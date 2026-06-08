Llamados a concursos docentes
Hasenkamp
- La Asociación Mariano Moreno de Fomento Educacional convoca a presentar antecedentes y proyecto para cubrir el cargo de vicerrector/a, en el Instituto Secundario Comercial “Mariano Moreno” D-39, con orientación en Ciencias Sociales y Humanidades y Economía y Administración. Para la mencionada convocatoria se solicita: – Presentación de CV y de proyecto pedagógico, teniendo en cuenta que el título requerido es de Profesor del Nivel en cualquier área del conocimiento (título de 4 años de duración) o en su defecto Profesional Universitario con Formación Docente. (Según Resol. 300 C.G.E.). La documentación solicitada deberá presentarse en la Rectoría del Instituto, sito en calle 25 de Mayo 637 de Hasenkamp, hasta el día 7 de julio de 2017 de 8 a 11 y de 14 a 17 hs. Dicha convocatoria es un proceso de selección que permitirá un mejor discernimiento al momento de cubrir el cargo, el que se complementará con defensa del proyecto y entrevista personal con un equipo evaluador.
Ramírez
• La Rectoría del Instituto Superior de Formación Docente “Paulo Freire” de General Ramírez convoca a concurso para la cobertura de horas cátedras de nivel superior, de acuerdo a lo establecido en la Resolución C.G.E. Nº 2300/12 de los Consejos Evaluadores Institucionales, desde el día lunes 03 de Julio el siguiente espacio curricular por 5 (cinco) días hábiles: – Profesorado de educación secundaria en matemática: Práctica docente IV: Residencia: 4º Año. STF. Anual. 7 horas PERFIL: Profesor de/en: Matemática u Homólogos. Matemática, Física y Cosmografía. Educación Secundaria en Matemática. Ciencias Exactas y Aplicadas. Ciencias Matemáticas y Física. Matemática y Astronomía. Matemática y Cosmografía. Matemática y Química. Matemática, Física y Química. Licenciado en Matemática Aplicada. Licenciado en Matemática Pura. Licenciado en Ciencias Física y Matemática. Ingenieros. Agrimensor. Estadístico Matemático. Día y horario de dictado: A convenir en la institución. Los aspirantes deberán presentar Ficha de inscripción, currículum vitae y carpeta de antecedentes completa, fotocopias debidamente autenticadas y foliadas (Circular 15/2012 Jurado de Concursos Nivel Superior) en el Instituto, calle 29 de septiembre 110, General Ramírez, Telefax. (0343) 4901893 en el horario de 16 a 20 horas.