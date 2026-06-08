Llamados a concursos docentes
La Rectoría del Instituto Superior de Formación Docente “Paulo Freire” de General Ramírez convoca a concurso para la cobertura de horas cátedras, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 2300/12 C.G.E., Resolución Nº1471/16 C.G.E y Resolución Nº 0836/17 C.G.E desde el día miércoles 28 de Agosto los siguientes espacios curriculares:
PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA: Res. N° 4170/14 CGE, Res. N° 307/17 JC y Res. N° 358/17 JC.
PROBLEMÁTICAS CONTEMPORÁNEAS EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA: 1° llamado por 05 (cinco) días hábiles. Seminario -Taller. 4º Año. Anual. Cátedra compartida. Perfil I1: 2 horas. STF. Requisitos: Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Sociología. Psicología y Ciencias de la Educación. Profesor de Pedagogía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado: Jueves de 20,20 a 21,40 horas.
PRÁCTICA DOCENTE I: 2° llamado por 03 (tres) días hábiles. Taller. 1º Año. Anual. 2 horas. STF. EQUIPO DE CÁTEDRA: Perfil Generalista: Requisitos: Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la E ducación. Sociología u homólogos. Filosofía u homólogos. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Licenciaturas de los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado: Lunes de 18,50 a 20,50 horas.
Art. 80° del Estatuto del Docente Entrerriano: únicamente para horas cátedra y cargos iniciales “…si el segundo llamado no se presentare ningún candidato…”se procederá conforme a la Resolución 1280/15 CGE y Circular 18/17 JC.
“Declarado sin aspirante el Artículo 80º, acto seguido se ofrecerá por Artículo 40º de la Constitución de la provincia de Entre Ríos, con la intervención y autorización de Vocalía del Consejo General de Educación. Se recibirán simultáneamente en la Institución carpetas y Proyectos de aspirantes a horas cátedra por artículo 80º del estatuto del Docente Entrerriano, y carpetas de antecedentes de aspirantes a cubrir el espacio por Artículo 40; por el término de 3 (tres) días hábiles. Los aspirantes a concursar por Artículo 40 de la Constitución Provincial deberán aclararlo en su Formulario de Inscripción (F.I.)
Los aspirantes deberán presentar Ficha de inscripción, Curriculum, carpeta de antecedentes COMPLETA Res. 111/18 JC (Fotocopias Autenticadas y foliadas Foja 1, F2, F3…no en folios plásticos) Todos los títulos deben estar registrados en el CGE y presentar copias actualizadas de ambos lados de dichos títulos, donde conste la inscripción; en el Instituto, calle 29 de septiembre 110- General Ramírez- Entre Ríos. Telefax 0343-4901893 en el horario de 16 a 20 horas.
La Rectoría de la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco” de la ciudad de Victoria, convoca según normativa vigente: Resoluciones Nº 2300/12 C.G.E. y N° 1471/16 CGE, por el término de 5(cinco) días hábiles a partir del 28 de agosto de 2019 las horas cátedras que a continuación se detallan:
PROFESORADO DE EDUCACIÓN ESPECIAL con Orientación en Discapacidad Intelectual – Resoluc. Nº 0976/17 C.G.E. RECTIF. 5733/17 C. G. E.
|3er. Año
|03 hs. S.T.F. CIENCIAS NATURALES Y SU DIDÁCTICA II (Asignatura)
Perfil: Profesor de/en: Ciencias Biológicas u homólogos. Ciencias Naturales u homólogos. Ciencias Biológicas y Químicas. Biología u homólogos. Ciencias Naturales u homólogos. Ciencias Exactas y Naturales. Según Res. 330/17 J.C.
Horario: Miércoles 18:00 a 20:10 h.
|03 hs. S.T.F. HISTORIA Y POLÍTICA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA (Asignatura)
Perfil: Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Historia u Homólogos. Ciencias Sociales u homólogos. Historia y Ciencias Sociales. Ciencias de la Educación y Ciencias Sociales Filosofía, Psicología y
Pedagogía. Filosofía, Pedagogía y Ciencias Sociales.
Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Según Res. 330/17 J.C.
Horario – Viernes 20:10 a 22:20 h.
|03 hs. S.T.F. SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN (Asignatura)
Perfil: Profesor de/en: pedagogía u homólogos Filosofía u Homólogos Ciencias de la Educación u homólogos. Sociología u homólogos. Antropología u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Ciencias de la Educación y Ciencias Sociales
Filosofía, Pedagogía y Ciencias Sociales. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía.
Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Según Res. 330/17 J.C.
Horario: Viernes de 18:00 a 20:10 h.
PROFESORADO DE EDUCACIÓN ESPECIAL con Orientación en Discapacidad Intelectual – Resoluc. Nº 0298/10 C.G.E.
|4to. Año
|04 hs. S.T.F. INSTITUCIONES EDUCATIVAS (Seminario)
Perfil: Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos Filosofía. Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía. Psicología y Ciencias de la Educación. Sociología u homólogos. Filosofía u homólogos Psicología y Ciencias de la Educación Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Según Res. 330/17 J.C.
Horario: Martes de 18:00 a 19:20 h. – Jueves de 19:30 a 20:50 h.
PROFESORADO DE EDUCACIÓN INICIAL – Resoluc. Nº RES 4165/14 C.G.E.
|4to. Año
|01 hs. S.T.F. TALLER DE PROBLEMÁTICAS TRASVERSALES (Taller – Equipo de Cátedra)
Perfil: Profesor de/en: Matemática, Física y Cosmografía. Educación Secundaria en Matemática. Ciencias Exactas y Aplicadas. Ciencias Matemática y Física. Matemática y Física. Matemática y Astronomía. Matemática y Cosmografía. Matemática y Química. Matemática, Física y Química. Según Res. 302/17 J.C.
Horario: Viernes de 21:00 a 23:00 h.
PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA – Resoluc. Nº 4170/14 C.G.E.
|1ro. Año
|03 hs. S.T.F. PEDAGOGÍA (Asignatura)
Perfil: Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Ciencias de la Educación.
Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Según Res. 307/17 J.C.
Horario: Jueves de 21:00 a 23:00 h.
|2do. Año
|04 hs. S.T.F. SUJETOS DE LA EDUC. PRIMARIA (Seminario)
Perfil: Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Sociología u homólogos. Filosofía u homólogos. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación, Psicología y Pedagogía.
Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Según Res. 307/17 J.C.
Horario: Miércoles de 19:30 a 20:50 – Jueves de 21:40 a 23:00 h.
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN FÍSICA Resoluc. Nº 758/14 C.G.E.
|3ro. Año
|0 hs. S.T.F. ANÁLISIS Y ORGANIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (Seminario)
Perfil: Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología /Ciencias de la Educación. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía.
Licenciado de/en: Pedagogía. Ciencias de la Educación. Según Res. 314/17 J.C.
Horario: Martes 17:10 a 19:20 h.
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LENGUA Y LITERATURA – Resoluc. Nº RES 759/14 C.G.E.
|3ro. Año
|03 hs. S.T.F. SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN (Asignatura)
Perfil: Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Filosofía u Homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Sociología u homólogos. Antropología u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Ciencias de la Educación y Ciencias Sociales.
Filosofía, Pedagogía y Ciencias Sociales. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía.
Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Según Res. 297/17 J.C.
Horario: Miércoles 20:10 a 22:20 h.
PROFESORADO DE INGLES – Resoluc. Nº RES 760/14 C.G.E.
|1ro. Año
|03 hs. S.T.F. PRACTICA DOCENTE I. (Seminario/Taller – Equipo de Cátedra)
Perfil Generalista: Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Sociología u homólogos. Filosofía u homólogos. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Según Res. 347/17 J.C.
Horario: Lunes 20:10 a 22:20 h.
|2do. Año
|03 hs. S.T.F. SUJETOS DE LA EDUCACIÓN (Seminario)
Perfil: Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Sociología u homólogos. Filosofía u homólogos. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía.
Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Según Res. 347/17 J.C.
Horario: Miércoles de 18:00 a 20:10 h.
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN MATEMÁTICA Resoluc. Nº 764 /14 C.G.E.
|1er. Año
|03 hs. S.T.F. ORALIDAD, LECTURA, ESCRITURA Y TIC (Taller – Cátedra compartida)
Perfil TIC: Profesor de/en: Informática u homólogos. Computación u homólogos. Sistemas u homólogos. Sistemas de Información. Sistemas de Computación. Tecnología.
Licenciado de/en: Informática. Computación. Sistemas. Analista de Sistemas. Sistemas de/en Información. Sistemas de/en Computación. Bioinformática. Tecnología.
Ingeniero de/en: Informática. Computación. Sistemas de/en Información. Sistemas de/en Computación. Bioinformática. Según Res. 245/17 J.C.
Horario: Martes 20:10 a 22:20 h.
|2do. Año
|03 hs. S.T.F. PRACTICA DOCENTE II (Seminario/Taller – Equipo de Cátedra)
Perfil Generalista: Profesor de Pedagogía u homólogos. Profesor de Ciencias de la» Educación u homólogos. Profesor de Filosofía, Psicología y Pedagogía. Profesor de Filosofía y Pedagogía. Profesor de Filosofía, Psicología y Ciencias de la
Educación. Profesor de Sociología u homólogos. Filosofía u homólogos. Profesor de Psicología y Ciencias de la Educación; Profesor de Pedagogía y Ciencias de la Educación. Profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación Profesor de Psicología y Pedagogía.
Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Según Res. 245/17 J.C.
Horario: Viernes 18:00 a 20:10 h.
|03 hs. S.T.F. SUJETOS DE LA EDUC. SECUNDARIA (Seminario)
Perfil: Profesor de Pedagogía u homólogos. Profesor de Ciencias de la Educación u homólogos. Profesor de Filosofía, Psicología y Pedagogía. Profesor de Filosofía y Pedagogía. Profesor de Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Profesor de Sociología u homólogos. Profesor de Psicología y Ciencias de la Educación; Profesor de Pedagogía y Ciencias de la Educación; Profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación. Profesor de Psicología y Pedagogía.
Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Según Res. 245/17 J.C.
Horario: Jueves de 18:40 a 20:50 h.
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN HISTORIA – Resoluc. Nº 765/14 C.G.E.
|3er. Año
|03 hs. S.T.F. ANÁLISIS Y ORG. DE LAS INST. EDUCATIVAS (Seminario/Taller)
Perfil: Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía, Psicología y pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía
y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía.
Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Según Res. 348/17 J.C.
Horario: Martes de 20:10 a 22:20 h.
|03 hs. S.T.F. HISTORIA DE LA EDUCACION ARGENTINA (Asignatura)
Perfil: Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Historia u Homólogos. Ciencias Sociales u homólogos. Historia y Ciencias Sociales. Ciencias de la Educación y Ciencias Sociales. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía, Pedagogía y Ciencias Sociales. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Según Res. 348/17 J.C.
Horario: Martes 16:30 a 17:50 h. – Miércoles de 16:30 a 17:10 h.
|4to. Año
|04 hs. S.T.F. PROC. SOC. POL. ECON. Y CULTURALES AMERICANOS III (Asignatura)
Perfil: Profesor de/en: Historia u Homólogos. Ciencias Sociales u homólogos. Ciencias Políticas u homólogos. Sociología u homólogos. Historia y Ciencias Jurídicas y Sociales. Historia y Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Historia y Ciencias
Jurídicas. Castellano Literatura e Historia. Historia y Geografía. Historia y Latín. Ciencias Políticas y Sociales.
Licenciaturas de/en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente.
Licenciado de /en: Ciencias Políticas y Diplomáticas. Ciencias Antropológicas.
Antropólogo. Según Res. 348/17 J.C.
Horario: Martes 19:30 a 20:50 h. – Jueves 19:30 a 20:50 h.
|03 hs. S.T.F. PROC. SOC. POL. ECON. Y CULTURALES CONTEMP. II (Asignatura)
Perfil: Profesor de/en: Historia u Homólogos. Ciencias Sociales u homólogos. Ciencias Políticas u homólogos. Sociología u homólogos. Historia y Ciencias Jurídicas y Sociales. Historia y Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Historia y Ciencias
Jurídicas. Castellano Literatura e Historia. Historia y Geografía. Historia y Latín, Ciencias Políticas y Sociales.
Licenciaturas de/en los mismos campos del conocimiento delos títulos mencionados anteriormente.
Licenciado de/en: Ciencias Políticas y Diplomáticas. Ciencias Antropológicas.
Antropólogo. Según Res. 348/17 J.C.
Horario: Lunes de 20:10 a 22:20 h.
Los interesados deberán presentar ficha de inscripción y formulario de evaluación de títulos y antecedentes (retirar en secretaria de la Institución / librería) y carpeta de antecedentes que contenga: currículum vitae, fotocopias autenticadas de titulaciones y antecedentes académicos específicos, acciones de formación Docente Continua y desarrollo profesional específicos, atendiendo a las Res. 0836/17 C.G.E y Res. 111/17 J.C.
Los mismos serán evaluados por el Consejo Evaluador Institucional.
La documentación requerida deberá presentarse en la Secretaría del Establecimiento en Av. Centenario N° 288, Victoria – Entre Ríos, en el horario de 09:00 a 19:30 h.
La Rectoría de la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco” de la ciudad de Victoria, convoca según normativa vigente:
Resoluciones Nº 2300/12 C.G.E. y Circular N° 009/13 JC, por el término de 5(cinco) días hábiles a partir del 28 de agosto de 2019 las horas cátedras que a continuación se detallan:
Designación por año académico DP (Designación por Proyecto), con presentación de carpeta de antecedentes y Proyecto de cátedra.
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN FÍSICA Resoluc. Nº 758/14 C.G.E.
|4to. Año
|03 hs. S.T.F. UDI: TALLER DE INTEGRACIÓN (Seminario/Taller)
Perfil: Profesor de/en: Física u homólogos. Ciencias Física y Matemática. Física y Matemática. Física y Cosmografía. Física y Química. Matemática y Física. Matemática, Física y Cosmografía. Matemática, Física y Química.
Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente.
Licenciado en Biotecnología.
Ingeniero de/en: Civil. Construcción. Construcción de Obras. Mecánico. Industrial. Mecánico Industrial. Mecánico Metalúrgico. Electricista. Mecánico Electricista. Electromecánico. Mecánico Aeronáutico. Biofísico. Bioingeniero. Según Res. 314/17 J.C.
Horario: Martes 20:10 a 22:20 h.
Los interesados deberán presentar por separado Proyecto de Cátedra y Carpeta de antecedentes.
Proyecto de Cátedra: en sobre cerrado, debe figurar nombre del proyecto y seudónimo en el sobre y en el Proyecto de Cátedra.
Carpeta de Antecedentes: en sobre cerrado, en el cual debe figurar solo el nombre del Proyecto de Cátedra y seudónimo.
En la misma debe contar currículum vitae, fotocopias autenticadas de titulaciones y antecedentes académicos específicos, acciones de formación Docente Continua y desarrollo profesional específicos, atendiendo a las Res. 0836/17 C.G.E y Res. 111/17 J.C.
Los antecedentes serán evaluados por el Consejo Evaluador Institucional y el Proyecto de Cátedra por el Consejo Directivo institucional.
La documentación requerida deberá presentarse en la Secretaría del Establecimiento en Av. Centenario N° 288,
Victoria – Entre Ríos, en el horario de 09:00 a 19:30 h.
La Rectoría de la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco” de la Ciudad de Victoria, CONVOCA según normativa vigente: Resolución Nº 2300/12 CGE y su modificatoria la Resolución 1471/16 CGE, Resolución 1280/15 CGE y Circular 18/17 JC, por Artículo 80 del Estatuto del Docente Entrerriano (según art. 18º de la Res. 2300/12) y por Art. 40º de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos y Resolución 836/17 CGE; con presentación de carpeta de antecedentes debidamente autenticadas y Proyecto de cátedra, por el término de 3 días hábiles a partir del 28 de agosto inclusive las horas
Designación por año académico DP (Designación por Proyecto), con presentación de carpeta de antecedentes y Proyecto de cátedra.
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN QUÍMICA Resoluc. Nº 762/14 C.G.E.
|4to. Año
|03 hs. S.T.F. UDI: QUÍMICA Y SALUD (Seminario/Taller)
Perfil: Profesor de/en: Química u homólogos. Física y Química. Física, Química y Merceología. Química y Merceología. Química y Mineralogía. Matemática y Química. Matemática, Física y Química. Ciencias Biológicas y Químicas. Mineralogía y Merceología.
Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente.
Licenciado de/en: Química Industrial. Bromatología. Bioquímica y Farmacia. Farmacia. Biotecnología. Farmacéutico. Bioquímica. Ingeniero Químico. Ingeniero Químico Industrial. Bioingeniero. Según Res. 315/17 J.C.
Horario: Miércoles 21:00 a 23:00 h.
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN MATEMÁTICA Resoluc. Nº 764 /14 C.G.E.
|3er. Año
|03 hs. S.T.F. UDI: CONSTRUCCIÓN DE MATEMÁTICA-CON-MEDIOS (Seminario/Taller)
Perfil: Profesor de/en: Matemática u homólogos. Matemática e Informática u homólogos. Matemática, física y cosmografía. Educación secundaria en matemática. Ciencias exactas y aplicadas. Ciencia Matemática y Física. Matemática y Astronomía. Matemática y Cosmografía. Matemática y Química. Matemática, Física y Química.
Informática u homólogos. Sistemas u homólogos Computación u homólogos. Sistemas de Información. Sistemas de Computación. Tecnología.
Licenciaturas de/en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente.
Licenciado en Matemática Aplicada. Licenciado en Matemática Pura. Licenciado en Ciencia Física y Matemática. Ingenieros. Agrimensor. Estadístico Matemático. Analista de Sistemas. Bioinformática.
Ingeniero de/en: Informática. Computación. Sistemas. Sistemas de/en Información. Sistemas de/es Computación. Bioinformática. Según Res. 245/17 J.C.
Horario: Lunes 18:00 a 20:10 h.
“Declarado sin aspirantes el art. 80º, acto seguido se ofrecerá por art.40º de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, con la intervención y autorización de Vocalía del Consejo General de Educación. Se recibirán simultáneamente en la institución carpetas y proyectos de aspirantes a horas cátedra por art. 80º del Estatuto del Docente Entrerriano y carpetas de antecedentes de aspirantes a cubrir el espacio por art.40; por el término de 3 días hábiles. Los aspirantes a concursar por art. 40º de la Constitución Provincial deberán aclararlo en su formulario de inscripción (FI)”
Los interesados deberán presentar por separado Proyecto de Cátedra y Carpeta de antecedentes.
Proyecto de Cátedra: en sobre cerrado, debe figurar nombre del proyecto y seudónimo en el sobre y en el Proyecto de Cátedra. Retirar lineamientos por Secretaría.
Carpeta de Antecedentes: en sobre cerrado, en el cual debe figurar solo el nombre del Proyecto de Cátedra y seudónimo. La misma debe contar currículum vitae, fotocopias autenticadas de titulaciones y antecedentes académicos específicos, acciones de formación Docente Continua y desarrollo profesional específicos, atendiendo a las Res. 0836/17 C.G.E y Res. 111/17 J.C.
Los antecedentes serán evaluados por el Consejo Evaluador Institucional y el Proyecto de Cátedra por el Consejo Directivo institucional.
La documentación requerida deberá presentarse en la Secretaría del Establecimiento en Av. Centenario N° 288, Victoria – Entre Ríos, en el horario de 09:00 a 19:30 h.
La Rectoría de la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco” de la ciudad de Victoria, convoca según normativa vigente:
Resoluciones Nº 2300/12 C.G.E. y Circular N° 009/13 JC, por el término de 3(tres) días hábiles a partir del 28 de agosto de 2019 las horas cátedras que a continuación se detallan:
PROFESORADO DE EDUCACIÓN INICIAL – Resoluc. Nº RES 4165/14 C.G.E.
|1er. Año
|01 hs. S.T.F. ORALIDAD, LECTURA, ESCRITURA Y TIC (Taller – Equipo de Cátedra)
Perfil TIC: Profesor de/en: Informática. Computación. Sistemas. Sistemas de Información. Sistemas de Computación. Tecnología.
Licenciado de/en: Informática. Computación. Sistemas. Analista de Sistemas. Sistemas de/en Información. Sistemas de /en Computación. Bioinformática. Tecnología.
Ingeniero de/en: Informática. Computación. Sistemas. Sistemas de/en Información. Sistemas de/en Computación. Bioinformática. Según Res. 302/17 J.C.
Horario: Viernes 19:30 a 21:40 h.
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN GEOGRAFÍA Resoluc. Nº 766/14 C.G.E.
|4to. Año
|05 hs. S.T.F. Práctica Docente IV – Residencia Escenas Educativas y Trayectorias de Formación (Seminario/Taller)
Perfil Generalista: Profesor de/en: Profesor de Pedagogía u homólogos. Profesor de Ciencias de la Educación. I Profesor de Filosofía, Psicología y Pedagogía. Profesor de Filosofía y Pedagogía. Profesor de Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Profesor de Sociología u homólogos. Filosofía u homólogos. Profesor de Psicología y Ciencias de la Educación; Profesor de Pedagogía y Ciencias de la Educación. Profesor de Profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación. Profesor de Psicología y Pedagogía.
Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Según Res. 332/17 J.C.
Horario: Miércoles 20:10 a 22:20 h.
Los interesados deberán presentar ficha de inscripción y formulario de evaluación de títulos y antecedentes (retirar en secretaria de la Institución / librería) y carpeta de antecedentes que contenga: currículum vitae, fotocopias autenticadas de titulaciones y antecedentes académicos específicos, acciones de formación Docente Continua y desarrollo profesional específicos, atendiendo a las Res. 0836/17 C.G.E y Res. 111/17 J.C.
Los mismos serán evaluados por el Consejo Evaluador Institucional.
La documentación requerida deberá presentarse en la Secretaría del Establecimiento en Av. Centenario N° 288, Victoria – Entre Ríos, en el horario de 09:00 a 19:30 h.
La Rectoría de la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco” de la ciudad de Victoria, convoca según normativa vigente:
Resoluciones Nº 2300/12 C.G.E. y Circular N° 009/13 JC, por el término de 3(tres) días hábiles a partir del 28 de agosto de 2019 las horas cátedras que a continuación se detallan:
Designación por año académico DP (Designación por Proyecto), con presentación de carpeta de antecedentes y Proyecto de cátedra.
PROFESORADO DE EDUCACIÓN INICIAL – Resoluc. Nº 4165/14 C.G.E.
|4to. Año
|02 hs. S.T.F. UDI: ORGANIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN EL JARDÍN MATERNAL(Seminario/Taller)
Perfil: Profesor en Educación Inicial u homólogos. Según Res. 302/17 J.C.
Horario: Viernes 19:30 a 20:50 h.
Los interesados deberán presentar por separado Proyecto de Catedra y Carpeta de antecedentes.
Proyecto de Cátedra: en sobre cerrado, debe figurar nombre del proyecto y seudónimo en el sobre y en el Proyecto de Cátedra.
Carpeta de Antecedentes: en sobre cerrado, en el cual debe figurar solo el nombre del Proyecto de Cátedra y seudónimo. En la misma debe contar currículum vitae, fotocopias autenticadas de titulaciones y antecedentes académicos específicos, acciones de formación Docente Continua y desarrollo profesional específicos, atendiendo a lasRes. 0836/17 C.G.E y Res. 111/17 J.C.
Los antecedentes serán evaluados por el Consejo Evaluador Institucional y el Proyecto de Cátedra por el Consejo Directivo institucional.
La documentación requerida deberá presentarse en la Secretaría del Establecimiento en Av. Centenario N° 288, Victoria – Entre Ríos, en el horario de 09:00 a 19:30 h.
La Rectoría de la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco” de la ciudad de Victoria, convoca según normativa vigente:
Resoluciones Nº 2300/12 C.G.E. y Circular N° 009/13 JC, por el término de 5(cinco) días hábiles a partir del 28 de agosto de 2019 las horas cátedras que a continuación se detallan:
Designación por año académico DP (Designación por Proyecto), con presentación de carpeta de antecedentes y Proyecto de cátedra.
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN CIENCIAS DE LA EDUCACION – Resoluc. Nº 4796/15
|2do. Año
|04 hs. S.T.F. UDI: TALLER DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. (Taller)
Perfil – Prof. de/en: Pedagogía u homólogos. Filosofía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Sociología u homólogos. Antropología u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Ciencias de la Educación y Ciencias Sociales. Filosofía, Pedagogía y Ciencias sociales. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía.
Licenciaturas de/en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Según Res. 491/17 J.C.
Horario – Lunes 19:30 a 20:50 h – Jueves 21:00 a 22:20 h.
Los interesados deberán presentar por separado Proyecto de Catedra y Carpeta de antecedentes.
Proyecto de Cátedra: en sobre cerrado, debe figurar nombre del proyecto y seudónimo en el sobre y en el Proyecto de
Cátedra.
Carpeta de Antecedentes: en sobre cerrado, en el cual debe figurar solo el nombre del Proyecto de Cátedra y seudónimo.
En la misma debe contar currículum vitae, fotocopias autenticadas de titulaciones y antecedentes académicos específicos, acciones de formación Docente Continua y desarrollo profesional específicos, atendiendo a las Res. 0836/17 C.G.E y Res.111/17 J.C.
Los antecedentes serán evaluados por el Consejo Evaluador Institucional y el Proyecto de Cátedra por el Consejo Directivo institucional.
La documentación requerida deberá presentarse en la Secretaría del Establecimiento en Av. Centenario N° 288, Victoria – Entre Ríos, en el horario de 09:00 a 19:30 h.
Supervisión de Educación Secundaria Zona XXIII, convoca para cubrir, según
la normativa vigente, Resolución 1000/13 CGE Art 141 y Art 3° Resolución 3555/19 CGE , el cargo de Rector Suplente Término Fijo (S.T.F.) de la Escuela Secundaria N° 4 “Elsa Capatto de Trucco” (turno Rotativo) para el día viernes 30 de Agosto del 2019 a las 9:00 Hs en la sede de la Dirección Departamental de Escuelas, Maipú N° 141.
Los interesados deben presentarse munidos de la documentación
correspondiente.