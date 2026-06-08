Aldea San Rafael

La rectoría de la Escuela Secundaria Nº 49 “Aldea Cuesta” de Aldea San Rafael, con Orientación en Economía y Administración, llama a concurso según Resolución 1000/13 y Res. 300/13, para el día martes 20 de marzo a las 14.00 hs, para cubrir los siguientes espacios:

3 hs de Historia en 2do año. Día jueves 15.15 a 15.55 y viernes 13.45 a 15.05 hs.

3 hs de Historia en 3er año. Día jueves 15.55 a 16.35 y viernes 15.15 a 16.35 hs.

2 hs de Historia en 4to año. Día Viernes 12.15 a 13.35

Los interesados deben presentarse en el establecimiento escolar ubicado en Aldea San Rafael, con credencial de puntaje vigente, DNI, constancia de personal de la casa si corresponde y/o carpeta de antecedentes.

En caso de no cubrirse alguno de los espacios mencionados se convocará a un segundo llamado a concurso, el día 21 de marzo a las a las 14: 00 hs.

El tercer llamado, por presentación de proyectos se realizará el día 22 de marzo, las bases se retiran ese mismo día en la Institución o por correo electrónico: [email protected].

En caso de lluvia se realizará el concurso en la Escuela Secundaria n° 60 “Bicentenario” situada en calle Sarmiento 2200 de la ciudad de Crespo en los mismos horarios.

Seguí

La Rectoría E.E.T. N° 68 “Profesor Facundo Arce” convoca a concurso por Resol 1000/13 C.G.E. para cubrir los siguientes espacios curriculares, para el martes 20/03/2018 en los siguientes horarios:

1° Llamado

10.00 1 Cargo Regente 2da Categoría —— ————– S.T.F. Turno Rotativo 10.30 2 h Dibujo Técnico 2° 1° Horario: Jueves 09.20 a 10:40 hs. S.T.F. Turno Mañana 2 h Dibujo Técnico 3° 1° Horario: Viernes 11:30 a 12:55 S.T.F. Turno Mañana 4 h Dibujo Técnico 4° TGO Horario: Miércoles 17:00 a 18,30 Jueves 16:20 a 17:40 S.T.F. Turno Tarde 4 h Dibujo Técnico 4° TME Horario: Jueves 17:00 a 18:30 Viernes de 16:20 a 17:40 S.T.F. Turno Tarde

Los interesados deberán presentarse en la fecha y horas consignados con D.N.I., Credencial de puntaje o carpeta de antecedentes, y si correspondiera Constancia de Personal del Establecimiento, en las Instalaciones ubicadas en el predio del ex ferrocarril con acceso por Libertad y Gregorio Battisti de Seguí.

Tabossi

La rectoría de la Escuela Secundaria N°8”Enrique Tabossi” llama a concurso para cubrir el siguiente cargo:

Por Resolución 1000/13 CGE:

– Primer Llamado: (Toma inmediata) -Día: 20/03/17 Horas: 9 hs.

Cargo de Preceptor

Días: Lunes a Viernes, Horario: 7 hs a 11:30 hs

Los interesados presentarse en el local escolar sito en Hipólito Irigoyen 148, localidad Tabossi, con documentación correspondiente.