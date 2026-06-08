Llamados a concursos docentes
MARIA GRANDE
El Instituto de Educación Superior «República de Entre Ríos» de la ciudad de María Grande convoca a concurso por presentación de carpetas de antecedentes, según Resolución N° 2300/12 CGE y demás Normativa vigente, por el término de 5 (cinco) días hábiles a partir del día viernes 27 de octubre de 2017, para cubrir con carácter STF (suplente término fijo), las cátedras de la carrera. PROFESORADO DE INGLÉS (Sede María Grande):
Cátedra: GRAMÁTICA INGLESA I, 3 horas, 1er año. Perfil: Profesor de/en (Idioma/Lengua) Inglés u homólogos. Castellano, Literatura e Inglés. Lengua y Literatura Inglesa. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Licenciado de/en: Lenguas Modernas Sección Inglés. Traductor de/en: Inglés u homólogo (No inferior a 4 años de duración). Horario: Viernes de 18:05 hs a 20:05 hs.
Cátedra: LENGUA INGLESA II, 5 horas, 2do año. Perfil: Profesor de/en (Idioma/Lengua) Inglés u homólogos. Castellano, Literatura e Inglés. Lengua y Literatura Inglesa. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Licenciado de/en: Lenguas Modernas Sección Inglés. Traductor de/en: Inglés u homólogo (No inferior a 4 años de duración). Horario: Lunes de 15:35 hs a 16:45, Martes de 16:05 a 17:25 hs y Viernes de 15:35 hs a 16:05 hs.
Cátedra: GRAMÁTICA INGLESA II, 3 horas, 2do año. Perfil: Profesor de/en (Idioma/Lengua) Inglés u homólogos. Castellano, Literatura e Inglés. Lengua y Literatura Inglesa. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Licenciado de/en: Lenguas Modernas Sección Inglés. Traductor de/en: Inglés u homólogo (No inferior a 4 años de duración). Horario: Martes de 18:05 hs a 20:05 hs.
Cátedra: EPISTEMOLOGÍA DE LA LENGUA INGLESA, 3 horas, 3er año. Perfil: Profesor de/en (Idioma/Lengua) Inglés u homólogos. Castellano, Literatura e Inglés. Lengua y Literatura Inglesa. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Licenciado de/en: Lenguas Modernas Sección Inglés. Traductor de/en: Inglés u homólogo (No inferior a 4 años de duración). Horario: Viernes de 16:05 a 18:05 hs. Asimismo, el nombrado Instituto llama a concurso por presentación de carpeta de antecedentes, según Resolución N° 2300/12 CGE y demás Normativa vigente, por el término de 3 (tres) días hábiles a partir del día viernes 27 de octubre de 2017, para cubrir con carácter STF (suplente término fijo), las cátedras de las carreras: TECNICATURA SUPERIOR EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, (Extensión áulica Seguí)
Cátedra: SISTEMA DE REPRESENTACIÓN II. 2 horas, 2do año. Perfil: Profesor de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial en Dibujo Técnico, Profesor de/en Educación Secundaria de la Modalidad Técnico Profesional con Título de Base de Nivel Superior no menor a cuatro (04) años en concordancia con el espacio: Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero en Construcciones, Ingeniero de/en Fábrica de Construcciones de Obra, Ingeniero Industrial, Ingeniero Electromecánico, Ingeniero en Telecomunicaciones, Ingeniero Electrónico, Ingeniero Metalúrgico, Ingeniero Electrotécnico. Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero en Construcciones, Ingeniero de/en Fábrica en Construcciones de Obras, Ingeniero Industrial, Ingeniero Electromecánico, Ingeniero en Telecomunicaciones, Ingeniero Electrónico, Ingeniero Metalúrgico, Ingeniero Electrotécnico. Horario: martes de 22:35 hs a 23:55 hs.
Cátedra: INVESTIGACIÓN I. 2 horas, 2do año. Perfil: Profesor de/en Ciencias Exactas y Naturales u homólogos, Profesor de/en Biología u homólogos; Profesor de/en Ciencias Biológicas u homólogos, Profesor de/en Ciencias Biológicas y Químicas, Profesor de/en Tercer Ciclo de la EGB y de la Educación Polimodal en Biología, Profesor de/en (Ciencias) Física y Matemática, Profesor de/en Matemática, Profesor de/en Física, Profesor de/en Tercer Ciclo de la EGB y de la Educación Polimodal en Física, Profesor de/en Tercer Ciclo de la EGB y de la Educación Polimodal en Química, Licenciado en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Horario: Jueves de 18:35 hs a 19:55 hs.
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LENGUA Y LITERATURA, (Sede María Grande)
Cátedra: PRÁCTICA DOCENTE I (Perfil Generalista) Equipo de Cátedra. 3 horas, 1er año. Perfil: Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Sociología u homólogos. Filosofía u homólogos. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Horario: Jueves de 18:05 hs a 19:25 hs.
Del mismo modo el referenciado Instituto convoca a concurso por el término de 3 (tres) días hábiles a partir del día viernes 27 de octubre de 2017 de acuerdo al Artículo 80° del Estatuto del Docente Entrerriano, por presentación de Carpeta de Antecedentes y Proyecto Pedagógico, para cubrir con carácter de STF (suplente término fijo) la unidad curricular de la carrera: TECNICATURA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE, (Extensión Áulica El Pingo)
Cátedra: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN II. 2 horas. 2do año. Perfil: Profesor de/en Economía y Gestión de las Organizaciones para el Tercer Ciclo, Nivel Polimodal y Superior. Profesor de/en Economía u homólogos. Profesor de/en Ciencias Económicas y Contabilidad, Ciencias Jurídicas y Contables, Contabilidad. Licenciado en Administración en Administración de Empresas, en Comercialización, en Comercio Internacional, en Ciencias Económicas, Economía, Ciencias de la Administración. Horario: Lunes de 17:40 hs a 19:00 hs.
La elaboración de los Proyectos Pedagógicos se deberá realizar de acuerdo a los lineamientos que se pueden descargar aquí o desde la página del Instituto. Para su evaluación se bonificará con el 40% del puntaje a los antecedentes y el 60 % al Proyecto Pedagógico presentado.
Declarado sin aspirante el Artículo 80°, acto seguido se ofrecerá por Artículo 40° de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, con la intervención y autorización de Vocalía del Consejo General de Educación. Se recibirán simultáneamente en la Institución carpetas y proyectos de aspirantes a horas cátedras por Artículo 80° del Estatuto del Docente Entrerriano y carpetas de antecedentes de aspirantes a cubrir el espacio por Artículo 40°; por el término de 3 (tres) días hábiles. Los aspirantes a concursar por Artículo 40 de la Constitución Provincial deberán declararlo en su formulario de Inscripción (F.I.).
Los interesados deberán asistir munidos con ficha de inscripción, carpeta de antecedentes previamente autenticada y foliada, proyecto pedagógico, para ser elevada al Consejo Evaluador, presentarse en la Institución sede, Carlos A. López 517 (Esc. N°209 “P. Varisco”) de María Grande en el horario de 16 hs a 19 hs. Por consultas llamar al teléfono fijo 4947119.