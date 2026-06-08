La Escuela de Educación Técnica y Superior Nº 1 de Nogoyá llama a Concurso Docente para cubrir horas cátedras con carácter Suplente Termino Fijo en la Extensión Áulica ESJA Nº 2 “30 de Octubre” de Gral. Ramírez, de acuerdo a la reglamentación vigente por el término de 5 días hábiles según Res. 2300/12 CGE, Res.1471/16 CGE y Res. 0836/17 CGE, en Nivel Superior correspondientes al 1er. Año de la carrera de Técnico Superior en Gastronomía:

• 02hs “Informática I” – Miércoles de 20:50 a 22:20hs-

PERFIL DISCIPLINAR: Profesor, Profesional, Licenciado en: Informática, Computación, en Sistemas de Informática, Educación Tecnológica, Bioingeniería

Los interesados deberán presentar en el Establecimiento sito en calle Quiroga y Taboada 1510, y / o Extensión Áulica ESJA Nº 2: Complejo Educativo Gral. Ramírez, calle Eloy Elsesser y 29 de Septiembre, el CV y Carpeta de Antecedentes debidamente autenticada y foliada junto a la ficha de inscripción según Res 2300 CGE, desde el 19 al 23 de marzo de 18:00 a 21:00hs.

La Escuela de Educación Técnica y Superior Nº 1 de Nogoyá llama a Concurso Docente para cubrir horas cátedras con carácter Suplente Termino Fijo en la Extensión Áulica ESJA Nº 2 “30 de Octubre” de Gral. Ramírez, de acuerdo a la reglamentación vigente por el término de 5 días hábiles según Res. 2300/12 CGE, Res.1471/16 CGE y Res. 0836/17 CGE, en Nivel Superior correspondientes al 2do. Año de la carrera de Técnico Superior en Gastronomía:

• 02hs “Francés ” – Jueves de 20:50 a 22:20hs-

PERFIL DISCIPLINAR: Profesor, Licenciado o profesional en: Francés

Los interesados deberán presentar en el Establecimiento sito en calle Quiroga y Taboada 1510, y / o Extensión Áulica ESJA Nº 2: Complejo Educativo Gral. Ramírez calle Eloy Elsesser y 29 de Septiembre, el CV y Carpeta de Antecedentes debidamente autenticada y foliada junto a la ficha de inscripción según Res 2300 CGE, desde el 19 al 23 de marzo de 18:00 a 21:00hs.

La Escuela de Educación Técnica y Superior Nº 1 de Nogoyá llama a Concurso Docente para cubrir horas cátedras con carácter Suplente Termino Fijo en la Extensión Áulica ESJA Nº 2 “ 30 de Octubre” de Gral. Ramírez, de acuerdo a la reglamentación vigente por el término de 5 días hábiles según Res. 2300/12 CGE, Res.1471/16 CGE y Res. 0836/17 CGE, en Nivel Superior correspondientes al 2er. Año de la carrera de Técnico Superior en Gastronomía:

• 03hs “Cocinas Étnicas” – Viernes de 18:00 a 20:00hs-

PERFIL DISCIPLINAR: Profesor, Profesional, Licenciado en: Gastronomía

Los interesados deberán presentar en el Establecimiento sito en calle Quiroga y Taboada 1510, y / o Extensión Áulica ESJA Nº 2 : Complejo Educativo Gral. Ramírez, calle Eloy Elsesser y 29 de Septiembre, el CV y Carpeta de Antecedentes debidamente autenticada y foliada junto a la ficha de inscripción según Res 2300 CGE, desde el 19 al 23 de marzo de 18:00 a 21:00hs.

La Escuela de Educación Técnica y Superior Nº 1 de Nogoyá llama a Concurso Docente para cubrir horas cátedras con carácter Suplente Termino Fijo en la Extensión Áulica ESJA Nº 2 “30 de Octubre” de Gral. Ramírez, de acuerdo a la reglamentación vigente por el término de 5 días hábiles según Res. 2300/12 CGE, Res.1471/16 CGE y Res. 0836/17 CGE, en Nivel Superior correspondientes al 3er. Año de la carrera de Técnico Superior en Gastronomía:

• 08hs “Práctica Profesionalizante III” – Jueves de 20:50 a 23:00hs- viernes de 17:20 a 18:00 hs. y 20:10 a 23:00 hs. –

PERFIL DISCIPLINAR: Profesor, Profesional, Licenciado en: Gastronomía, en Alimentos.

Los interesados deberán presentar en el Establecimiento sito en calle Quiroga y Taboada 1510, y / o Extensión Áulica ESJA Nº 2: Complejo Educativo Gral. Ramírez, calle Eloy Elsesser y 29 de Septiembre, el CV y Carpeta de Antecedentes debidamente autenticada y foliada junto a la ficha de inscripción según Res 2300 CGE, desde el 19 al 23 de marzo de 18:00 a 21:00hs.