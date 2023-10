Los combates entre el ejército de Israel y el grupo militar Hamás entraron el domingo en su segundo día, dejando muertos y heridos en ambas partes y la potencial amenaza de una guerra en Medio Oriente.

Un ataque sorpresa de Hamás mató al menos a 250 personas, hirió a otras 1.500 y sus militantes fueron de puerta en puerta secuestrando a civiles israelíes. La inesperada incursión también recuerda el ataque sorpresa de las fuerzas egipcias y sirias contra Israel hace casi 50 años, que desencadenó la guerra de Yom Kippur de 1973 que duró menos de tres semanas y terminó con la victoria de Israel.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció el sábado que Israel está “en guerra” en respuesta a los ataques de Hamás, que consistió en el lanzamiento desde Gaza de miles de cohetes y el envío de docenas de combatientes a ciudades israelíes cercanas a la Franja de Gaza. Esto ocurrió durante una importante festividad judía.

Israel, por su lado, lanzó ataques aéreos en Gaza. El Ministerio de Salud palestino en Gaza informó que 313 personas habían muerto, entre ellos al menos 20 niños, y que casi 2.000 habían resultado heridas en los ataques de respuesta israelí. A diferencia de algunas rondas de ataques anteriores, el ejército de Israel no advirtió con antelación sobre ataques a edificios residenciales.

Netanyahu prometió imponer un “precio sin precedentes” a los militantes de Hamás. El primer ministro israelí pidió una movilización masiva de las reservas del ejército.

A continuación algunos puntos relevantes de este conflicto:

Antecedentes de este conflicto

La más reciente de las guerras árabe-israelíes -que dio forma a la enemistad árabe-israelí en la región-, se conoció como la Guerra de Yom Kippur, que comenzó el 6 de octubre de 1973. En el día más sagrado del calendario judío, conocido como Yom Kippur y también llamado el Día de la Expiación, Israel fue tomado por sorpresa por las fuerzas invasoras de Egipto y Siria.

La guerra de 19 días que siguió ha sido considerada uno de los acontecimientos más traumáticos para la nación israelí, que prometió no volver a ser tomada con la guardia baja y terminó con la victoria de Israel contra las fuerzas árabes y un armisticio posterior el 25 de octubre de 1973.

Aquella guerra también puso en duda la capacidad de la inteligencia de Israel para contrarrestar el ataque sorpresa, así como el débil desempeño de las Fuerzas de Defensa de Israel durante los primeros días de la guerra y movilización del pueblo israelí durante el gobierno de Golda Meir.

-¿Por qué fue sorprendido Israel?

A 50 años de la guerra de Yom Kippur, el ataque del sábado 7 de octubre de parte de Hamás vuelve a poner sobre la mesa las dudas sobre la preparación de Israel mientras se enfrenta una vez más a cuestiones políticas internas.

El movimiento de protesta que se ha movilizado contra los esfuerzos de Netanyahu por reformar el sistema judicial del país establece un paralelo con el incipiente gobierno de Golda Meir en 1973 y el gobierno de Israel actual.

El inesperado ataque de Hamás se produjo en un momento de profunda división en Israel, mientras su gobierno impulsaba un polémico plan para reducir el poder de los tribunales del país, lo que desató una crisis social y política.

Esta crisis también tocó una fibra sensible entre los militares, lo que llevó a muchos reservistas -que son la columna vertebral del ejército de Israel- a advertir que no acudirían si eran llamados a filas, para protestar por los cambios en el sistema judicial. Un portavoz de las FDI dijo el sábado que no sabía de ningún reservista que se negara a ser llamado a filas ante los últimos ataques, informó CNN.

-¿Cuál es el argumento de Hamás para atacar a Israel?

Después de años en los que los palestinos de Gaza a menudo trabajaban en Israel y se movían libremente en el país, Gaza sostiene que ha sido recientemente bloqueada tanto por Israel como por Egipto, lo uqe habría dejado encerrados a más de 2 millones de personas en un territorio del tamaño de Washington, D.C.

El grupo islamista Hamás ganó las elecciones legislativas palestinas en 2006. Desde entonces, la Franja de Gaza ha estado gobernada por Hamás.

El invisible líder del ala militar de Hamás, Mohammed Deif, dijo que el ataque fue en respuesta al bloqueo de Gaza de 16 años, las incursiones israelíes dentro de ciudades de Cisjordania durante el año pasado, la violencia en la Mezquita de Al Aqsa, el disputado lugar sagrado a los palestinos de Jerusalén: el Monte del Templo. También mencionó los crecientes ataques de los colonos contra los palestinos y el crecimiento de los asentamientos.

"Ya es suficiente", dijo Deif, que no aparece en público, en un mensaje grabado, según AP, agregando que el ataque de la mañana del sábado fue sólo el comienzo de lo que llamó "Operación Tormenta Al-Aqsa" e instó a los palestinos, desde Jerusalén oriental hasta el norte de Israel, para unirse a la lucha. "Hoy el pueblo está recuperando su revolución".

Los ataques de Hamás siguen a uno de los períodos más mortíferos en la Cisjordania ocupada por Israel en casi dos décadas. La violencia ha sido impulsada por frecuentes incursiones militares israelíes en pueblos y ciudades palestinas, que según Israel son una respuesta necesaria al creciente número de ataques de militantes palestinos contra israelíes.

-¿Cuál fue la reacción de EEUU tras el ataque de Hamás?

El presidente Joe Biden ha condenado lo que dice es el ataque "desmedido" de los militantes de Hamas y su administración se compromete a garantizar que Israel tenga "lo que necesita para defenderse". Biden habló después del inesperado ataque el sábado que está provocando la condena mundial y la ira de los aliados de Israel.

En la Casa Blanca el sábado, Biden dijo que le dijo a Netanyahu que Estados Unidos "apoya al pueblo de Israel frente a estos ataques terroristas. Israel tiene derecho a defenderse a sí mismo y a su pueblo, punto".

El presidente también advirtió a los enemigos de Israel que "este no es el momento para que ninguna parte hostil a Israel explote estos ataques para buscar ventajas. El mundo está observando".

Este domingo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, informó que Washington anunciará una nueva partida de ayuda y asistencia para Israel, ante lo que calificó de un "ataque terrorista por parte de una organización terrorista".

Blinken añadió que parte de la motivación del ataque de Hamás podría haber sido perturbar una posible normalización de las relaciones entre Israel y Arabia Saudita.

EEUU también ha tomado nota de los informes de varios estadounidenses asesinados en Israel, para lo que trabajan tratando de verificar los detalles y las cifras, dijo Blinken en una entrevista con CNN.

Blinken dijo que los detalles de esa asistencia estadounidense se darán más adelante, ya que calificó el ataque a Israel como un "ataque terrorista por parte de una organización terrorista".

¿Cuál es la reacción en el resto de la región?

El presidente palestino, Mahmoud Abbas, dijo al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, que la "injusticia" hacia los palestinos está llevando el conflicto con Israel a una "explosión", según informó Reuters citando el sábado a la agencia de noticias palestina WAFA.

En una llamada telefónica, Abbas también afirmó que la actual escalada se debe a las "prácticas de los colonialistas y las fuerzas de ocupación israelíes, y la agresión contra santidades islámicas y cristianas", según WAFA.

En un esfuerzo por reducir la crisis, Egipto está en conversaciones con Arabia Saudita y Jordania para tratar de calmar las tensiones palestino-israelíes, dijo el sábado el Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio, según Reuters.

El ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Sameh Shoukry, en llamadas telefónicas con sus homólogos saudíes y jordanos, subrayó la importancia de "unir los esfuerzos internacionales y regionales" para contener la escalada de violencia, de acuerdo con un comunicado.

El Ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, mantuvo llamadas el sábado con sus homólogos regionales para discutir el conflicto entre Israel y los palestinos, dijo una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores, mientras Ankara dijo que estaba dispuesta a ayudar a reducir la situación, según Reuters.

La fuente dijo más tarde que Fidan también discutió la situación con Blinken por teléfono, según Reuters.

Anteriormente, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía reiteró el llamado del presidente Recep Tayyip Erdogan a la moderación y condenó enérgicamente la pérdida de vidas civiles.

"Hacemos hincapié en que los actos de violencia y la escalada relacionados con ellos no benefician a nadie", afirmó el ministerio. También instó a los ciudadanos de la región a permanecer en lugares interiores seguros.

El conflicto se produce mientras Turquía, que ha respaldado a los palestinos en el pasado y apoyado una solución de dos Estados al conflicto, junto con Arabia Saudita, trabaja para normalizar los lazos con Israel después de años de animosidad.