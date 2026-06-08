Ramírez

La Dirección de la Escuela Primaria Nº 13 “Blanco Encalada” Eva Perón 651, tel. (0343) 4901036, General Ramírez, llama a concurso por presentación de proyectos en los siguientes espacios curriculares según la reglamentación vigente Resol. 265/13 y Nº Resol. 0355/2012 C.G.E. En el marco del Proyecto de Mejora e Inclusión Educativa «Escuelas Nina». Agrupamiento “A y B” (Turno mañana): – 4 hs. cátedras de Literatura y Medios Audiovisuales STF. Agrupamiento “D y E” (Turno tarde): – 4 hs. cátedras de Literatura y Medios Audiovisuales STF. Los interesados podrán retirar las bases en la Escuela Nº 13 “Blanco Encalada” en el horario de 8:00 a 12:00 hs. Deberán presentar: Carpetas de Título y antecedentes y un Proyecto de acuerdo a la Propuesta Pedagógica del establecimiento, en el marco de la resolución Nº 355/12 C.G.E., en la Dirección Departamental de Escuelas Diamante o en la Escuela Nina Nº 13 “Blanco Encalada” hasta el 27/03/17 en el horario de 8 a 12 hs. La defensa de los proyectos se realizará en el establecimiento escolar a partir de las 8:00 hs. el día: 30/03/17.

La Rectoría del Instituto Superior de Formación Docente “Paulo Freire” de General Ramírez convoca a concurso para la cobertura de horas cátedras, de acuerdo a lo establecido en la Resolución C.G.E. Nº 2300/12 de los Consejos Evaluadores Institucionales, desde el día lunes 27 de marzo los siguientes espacios curriculares por 5 (cinco) días hábiles. Profesorado de educación inicial: Didáctica general: 1º Año. Anual 4 horas. STF. Requisitos: Profesor, Licenciado. Profesional en Ciencias de la Educación, Pedagogía. Día y Horario de dictado: A definir por el Instituto. Práctica docente i: equipo de cátedra: un generalista y un generalista o Prof. De Psicología con Investigación Educativa: 1º Año. Anual 2 horas cada uno. STF. Requisitos: Profesor, Licenciado. Profesional en Pedagogía, Ciencias de la Educación y Pedagogía, Ciencias de la Educación Psicología. Día y Horario de dictado: A definir por el Instituto. Práctica docente iii: 3º Año. Anual. STF. Equipo de cátedra: perfil generalista: Requisitos: Profesor, Licenciado. Profesional en Cs. de la Educación, Pedagogía; 4 hs. Día y Horario de dictado: A definir por el Instituto.Profesorado de lengua y literatura: Práctica docente II: 2º Año. Anual. STF. equipo de cátedra: perfil generalista: Requisitos: Profesor, Licenciado. Profesional en Cs. de la Educación, Pedagogía; 3 hs. Día y Horario de dictado: A definir por el Instituto. Los aspirantes deberán presentar Ficha de inscripción, currículum vitae y carpeta de antecedentes Completa, fotocopias debidamente autenticadas y foliadas (Circular 15/2012 Jurado de Concursos Nivel Superior) en el Instituto, calle 29 de septiembre 110, General Ramírez. Telefax (0343) 4901893 en el horario de 16 a 20 horas.

Hasenkamp

El Instituto de Educación Superior “Pbro. O. Bottegal” de la localidad de Hasenkamp, llama a concurso por el término de 5 (cinco días) hábiles según la normativa vigente, Resolución 2300/12 CGE para cubrir las siguientes unidades curriculares correspondientes al 2º Año de la Tecnicatura Superior en Enfermería (Resolución 620 /15 CGE), a saber: – Lectura y Escritura de Textos Académicos, 1º Lengua, Comunicación Social, castellano, letras, con presentación de Proyectos, 2 hs. Art. 80 – Informática aplicada a Enfermería, 2º Informática, computación, sistemas, con presentación de Proyectos, 2 hs. Art. 80 – Psicología aplicada en resolución de Problemas 3º, Psicología o Psicopedagogía o título homologo, con presentación de Proyectos, 2 hs. Art. 80.

Profesorado de Historia Resol. 765/15 CGE: Primer llamado por cinco días, Práctica Docente I, perfil disciplinar 1°, profesor de Historia o Cs. Sociales, 3 hs. STF – Segundo llamado por tres días (22 al 27 marzo) Prof. Historia, corporeidad, juego y Lenguajes Artísticos. Perfil Plástica 1º, Perfil Plástica (Artes Visuales, Plástica, Plástica y Práctica), con presentación de Proyectos, 2 hs. Art. 80 (equipo cátedra).

Tecnicatura Superior en Economía Social y Desarrollo Local (Resolución 903/15 CGE), tercer año, a saber: Segundo llamado por Art. 80: – Tecnologías y procesos productivos 3°, Prof. de /en Educación Tecnológica y homólogos, en enseñanza técnica en electricidad. Modalidad Técnico Profesional en concurrencia con título de base en las especialidades, bioingeniería: Diseño tecnológico, Instalaciones Eléctricas, Electricidad, electromecánica, Mecánica, Bioingeniería (título de base de nivel superior no menor a cuatro años). Lic. en Biotecnología o bioingeniería, 2 hs. Art. 80, con presentación de Proyectos – Comunicación para la participación social 3°, Prof. en Comunicación Social, ciencias de la Comunicación, Comunicación Social. Letras y ciencias de Comunicación, Lengua y Literatura con especialidad en Cs. Comunicación. Letras con especialización en Comunicación Social, Cs de la Información. Cs de la Comunicación con especialización en Comunicación. Letras u Homólogos. Lengua y Literatura. Licenciatura en el mismo campo del conocimiento de los títulos docentes mencionados anteriormente, 2 hs. Art. 80, con presentación de Proyectos.

Profesorado de Educación Secundaria en Geografía (creación según Resolución 766 y 159/15 CGE), a saber: Corporeidad, juego y Leng. Artísticos. Perfil Plástica 1º, Perfil Plástica (Artes Visuales, Plástica, Plástica y Práctica), 2 hs. STF (equipo cátedra) – Pedagogía 1°, Pedagogía, Cs. de educación, Psicopedagoga, 3 hs. STF – Espacios urbanos y rurales en el mundo contemporáneo 1 º, Geografía u homólogos y Cs. Sociales, en Biología u homólogos, geografía y Cs. Biológicas, Prof. Superior en Agronomía, Lic. en Geografía y Cs. Sociales y Humanidades, 3 hs. STF – Naturaleza y sociedad I, 1° Geografía u homólogos y Cs. Naturales, en Historia y geografía, geografía y Cs. Sociales. Lic. en Geografía y Cs. Sociales y Humanidades. Geografía u homólogos y Cs. Sociales, en Historia y geografía. Lic. en Geografía y en Medio Ambiente y Cs. naturales, Biología, Gestión Ambiental, 4 hs. STF – Práctica docente I, perfil disciplinar 1°, Geografía u homólogos y Cs. Sociales, en Biología u homólogos, geografía y Cs. Biológicas, Prof. Superior en Agronomía, Lic. en Geografía y Cs. Sociales y Humanidades, 3 hs. STF.

Profesorado de Educación Secundaria en Economía (creación según Resolución 4795/15 CGE), a saber: Corporeidad, juego y Leng. Artísticos. Perfil Plástica 1º, perfil plástica (Artes visuales, Plástica, Plástica y Práctica), 2 hs. STF (equipo cátedra). La recepción de antecedentes más la fichas de inscripción (FI Resolución 2300/12 CGE), a partir del 22 hasta 29 de marzo en el horario de 17 a 20 hs., en el establecimiento educativo sito en calle Libertad 214, Teléfono: (0343) 4930334, Hasenkamp. Toda la Documentación deberá presentarse debidamente autenticada y foliada, según circular 15/12 CGE, Horarios consultar en Institución. Designación por Art. 40 de la Constitución Provincial: Resolución N° 1280 C.G.E. Declarado sin aspirantes el Art. 80, acto seguido se ofrecerá por Art. 40 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, con la intervención y autorización de Vocalía del Consejo General de Educación. Se recibirán simultáneamente en la institución Carpetas y Proyectos de aspirantes a horas cátedras por Art. 80 del Estatuto del Docente Entrerriano y carpetas de Antecedentes de aspirantes a cubrir el espacio por Artículo 40, por el término de 3 días hábiles. Los aspirantes a concursar por Artículo 40 deberán aclararlo en su Formulario de Inscripción (FI).

La Rectoría de la Escuela Secundaria Nº 74 “Profesor Walter Heinze” con Orientación en Arte, llama a concurso para el día lunes 27 de marzo, según resolución 1000/13 CGE las siguientes horas cátedra: – 3 hs. Historia, pertenecientes a 2do año “B” STF, TT los miércoles de 15:20 a 17:30 hs. – 3 hs. Historia, pertenecientes a 3ro año “B” STF, TT los miércoles de 13:10 a 15:20 hs. – 2 hs. Formación Ética y Ciudadana, pertenecientes a 4to año “B” STF, TT los lunes de 13:50 a 15:20 hs. Primer llamado A las 8:30, segundo llamado a las 8:40 hs., 3er llamado a las 8:50, de no cubrirse, luego del tercer llamado se entregarán las bases para la presentación de proyectos. Toma de posesión inmediata. Presentarse en Jorge Heinze 275, con DNI, credencial vigente, copia de esta publicación en un medio de comunicación, constancia de personal de la casa, credencial de puntaje y/o carpeta de antecedentes.

Don Cristóbal 2da

La Rectoría de la E.E.AT. Nº 49 “Crucero A.R.A. General Belgrano” de Don Cristóbal 2ª, llama a concurso según Resolución 1000/13; y ampliatorias para cubrir los siguientes espacios: – 1 hs. Artes Visuales 1º 1ª SCV – 1 hs. Artes Visuales 1º 2ª SCV – 2 hs. Artes Visuales 2º 1ª SCV – 2 hs. Artes Visuales 3º 1ª SCV. El mismo se llevará a cabo en el edificio escolar el 28 de marzo a las 08:00 hs. (art. 140 resol 1000). Presentarse con documentación pertinente.

Viale

La Rectoría de la Escuela Normal Superior “Victorino Viale” llama a concurso según Resolución. 1000/13 CGE para cubrir las siguientes horas cátedras Nivel Secundario. Regularización Art. 80: 13:30 hs. primer llamado, 13:45 hs. segundo llamado: – 5 hs. de Lengua y Literatura de 2° año (3º división), suplente, ciclo básico. Horario: Jueves: 13:00 hs a 14.20 hs, 16:00 a 16:40 hs. Viernes: 16:00 hs. a 17:20 hs. – 01 hora de Tutorías Disciplinares, Suplente. Horario Rotativo. 14:00 hs. primer llamado, 14:15 hs. segundo llamado: – 2 hs de Música de 4° año (2º división), suplente, ciclo orientado. Horario: Martes: 17:20 hs a 18.00 hs, miércoles: 17:20 hs a 18:00 hs. – 4 horas de Tutorías Disciplinares, Suplente, horario Rotativo. 14:30 hs. Primer llamado, 14:45 hs. Segundo llamado: – 3 hs de Geografía de 5° año (1º división), suplente, Ciclo Orientado. Horario: Viernes: 13:00 hs. a 14:20 hs, 17:20 hs. a 18:00 hs. Turno tarde, para el martes 28 de Marzo de 2017. Presentarse con Credencial de puntaje, dni, título y/o antecedentes, constancia de Personal de la casa, en el local escolar sito en calle corrientes Nº 279, Viale.

La Rectoría de la Escuela Normal Superior “Victorino Viale, llama a concurso según Resolución. 1000/13 CGE para cubrir las siguientes horas cátedras Nivel Secundario. Regularización Art. 80: 13:30 hs. primer llamado, 13:45 segundo llamado: – 3 hs de Biología de 2° año (1º división), Suplente, Ciclo Básico, lunes: 16:40 a 17:20 hs, viernes: 13:00 a 14:20 hs. – 3 hs de Biología de 2° año (2º división), Suplente. Ciclo Básico, lunes: 17:20 a 18.00 hs, viernes: 14:30 a 15:50 hs. -3 hs de Biología de 3° año (1º división), Suplente. Ciclo Básico, lunes: 14:30 a 15:50 hs, viernes: 16:00 a 16:40 hs.

14:00 hs. primer llamado, 14:15 segundo llamado: – 2 hs de Biología de 4° año (1º división), Suplente. Ciclo Orientado, lunes: 13:00 a 13:40 hs, viernes: 17:20 a 18:00 hs – 3 hs. de Ecología de 6° año (2º división), Suplente. Ciclo Orientado, martes: 14:30 a 15:50 hs, miércoles: 17:20 a 18.00 hs. – 3 hs. de Introducción a la Investigación en Cs. Naturales de 6° año (2º división), Suplente. Ciclo Orientado, lunes: 16:00 a 16:40 hs, jueves: 13:00 a 14:20 hs.

14:30 hs. primer llamado, 14:45 hs. segundo llamado: – 2 hs de Prácticas Educativas de 6° año (2º div.) Suplente. Ciclo Orientado, lunes: 16:40 a 18:00 hs. – 4 hs. de Prácticas educativas, Suplente, Extra áulicas, horario rotativo. Turno tarde, para el miércoles 29 de marzo de 2017. Presentarse con Credencial de puntaje, dni, título y/o antecedentes, constancia de Personal de la casa, en el local escolar sito en calle corrientes Nº 279, Viale.

Crespo

La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración realiza el segundo llamado a concurso según Resol. 1000/13 para el día lunes 27 de marzo a las 17:30 horas para cubrir: – 24 hs. Asesor Pedagógico STF turno rotativo. Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje, DNI y/o carpeta de antecedentes y si correspondiera, constancia de personal de la institución.

Villa Fontana

La Rectoría de la Escuela Secundaria Nº69 “Juan XXIII” de la localidad de Villa Fontana (Dpto. Paraná), convoca a Concurso, según reglamentación vigente: Para el día Lunes 27/03: A las 14:00 hs: 10 hs de Educación Tecnológica STF: 2 hs de 1er Año los jueves de 17:00 hs a 18:20hs, 4 hs de 2do Año los martes de 15:30 hs a 16:50 hs y los jueves de 14:00 hs a 15:20 hs, 4 hs de 3er Año los jueves de 15:30 hs a 16:50 hs y los viernes de 15:30 hs a 16:50 hs. A las 14:15 hs: 2 hs de Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) STF de 5to Año los martes de 12:30 hs a 13:50 hs. A las 14:30 hs: 6 hs de Educación Física STF: 3 hs de 1er Año los martes de 12:30 hs a 13:30 hs y los jueves de 12:30 hs a 13:30 hs, 3 hs de 3er Año los martes de 11:15 hs a 12:15 hs y los jueves de 11:15 hs a 12:15 hs. Asimismo se reciben Proyecto para 6 hs de Trayectos Complementarios STF: 2 hs de 4to Año los viernes de 12:30 hs a 13:50 hs, 2 hs de 5to Año los viernes de 14:00 hs a 15:20 hs, 2 hs de 6to Año los martes de 17:00 hs a 18:20 hs. 6 hs de Práctica Educativa de 6to Año, (2 hs frente al curso y 4 hs extracurriculares) el martes de 14:00 hs a 15:20 hs, hasta el jueves 30/03 hasta las 18:30 hs. Los interesados deben presentarse en el establecimiento con la documentación pertinente y DNI. Para mayores informes comunicarse al teléfono (0343) 4864063 en el horario de 13:00 hs a 17:00 hs. Correo de la escuela: [email protected]

• La Rectoría de la Escuela Secundaria Nº69 “Juan XXIII” Anexo ESJA de la localidad de Villa Fontana (Dpto. Paraná), convoca a Concurso, según reglamentación vigente: Para el día lunes 27/03: A las 15:00hs: 02hs de Educación Tecnológica STF de 1er Año los martes de 19:15 hs a 20:25hs. A las 15:15 hs: 2 hs de Tecnología de Información y la Comunicación de 3er Año los martes de 20:30 hs a 21:40 hs. Los interesados deben presentarse en el establecimiento con la documentación pertinente y DNI. Para mayores informes comunicarse al teléfono (0343) 4864063 en el horario de 13:00 hs a 17:00 hs. Correo de la escuela: [email protected]