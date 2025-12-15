Según se indicó, los ruidos intensos y repentinos que producen los fuegos artificiales pueden generar angustia, sobresaltos y crisis en niños, niñas y adolescentes con discapacidad, especialmente en quienes se encuentran dentro del espectro autista. Estas personas suelen presentar hipersensibilidad auditiva o hiperacusia, una condición que implica una sensibilidad aumentada a los sonidos habituales, los cuales pueden resultar molestos o incluso dolorosos.

En el caso de las personas con autismo, desde el área municipal se recomiendan una serie de medidas preventivas para minimizar el impacto de los ruidos. Entre ellas, anticipar lo que va a ocurrir, informando con anticipación cuándo y dónde se producirán estos sonidos mediante apoyos visuales, pictogramas o historias sociales. También se sugiere el uso de auriculares o protectores auditivos que ayuden a reducir la presión acústica, y, en situaciones inesperadas, el alejamiento de la fuente de ruido.

Impacto en adultos mayores y animales

El uso de pirotecnia también puede afectar de manera significativa a los adultos mayores, quienes pueden sufrir alteraciones nerviosas, episodios de desorientación o complicaciones de tipo cardíaco a raíz de los sonidos fuertes y repentinos.

Asimismo, los animales de compañía son especialmente vulnerables a este tipo de estímulos. Los ruidos de la pirotecnia pueden provocarles miedo extremo, desorientación e incluso llevarlos a huir de sus hogares. Cabe señalar que el oído de muchos animales es considerablemente más sensible que el del ser humano, por lo que las explosiones de fuegos artificiales no solo resultan más perturbadoras, sino que también pueden causar daños en su capacidad auditiva.

Desde la Municipalidad reiteraron la importancia de celebrar las fiestas de manera responsable y solidaria, teniendo en cuenta el bienestar de las personas con discapacidad, los adultos mayores y los animales, y promoviendo alternativas que permitan disfrutar sin generar perjuicios a los sectores más vulnerables de la comunidad.