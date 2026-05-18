La jornada se realizará este miércoles 20 de mayo, de 20 a 24 horas, y contará con descuentos del 50% en platos de pastas en más de 25 establecimientos adheridos. La promoción será válida únicamente para consumir en los locales participantes.

La iniciativa es organizada por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná (AEHGP), junto al Ente Mixto de Turismo de Paraná (EMPATUR) y la Municipalidad de Paraná, y se consolida como una de las propuestas gastronómicas más convocantes de la ciudad.

El lanzamiento oficial se realizó este lunes y reunió a representantes del sector gastronómico y turístico. Desde la organización destacaron que el objetivo principal es dinamizar la economía local en un período del mes donde suele registrarse una disminución de la actividad comercial.

El subsecretario de Turismo y presidente de EMPATUR, Agustín Clavenzani, señaló que la propuesta “tiene que ver con inyectar dinamismo a la economía local en un momento del mes en el que claramente empieza a registrarse menos movimiento”.

Además, remarcó el impacto positivo tanto para el sector gastronómico como para el público: “Al comerciante y a los trabajadores les sirve porque es un miércoles que se transforma en un sábado en relación con el movimiento. Y, al mismo tiempo, es un beneficio para los paranaenses, porque tienen un ahorro importante”.

Por su parte, el presidente de la AEHGP, Marcelo Barsuglia, destacó la amplia participación de comercios y la expectativa generada por una nueva edición del evento. “Hay una expectativa importante, porque son más de 25 los negocios inscriptos en la promoción. Estamos contentos y tratando de darle a la gente la posibilidad de salir con un importante descuento”, expresó.

Una de las particularidades de esta edición será la incorporación de propuestas gastronómicas que amplían el concepto tradicional de pastas. Antonella Lell, representante de Gurichan Asiático, celebró la posibilidad de formar parte de la iniciativa: “Estamos felices de que nuestro local pueda participar de algo tan tradicional, mostrar que también la pasta se puede disfrutar desde todas las culturas”.

Entre los comercios adheridos se encuentran pizzerías, bodegones, restaurantes, bares y propuestas de cocina internacional distribuidas en distintos puntos de la ciudad. Algunos de los espacios participantes son Las Vegas Pizzería, Giovani, El Refugio Restó, Live Rock Pizza & Restó, Flamingo Paraná, Río Restó Bar, Liverpool City Restó, Gurichan y La Zona Parrilla y Restaurante, entre otros.