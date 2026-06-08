Paraná

El Instituto D-40 de la Obra de Don Bosco, convoca a profesores de la Cátedra Idioma Extranjero Inglés perteneciente al Nivel Secundario, a presentar su CV (con foto) en la portería de la Institución, ubicada en Avda. Ramírez 1780 de la ciudad de Paraná, hasta el lunes 23 de octubre, inclusive, en el horario de 7 a 15 hs. También se puede enviar el CV al siguiente correo electrónico: [email protected]

Crespo

La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración realiza el segundo llamado a concurso según Resol. 1000/13 para el día martes, 17 de octubre del corriente a las 11.30 hs para cubrir:

1 cargo de Asesora Pedagógica STF turno rotativo.

Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación que lo acredite.