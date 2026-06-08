RAMIREZ

La Rectoría del Instituto Superior de Formación Docente “Paulo Freire” de General Ramírez convoca a concurso para la cobertura de horas cátedras, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 2300/12 C.G.E., Resolución Nº1471/16 C.G.E y Resolución Nº 0836/17 C.G.E desde el día lunes 20 de Mayo por 5 (cinco) días hábiles el siguiente espacio curricular. 1° llamado.

PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA: Res. N° 4170/14 CGE, Res. N° 307/17 JC y Res. N° 358/17 JC

PRÁCTICA DOCENTE III: Seminario – Taller. 3º Año. Anual. 6 horas. STF. EQUIPO DE CÁTEDRA: Perfil Generalista. Requisitos: Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Sociología u homólogos. Filosofía u homólogos. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado: Miércoles de 20,20 a 22,20 horas.

Los aspirantes deberán presentar Ficha de inscripción, Curriculum, carpeta de antecedentes COMPLETA Res. 111/18 JC (Fotocopias Autenticadas y foliadas Foja 1, F2, F3…no en folios plásticos) Todos los títulos deben estar registrados en el CGE y presentar copias actualizadas de ambos lados de dichos títulos, donde conste la inscripción; en el Instituto, calle 29 de septiembre 110- General Ramírez- Entre Ríos. Telefax 0343-4901893 en el horario de 16 a 20 horas.

La Rectoría del Instituto Superior de Formación Docente “Paulo Freire” de General Ramírez convoca a concurso para la cobertura de horas cátedras, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 2300/12 C.G.E., Resolución Nº1471/16 C.G.E y Resolución Nº 0836/17 C.G.E desde el día lunes 20 de Mayo los siguientes espacios curriculares.

PROFESORADO DE EDUCACIÓN ESPECIAL CON ORIENTACIÓN EN DISCAPACIDAD INTELECTUAL: Res. N° 976/17 CGE, Res. N° 330/17 JC y Res. N° 145/18 JC.

PEDAGOGÍA. 1° llamado. Por 5 (cinco) días hábiles. Asignatura. 1º Año. Anual. 3 horas. STF. Requisitos: Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía u homólogos. Profesor de Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Sociología u homólogos. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Licenciado de/en: Pedagogía. Ciencias de la Educación. Día y Horario de dictado: miércoles de 18,10 a 20,10 horas.

UDI: ACOMPAÑAMIENTO DE LAS TRAYECTORIAS DE LOS SUJETOS DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL. Por Artículo 80°. Con presentación de proyecto. 2° llamado por 3 (tres) días hábiles. Taller. 3º Año. Anual. 3 horas STF. Requisitos: Profesor de/en: Educación Especial u homólogos. Enseñanza Diferenciada u homólogos. Psicopedagogía. Licenciaturas en los mismos campos de los títulos de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado: Lunes de 18,10 a 20,10 horas.

PROFESORADO DE ARTES VISUALES: Res. N° 978/17 CGE, Res. N° 360/17 JC.

SUJETOS DE LA EDUCACIÓN: 1° llamado. Por 5 (cinco) días hábiles. Asignatura. 2º Año. Anual. 4 horas. STF. Requisitos: Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Ciencias de la Educación. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado: Jueves de 15,20 a 18,00 horas.

PRÁCTICA PROFESIONAL DOCENTE II: 1° llamado. Por 5 (cinco) días hábiles. Taller. 2º Año. Anual. STF. Equipo de Práctica. 4 horas. Perfil Generalista: Requisitos: Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Sociología u homólogos. Filosofía u homólogos. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado: Jueves de 18,10 a 20,50 horas.

FILOSOFÍA: 2° llamado por 3 (tres) días hábiles. Asignatura. 2º Año. Anual. 3 horas. STF. Requisitos: Profesor de/en: Filosofía u homólogos. Filosofía, Pedagogía y Latín. Filosofía y Ciencias de la Educación. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía y Psicología. Ciencias de la Educación u homólogos. Ciencias Sagradas u homólogos. Teología y Ciencias de la Religión. Licenciado de/en: Filosofía. Ciencias de la Educación. Sociología. Antropología. Día y Horario de dictado: Lunes de 18,10 a 20,10 horas.

PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA: Res. N° 4170/14 CGE, Res. N° 307/17 JC y Res. N° 358/17 JC.

PEDAGOGÍA. 1° llamado. Por 5 (cinco) días hábiles. Asignatura. 1º Año. Anual. 3 horas. STF. Requisitos: Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Ciencias de la Educación. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado: viernes de 16,00 a 18,00 horas.

PROBLEMÁTICAS CONTEMPORÁNEAS EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA: 2° llamado por 3 (tres) días hábiles. Seminario- Taller. 4º Año. Anual. Cátedra compartida. Perfil I1: 2 horas. STF. Requisitos: Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Sociología. Psicología y Ciencias de la Educación. Profesor de Pedagogía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado: Jueves de 20,20 a 21,40 horas.

PROFESORADO DE EDUCACIÓN INICIAL: Res. N° 4165/14 CGE, Res N° 358/17 JC.

PRÁCTICA DOCENTE III: 1° llamado. Por 5 (cinco) días hábiles. Taller. 3º Año. Anual. STF. Equipo de Práctica. 4 horas. Perfil Generalista: Requisitos: Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Sociología u homólogos. Filosofía u homólogos. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado: Miércoles de 18,20 a 20,20 horas.

LENGUAJES ARTÍSTICOS I: 1° llamado. Por 5 (cinco) días hábiles. Taller. 3º Año. Anual. STF. Equipo de Cátedra. 3 horas. Perfil 2: Música: Requisitos: Profesor de/en Superior en Didáctica Musical. Arte en Música. Música u homólogos. Educación Musical. Licenciados en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado: Martes de 19,40 a 21,40 horas.

PROBLEMÁTICAS CONTEMPORÁNEAS EN LA EDUCACIÓN INICIAL: 2° llamado por 3 (tres) días hábiles. 4º Año. Anual. Cátedra compartida. Perfil 2: 2 horas. STF. Requisitos: Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Sociología. Psicología y Ciencias de la Educación; Profesor de Pedagogía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado: Jueves de 19,40 a 21,00 horas.

UDI: EDUCACIÓN INICIAL EN EL ESPACIO RURAL. Por Artículo 80°. Con presentación de proyecto. 2° llamado por 3 (tres) días hábiles. Taller. 4ºAño. Anual. 3 horas STF. Requisitos: Profesor de/en Educación Inicial u homólogos. Día y Horario de dictado: Martes de 20,20 a 22,20 horas.

El UDI es con presentación de proyectos, que evalúa el Consejo Directivo; las bases se retiran en la rectoría del Instituto. La carpeta de antecedentes es evaluada por Consejo Evaluador.

Art. 80° del Estatuto del Docente Entrerriano: únicamente para horas cátedra y cargos iniciales “…si el segundo llamado no se presentare ningún candidato…” se procederá conforme a la Resolución 1280/15 CGE y Circular 18/17 JC.

“Declarado sin aspirante el Artículo 80º, acto seguido se ofrecerá por Artículo 40º de la Constitución de la provincia de Entre Ríos, con la intervención y autorización de Vocalía del Consejo General de Educación. Se recibirán simultáneamente en la Institución carpetas y Proyectos de aspirantes a horas cátedra por artículo 80º del estatuto del Docente Entrerriano, y carpetas de antecedentes de aspirantes a cubrir el espacio por Artículo 40; por el término de 3 (tres) días hábiles. Los aspirantes a concursar por Artículo 40 de la Constitución Provincial deberán aclararlo en su Formulario de Inscripción (F.I.)

Los aspirantes deberán presentar Ficha de inscripción, Curriculum, carpeta de antecedentes COMPLETA Res. 111/18 JC (Fotocopias Autenticadas y foliadas Foja 1, F2, F3…no en folios plásticos) Todos los títulos deben estar registrados en el CGE y presentar copias actualizadas de ambos lados de dichos títulos, donde conste la inscripción; en el Instituto, calle 29 de septiembre 110- General Ramírez- Entre Ríos. Telefax 0343-4901893 en el horario de 16 a 20 horas.

DIAMANTE

Dirección Departamental de Escuelas de Diamante, comunica que el lunes 20 de mayo se llevara a cabo mediante seguimiento de Listado Oficial en vigencia, la cobertura del siguiente cargo:

* Esc. Esp. N° 15 «San Francisco Javier»: 1 cargo de Maestra de Sección, Turno Mañana, por 30 días desde el 15/05 en reemplazo de Ramos, Victoria.

Dicha cobertura se efectuará de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1000/13 CGE. homologado por Resolución N° 783/12 MT, Capítulo V y sus Artículos en vigencia, en la Sede de Dirección Departamental de Escuelas, sita en calle 25 de Mayo 324, a las 8:00 horas, debiendo concurrir los aspirantes munidos del correspondiente DNI, y se cubrirán todos los cargos que se produzcan hasta el momento del seguimiento.

Dirección Departamental de Escuelas