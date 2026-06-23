El Gobierno de Entre Ríos avanzó con el proceso licitatorio para ejecutar una serie de mejoras en la Escuela Secundaria N° 174 Presidente Arturo Illia de Villa Gobernador Luis F. Etchevehere, en el departamento Paraná. La inversión oficial supera los 46 millones de pesos y las obras tendrán un plazo de ejecución de 60 días corridos.

La apertura de sobres se realizó en la Dirección General de Arquitectura y Construcciones, dependiente del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, y contó con la presentación de propuestas por parte de tres empresas oferentes.

Los trabajos previstos apuntan a mejorar las condiciones de accesibilidad, seguridad y circulación dentro del establecimiento educativo, beneficiando a estudiantes, docentes y personal de la institución.

Del acto participaron la presidenta comunal de Gobernador Etchevehere, Rosana Alvarado, y la directora de la escuela, Jacqueline Jacobi.

Qué obras se realizarán

Entre las principales intervenciones se encuentra la construcción de un baño accesible, destinado a garantizar el uso seguro y autónomo por parte de personas con movilidad reducida.

Además, se proyecta la construcción de una galería cubierta que permitirá conectar distintos sectores del edificio escolar, mejorando la circulación interna y brindando resguardo durante los días de lluvia.

El plan de obras también incluye la puesta en valor de la estructura perimetral existente y la reconstrucción del cerco del establecimiento, con el objetivo de reforzar la seguridad del predio y optimizar el control de accesos.

Una obra esperada por la comunidad educativa

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó la importancia de continuar desarrollando obras en establecimientos educativos de la provincia.

“Esta es una intervención muy esperada por la comunidad educativa. Permitirá que los estudiantes cuenten con instalaciones más seguras, accesibles y adecuadas para el desarrollo de las actividades escolares”, expresó.

Asimismo, remarcó que las inversiones en infraestructura escolar forman parte de una planificación sostenida destinada a mejorar los espacios de aprendizaje en distintas localidades entrerrianas.