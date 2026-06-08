Llamados a concursos docentes
Aldea San Rafael
La rectoría de la Escuela Secundaria Nº 49 “Aldea Cuesta” de Aldea San Rafael, con Orientación en Economía y Administración, llama a concurso según Resolución 1000/13 y Res. 300/13, para el día martes 20 de marzo a las 14.00 hs, para cubrir los siguientes espacios:
3 hs de Historia en 2do año. Día jueves 15.15 a 15.55 y viernes 13.45 a 15.05 hs.
3 hs de Historia en 3er año. Día jueves 15.55 a 16.35 y viernes 15.15 a 16.35 hs.
2 hs de Historia en 4to año. Día Viernes 12.15 a 13.35
Los interesados deben presentarse en el establecimiento escolar ubicado en Aldea San Rafael, con credencial de puntaje vigente, DNI, constancia de personal de la casa si corresponde y/o carpeta de antecedentes.
En caso de no cubrirse alguno de los espacios mencionados se convocará a un segundo llamado a concurso, el día 21 de marzo a las a las 14: 00 hs.
El tercer llamado, por presentación de proyectos se realizará el día 22 de marzo, las bases se retiran ese mismo día en la Institución o por correo electrónico: [email protected].
En caso de lluvia se realizará el concurso en la Escuela Secundaria n° 60 “Bicentenario” situada en calle Sarmiento 2200 de la ciudad de Crespo en los mismos horarios.
Seguí
La Rectoría E.E.T. N° 68 “Profesor Facundo Arce” convoca a concurso por Resol 1000/13 C.G.E. para cubrir los siguientes espacios curriculares, para el martes 20/03/2018 en los siguientes horarios:
1° Llamado
|10.00
|1 Cargo
|Regente 2da Categoría
|——
|————–
|S.T.F.
|Turno Rotativo
|10.30
|2 h
|Dibujo Técnico
|2° 1°
|Horario:
Jueves 09.20 a 10:40 hs.
|S.T.F.
|Turno Mañana
|2 h
|Dibujo Técnico
|3° 1°
|Horario:
Viernes 11:30 a 12:55
|S.T.F.
|Turno Mañana
|4 h
|Dibujo Técnico
|4° TGO
|Horario:
Miércoles 17:00 a 18,30
Jueves 16:20 a 17:40
|S.T.F.
|Turno Tarde
|4 h
|Dibujo Técnico
|4° TME
|Horario:
Jueves 17:00 a 18:30
Viernes de 16:20 a 17:40
|S.T.F.
|Turno Tarde
Los interesados deberán presentarse en la fecha y horas consignados con D.N.I., Credencial de puntaje o carpeta de antecedentes, y si correspondiera Constancia de Personal del Establecimiento, en las Instalaciones ubicadas en el predio del ex ferrocarril con acceso por Libertad y Gregorio Battisti de Seguí.
Tabossi
La rectoría de la Escuela Secundaria N°8”Enrique Tabossi” llama a concurso para cubrir el siguiente cargo:
Por Resolución 1000/13 CGE:
– Primer Llamado: (Toma inmediata) -Día: 20/03/17 Horas: 9 hs.
Cargo de Preceptor
Días: Lunes a Viernes, Horario: 7 hs a 11:30 hs
Los interesados presentarse en el local escolar sito en Hipólito Irigoyen 148, localidad Tabossi, con documentación correspondiente.