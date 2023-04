** ¿Estamos cada vez más crazy o solo idiotizados por la basura que circula por las redes sociales, a las que se sumó y crece la china Tik Tok? Se hace indispensable un estudio a nivel global para determinar si los humanos estamos cada vez más locos o si es solo estupidez lo que se presenta como la otra pandemia de estos tiempos. Una persona con dos dedos de frente y algo para hacer durante el día, no perdería el tiempo con un chanta tiktokero que dice andar viajando por el tiempo y vuelve para avisarnos sobre algunas catástrofes en ciernes.

** Vayamos al grano –dijo Grabois y salieron a cortar silobolsas de maíz–. El tema es que cada vez que algún tiktoker (son los nuevos ‘influencer’) asegura haber viajado en el tiempo y venir desde el año dos mil setecientos o dos mil y pico, se le suman millones de seguidores. Es platita para papá que le permite vivir mejor que muchos de los pavotes que le dan likes y no han podido ni viajar al pueblo vecino. Menos mal que nadie se suicida por ellos. Quizás muchos se dan cuenta que vienen de 600 o 700 años más adelante calzando zapatillas Topper y campera de cuero de carpincho.

** ¿Adónde está el jetón de Aery Yormany, norteamericano que “vino del futuro” para avisarnos que el 24 de marzo de 2023 vendrían naves extraterrestres tripuladas por chicos malos y se acabaría el mundo así como lo conocemos. La pregunta del millón: ¿Se quedó Aery en 2023 para morir aquí, o se montó en la máquina del tiempo y rajó cien años para adelante para zafar?

Profecías increíbles

** “Desde teorías terraplanistas hasta los foros de Facebook que aseguran que Chile no existe, e incluso una comunidad muy extensa de conspiradores que creen que las aves son en realidad drones para controlar a la población; las redes sociales están llenas de teorías inverosímiles”, resumió un diario madrileño. Pero además, agregamos, no solo Tik Tok sino los medios tradicionales de habla hispana (no sabemos si sucede en otras lenguas), ahora insisten –por ejemplo- con noticias y videos sobre supuestos ovnis y extraterrestres de cabeza angular y ojos como ópticas de Fiat 600. ¿Hacia dónde nos quieren llevar, y de parte de quién?

** Han caído en el descrédito. ¿Quién les creería sin vinieran a la Argentina a profetizar esto?: Pongan cuidado que Alberto, en vísperas de la invasión de Rusia a Ucrania, le guiñara un ojo a Putin diciendo: ‘si querés copar también América Latina, nosotros te abrimos la puerta, toro’. Después rechazara la vacuna covid norteamericana y comprara la rusa que finalmente será un fiasco mundial. En marzo de 2023 se reunira con Joe Biden para mancharle el saco con el dulce de leche de los vigilantes del desayuno, y el anciano presidente de EEUU lo deschavará públicamente al agradecerle: “…muchísimas gracias por la posición que ustedes han tomado, donde unidos hemos condenado la agresión rusa ante el pueblo ucraniano”. ¡Glup, glup, y reglup! Que no lo sepa Putin. Solo faltó que Albertario le dijera “ni tenemos en la Patagonia una base de China donde solo ellos saben qué carajos hacen desde ahí, quédate tranquilo Joe, ni tenemos”.

** Y menos le creeríamos ésta: Mientras Albertario espera que Biden lo atienda, Cristina twitea: «Tal cual lo dije: Proscripción!” (…) del norte (EEUU) le llegan refuerzos al Partido Judicial y a Comodoro Py. ¿En serio lo van a seguir negando? Dale…»

Cris… Cris… ¡No podés escupirle la milanesa de esa manera al presidente justito en el único mejor momento de su carrera presidencial!

No embocaron una

** El negocio de autoproclamarse “viajero del tiempo” y tirar fruta por Tik Tok está sin embargo en decadencia. Uno de los chamuyos que tuvo en vilo a la gilada de esa red, fue uno ‘que viene del año 2675 aseguró (en 2021) para salvarnos de lo que está por venir: “una etapa de sucesos muy oscuros entre 2021 y 2025”. Tan oscuros eran esos sucesos y para colmo lo agarraron sin linterna, que no pudo ver bien y erró en todo.

** Anunciaba aquel farabute, que “el 30 de noviembre de 2022 el telescopio James Webb encontraría un planeta que es una versión espejo de la Tierra, que el 8 de diciembre un meteorito impactaría contra la Tierra con nuevos tipos de metales y especies de aliens (seguramente algún chimichurri que usan ellos en su planeta), y “el 6 de febrero de 2023 un grupo de cuatro adolescentes descubrirá las antiguas ruinas de un dispositivo que abre una puerta a otra galaxia”. Puede ser que eso haya ocurrido y no se sepa porque los chicos hoy están del otro lado de la puerta y no lo pueden contar. Este idiota se quedó en Harry Potter.

** Otra de estas malas copias Orson Welles de nuestro tiempo; el usuario @futuretimetraveller; aseguró ser un hombre del año 2491 y “predijo” la llegada de los alienígenas a la Tierra el 24 de mayo de 2022. Mientras que Aery Yormany, quien asegura haber venido desde el año 2714 con el objetivo de avisar y ayudar a la humanidad, “predijo” que algo terrorífico estaba por venir entre los días 11 y 26 de septiembre de 2021. Llegó veinte años tarde; de haber llegado aquí antes del 2001 habría embocado una, anunciando un 11 de setiembre fatídico para Nueva York (Torres Gemelas). Pero bueno… es que el tránsito en los caminos del tiempo está fatal ¿viste?

Se quedan por acá

** A cualquiera de éstos que vienen de los siglos 25 y 28 cuando ya no habrá seres humanos orgánicos sino robots que los pasaron por arriba, o los tienen como mucamas, si les preguntás dónde están viviendo ahora, en 2023, te responderá “en la casa de mi abuelita”. ¿Y por qué no te volvés al año en que naciste y creciste? –Ni loco, allá no hay millones de boludos ayudándome a vivir bien siguiéndome en Tik Tok; esto es el paraíso de los monos y me siento cómodo.

** Pero esperá que hay más. Yormany, que nos lleva una delantera en el tiempo de cerca de 700 años, ha regresado para contarnos que en 2023 los Nozics, unos extraterrestres, vendrán a infiltrarse en los gobiernos. Nos gustaría decirle que no le de ideas a este gobierno porque van a culpar de todo a los invisibles infiltrados. También que en 2024 tendremos una gran explosión nuclear. Bueno, a eso lo sospechamos y tememos todos.

** ¡Que hable Fierro!! Por favor que tome la palabra Fierro…“Estaba el gaucho en su pago / con toda seguridá / Pero aura… ¡barbaridá! / la cosa anda tan fruncida / que gasta el cristiano su vida / en juir de la adversidá”.