Crespo

La Escuela Secundaria N° 60 Bicentenario con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el día jueves 08 de marzo de 2018 para cubrir las siguientes horas cátedras:

A las 10:00 horas:

– 2 horas Educación Musical STF 1º “B” CBC Turno Mañana- Martes 9:15 a 10:30 horas

– 2 horas Educación Musical STF 2º “A” CBC Turno Mañana- Martes 7:05 a 8:25 horas

– 2 horas Educación Musical STF 2º “B” CBC Turno Mañana -Jueves 7:45 a 9:00 horas

– 2 horas Educación Musical STF 3º “A” CBC Turno Mañana – Miércoles 7:00 a 8:25 horas

-2 horas Educación Musical STF 4º “A” CO Turno Mañana – Miércoles 10:40 a 11:55 horas

A las 11 horas:

2 horas Artes Visuales STF 4º “A” CO Martes 11:15 a 12:35

Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación.

Asimismo, se convoca a la Presentación de Proyectos, conforme a la Resolución 3344 C.G.E. para cubrir 6 horas de Prácticas Educativas en 6º año “B” CO STF – Turno Tarde – Horarios: Miércoles de 13:00 a 13:40 horas y Viernes de 16:40 a 17:20 horas (2 horas frente al curso, 4 horas extraáulicas) Plazo de presentación de proyectos: Lunes 12 de marzo de 2018.

Villa Fontana

La Rectoría de la Escuela Secundaria Nº69 “Juan XXIII” – Anexo ESJA de la localidad de Villa Fontana (Dpto. Paraná), convoca a concurso, según reglamentación vigente para el día martes 06 de marzo:

A las 14:30 hs: 03 hs SCV de Derecho Comercial de 6to año CS los miércoles de 17:00hs a 17:40hs y los jueves de 12:30 a 13:50 hs.

Asimismo se convoca para la presentación de Proyectos para cubrir 10hs de Referente Técnico, según reglamentación vigente. Los horarios rotativos, turno tarde: de 12:30hs a 18:20hs. Se reciben los proyectos hasta el viernes 09/03 a las 14hs

Los interesados deben presentarse en el establecimiento con la documentación pertinente y DNI. Para mayores informes comunicarse al teléfono 0343-4864063 en el horario de 13:00hs a 17:00hs. Correo de la escuela: [email protected]

María Luisa

La Rectoría de la Esc. Sec. N° 7 «Del Centenario de María Luisa» convoca concurso para el cargo de 12 horas de Asesoría Pedagógica en SCV (segundo llamado) el miércoles 7 de marzo a las 8:00 y de no cubrirse se convoca para el jueves 8 de marzo las 8:00 (tercer llamado). El horario a cumplir es los lunes de 8:40 a 12:50 y jueves de 7:25 a 11:35.

Los concursos se realizarán en el establecimiento cito en calle Barbara Schonfeld 234, Aldea María Luisa, teléfono 4996068.