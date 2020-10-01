Crespo– Pasó poco tiempo entre la publicación en formato digital, disponible en la librería online Amazon, del libro ‘Mujeres en el telar del tiempo’, autoría de Graciela Rozas de Florit, para que llegue la edición impresa. Esta obra amena, cargada de sentimientos, relatos y vivencias donde la autora entrelaza historias bíblicas con historias contemporáneas, ahora también está disponible en papel.

‘Mujeres en el telar del tiempo’ es un libro donde la autora se pone en la piel de muchas mujeres, descubriendo que sus dramas, conflictos, sentimientos y decisiones, que pueden identificarse en gran manera con los que viven mujeres y niñas de hoy y de todos los tiempos.

El libro que salió a la venta en el tradicional formato, consta de 89 páginas con dieciséis relatos contemporáneos, algunos ficticios, otros inspirados en historias reales propias y de personas que ha conocido.

Aunque Graciela Rozas es conocida como escritora de literatura cristiana, esta obra no tiene ese encuadre. Está dedicada a mostrar personajes reales con sus vivencias sobre situaciones similares que atraviesan las mujeres tanto en el pasado como en el presente. Son relatos dirigidos a todo público, especialmente a que las mujeres puedan sentirse identificadas. El costo del ejemplar es de $ 400 y se puede reservar llamando al celular 0343 154299793.