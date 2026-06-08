Viale

La Rectoría de la E.S.A. Nª 9 “Pte. Arturo Illia” llama a concurso por presentación de proyectos para cubrir en carácter STF, tutorías PMI: – 16 (dieciséis) horas semanales con horario rotativo según necesidades institucionales y para los siguientes perfiles: Licenciado en Psicopedagogía/ Psicología/ títulos afines. Las bases podrán retirarse de la institución, Rawson Nª 411, a partir del lunes 10 de abril a las 19:00 y hasta las 22:00 hs. del miércoles 12 del corriente. Los proyectos podrán presentarse hasta las 19:30 del martes 18 de abril y la defensa oral de los mismos se realizará ese mismo día a las 21:30 hs. ante el Consejo Institucional.

La Rectoría de la Escuela Normal Superior “Victorino Viale”, de la localidad de Viale, llama a concurso según Resolución Nº 2300/12 CGE y su modificatoria la Resolución 1471/16 CGE por presentación de carpetas de antecedentes (todo debidamente autenticado) y ficha de inscripción, en el término de 5 días hábiles a partir del 7 de abril de 2017. – Un cargo de preceptor nivel superior, STF. Perfil: (Resolución N° 27/16 JC) Profesor Disciplinar no inferior a cuatro (4) años, entendiéndose por profesor disciplinar el profesor con título docente en cualquier área de conocimiento. Días y Horarios: (resolución 3424/05 CGE) lunes a viernes de 18 a 22:30 hs. Los interesados presentarse en el establecimiento sitio en calle Corrientes 279 de la ciudad de Viale, Tel. (0343) 4920137, de lunes a viernes en el horario de 18:00 hs.

Aldea San Rafael

La Rectoría de la Escuela Secundaria Nº 49 “Aldea Cuesta” de Aldea San Rafael, con Orientación en Economía y Administración, llama a concurso según Resolución 1000/13, para 12 hs. de PMI: Perfil requerido según Resolución 3050/16: – 5 hs. maestro (acompañante de trayectorias escolares en Ciclo Básico) – 3 hs. profesor (acompañante de trayectorias escolares en área Matemática) – 4 hs. profesor (acompañante de trayectorias escolares en área Ciencias Sociales). Los interesados pueden solicitar las bases al siguiente correo: [email protected], y la presentación de los mismos se realizará, a través de este medio, efectuando el envío a la dirección de correo electrónico antes mencionada, con fecha límite, el día viernes 7 de abril. La defensa oral se realizará el día martes 11 de abril a las 14 hs. en el domicilio escolar, sito en Aldea San Rafael.

Distrito Raíces Oeste

La Rectoría de la Escuela Secundaria Nº 14 con Orientación en Ciencias Naturales, del Distrito Raíces Oeste llama a concurso, según reglamentación vigente (Res. 1000/13 CGE y 300/13 CGE) las siguientes horas y/o cargos: Para el Anexo ubicado en la escuela Primaria Nº 30 “12 de Octubre” del paraje EL Tropezón Segundo Llamado: – 1 cargo de asesor pedagógico de 12 hs. STF horarios a definir Institucionalmente. Los interesados deberán presentarse el día viernes 7 de abril a las 9:00 hs., en el Establecimiento Escolar (edificio compartido con Esc. Primaria Nº 31 “Madre Patria”) sito en Ruta Nacional Nº 18 km 96.5 del Distrito Raíces Oeste, del Departamento Villaguay, munidos de la credencial de puntaje, DNI y si correspondiera constancia de servicio de personal de la casa. De no cubrirse la adjudicación se realizará por presentación de Proyecto según lo establece el artículo 146 de la resolución 100: la presentación de proyecto se recibirá en la Rectoría hasta el día miércoles 12/04/2017 a las 10 hs. Debiendo retirar las bases en el Establecimiento Escolar o solicitarlas vía mail:[email protected].

Camps

La Rectoría de la Escuela Secundaria Nº 14 “Martín Güemes” de Estación Camps, con Orientación en Economía y Administración, llama a concurso según Resolución 1000/13 (Art. 146 /147), Resolución 4505/11; Res. 3344/10 y decreto 1374/11 para cubrir las siguientes horas cátedras. Por presentación de proyecto: – 6 hs. de Prácticas Educativas (2 hs. áulicas y 4 horas extra áulicas) 6to año STF, TT. Jueves: 14:35 a 15:35 hs. Y a combinar. Los interesados deben retirar bases durante cinco días hábiles a partir de la publicación del concurso en el Establecimiento Escolar ubicado en Juana de Aliendro S/N de Estación Camps, con DNI de 13:30 a 17.00 hs. Bases para horas de práctica educativa. Nuestra escuela cuenta en su planta con 6 horas de práctica educativa. Dos frente al curso y cuatro que no son frente al curso. Dichas horas se concursan mediante la presentación de proyecto. El mismo deberá estar enmarcando en la resolución 4505/11, Res. 3344/10; decreto 1374/11 y resolución 3322/10 CGE. En dichas resoluciones están los lineamientos generales que son necesarios seguir tanto en la elaboración del proyecto como así también su puesta en práctica. Las modalidades o formatos de los propuestos en las resoluciones a tener en cuenta para trabajar en la escuela Secundaria Nº 14 “Martín Güemes” son: – Experiencias educativas en el ámbito laboral (pasantías)- Microemprendimiento: Kiosco. El proyecto deberá contar con las siguientes partes: – Fundamentación – Objetivos. Contenidos de la propuesta: – Contacto con situaciones concretas de trabajo en los contextos y condiciones en que se realizan las prácticas. Lograr confianza en la preparación para el trabajo. Orientación vocacional y laboral que le ayude a definir su proyecto de vida. Estrategias y actividades. Temporalización, Evaluación, Bibliografía. Para la evaluación del proyecto se tendrá en cuenta lo señalado en el artículos 146/147 de la Resolución 1000/ 13. En dicho artículo se hace referencia a las pautas a tener en cuenta en la valoración del título del postulante, sus antecedentes laborales y académicos y la pertinencia del proyecto.

Villa Fontana

La Rectoría de la Escuela Secundaria Nº69 “Juan XXIII” de la localidad de Villa Fontana (Dpto. Paraná), convoca a la presentación de Proyectos para cubrir horas del PMI: – 3 hs. para funciones de la Asesoría Pedagógica – 1 hs. para Tutor con perfil Psicopedagógico – 1 hs. para Tutor con perfil Psicólogo/a – 7 hs. para un Tutor con perfil en Asistente Social. Se convoca además, a la presentación de Proyectos para cubrir: – 6 hs. de Trayectos Complementarios: Nuevas Tecnologías aplicadas a la Orientación (Segundo llamado): – 2 hs. de 4to año los días viernes de 12:30 a 13:50 hs – 2 hs. de 5to año los días viernes de 14:00 a 15:20 hs – 2 hs. de 6to año los días martes de 17:00 a 18:20 hs. Se reciben los Proyecto hasta el lunes 10/04 hasta las 18:30 hs. Para mayores informes comunicarse al teléfono (0343) 4864063 en el horario de 13:00 a 17:00 hs. Correo de la escuela: [email protected]

Seguí

La Rectoría de la E.E.T. Nº 68 “Prof. Facundo Arce” convoca a concurso por Resol. 1000/13 CGE para cubrir los siguientes espacios curriculares: lunes 10/04/17, 9:00 hs.: – 4 hs. Lengua y Literatura 4°, 1 TME Suplente, horario: miércoles 17:00 a 18:30 y viernes 14:50 a 16:10 hs. – 4 hs. Lengua y Literatura 4° 1 TGO Suplente, horario: miércoles 14:00 a 15:30 y viernes 17:00 a 18:30 hs. 9:20 hs.: – 2 hs. Educación Tecnológica 3° 1 CB Suplente, horario: martes 7:15 a 8:30 hs. Los interesados deberán presentarse en la fecha y horas consignados con DNI, credencial de puntaje y/o carpeta de antecedentes en el Establecimiento ubicado en Santa Rosa y Libertad de Seguí.

La rectoría de la escuela E.S.A. Nº 80 “La Delfina” convoca a concurso por resolución 1000/13, el lunes 10 de abril de 2017 para cubrir las siguientes horas cátedras: 19:30 hs. primer llamado, 19:35 hs. segundo llamado, 19:40 hs. tercer llamado: Lengua y literatura: – 2 STF. 1ero noche, lunes de 21:40 a 22:55 hs – 2 STF. 2do noche, lunes de 20:20 a 21:30 hs. Lengua y literatura: – 2 STF. 2do noche, martes de 20:20 a 21:30 hs. – 2 STF. 1ro noche, marte de 19:00 a 20:10 hs. Ciencias sociales (Geografía): – 2 STF. 2do noche, martes de 21:40 a 22:55 hs. Además se llama a concurso por proyecto a 12 horas Institucionales de P.M.I.; según Res 1000/13, Resolución 3050/16 y su modificatoria Resolución N°0024/17, Resolución 0024/16 y Resolución 0935/17 del CGE, con Perfil: Trabajador social, turno noche, horario rotativo. Las bases de los proyectos se pueden retirar desde el viernes 7 de abril de 2017 hasta el lunes 10 de abril de 2017, en el horario de 19:00 a 23:00 hs. Entrega de proyecto: Miércoles 12 de abril de 19:00 a 23:00 hs. Defensa oral: lunes 17 de abril a las 20:00 hs. Los interesados deberán presentarse con credencial de puntaje en vigencia, DNI y/o documentación pertinente, en el horarios establecido, en la institución escolar, sito en calle 9 de Julio y pasaje Ariel del Valle, de la localidad de Seguí.

Puiggari

• La Rectoría de la Escuela Secundaria N° 3 “Mariano Moreno” con orientación en Economía y Administración de la localidad de Puiggari, Departamento Diamante (CUE 300 – 1722) llama concurso según normativa vigente Resolución N° 1000/13 (artículos 146/147) para cubrir tutorías de Plan de Mejoras Institucional (P.M.I) por presentación de proyecto, perfil requerido docente (no excluyente): – 6 hs. Proyecto Tutoría (PMI) C.B.C STF TM – 6 hs. Proyecto Tutoría (PMI) C.B.O STF TM. Horarios a convenir. Tener en cuenta Resolución N° 3050 y 024/17 CGE. Los aspirantes deberán retirar las bases para la elaboración de los proyectos durante 5 días hábiles al momento de la publicación del mismo en el establecimiento escolar ubicado en San Martin 326, Puiggari, en el horario de 14:00 a 17:00 hs.