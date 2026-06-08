Rincón del Doll

La Rectoria de la Esc Nº11 Valentina Paez, Rincon del Doll, convoca segun Resol 1000/13, para el dia martes 13 del corriente año, a las 8:30 hs en el local escolar, con toma efectiva, las horas que a continuacion se detallan:

– 4 Hrs Educacion Tecnologica, 3er Año, CBC, STF, dias martes de 11:15 a 12:25 y dias jueves de 10.35 a 11:50 hs

Los interesados deberan concurrir con la documentacion correspondiente.

En caso de lluvia la misma se realizara en la Dirección Departamental de Escuelas de Victoria, sito en calle Maipú 141.

Seguí

La Rectoría E.E.T. N° 68 “Profesor Facundo Arce” convoca a concurso por Resol 1000/13 C.G.E. para cubrir los siguientes espacios curriculares, para el lunes 12/03/2018 en los siguientes horarios

3er llamado

8: 00 h 6 hs Lengua y Literatura 3° 1° Horario: Lunes de 07:15h a 08:30h Jueves: de 07:15h a 08:30h – Viernes de 07:50h a 09:10h Suplente Turno Mañana

Los interesados deberán presentarse en la fecha y horas consignados con D.N.I., Credencial de puntaje o carpeta de antecedentes, y si correspondiera Constancia de Personal del Establecimiento, en las Instalaciones ubicadas en el predio del ex ferrocarril con acceso por Libertad y Gregorio Battisti de Seguí.

En caso de no cubrirse, se entregarán las bases para proyectos (Resol 1000) hasta el martes 13/03/18. Los proyectos se recibirán el viernes 16/03/18.

Seguí

La rectoría de la escuela E.S.A. Nº 80 “La Delfina” Bachiller en Economía y Administración convoca a concurso por Resolución 1000/13, Resolución 0300/13 para el lunes 12 de marzo de 2018 a cubrir el cargo de:

ASESOR PEDAGOGICO (Perfil psicopedagogía) Horas Situación de revista TURNO HORARIOS 20:00 12 Hs STF NOCHE ROTATIVO A CONVENIR 20:15 20:30

Los interesados deberán presentarse con credencial de puntaje en vigencia, DNI y/o documentación pertinente, en el horario establecido, en la institución escolar, sito en calle 9 de Julio y Pasaje Ariel del Valle, de la localidad de Seguí.