8. El salario inicial de un trabajador bancario a partir de enero 2017 se fijó en $24.397,30, más participación en las ganancias de las entidades por 1.102 pesos.

9. En los bancos donde en enero ya se abonó la compensación del 4% sobre todos los rubros, se liquidará la diferencia del 19,5% con los salarios de febrero. Mientras que en el resto de los casos, se deberá abonar el 24,3% acordado.

10. El acuerdo de aumento se aplicará en un pago, retroactivo a enero 2017.