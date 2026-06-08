Llamados a concursos
La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el día jueves 8 de noviembre de 2018 para cubrir las siguientes horas cátedras:
A las 11:00 horas:
– 3 hs Biología 2º A CBC – STF- Turno Mañana – Martes 11:15 a 11:55 horas y Jueves 10:40 a 11:55 hs (segundo llamado)
A las 11:30 horas:
– 5 horas Lengua y Literatura 2º “A” C.B.C. – TM – STF – Martes: 8:25 a 9:50 hs / Miércoles 10:35 a 11:15 hs / Jueves 7:00 a 8:25 hs
– 5 horas Lengua y Literatura 2º “B” C.B.C. – TM – STF – Lunes 7:00 a 8:25 hs / Martes 10:35 a 11:15 hs/ Viernes 7:00 a 8:25 hs
– 5 horas Lengua y Literatura 3º “B” C.B.C. – TT – STF – Martes 15:05 a 16:30 hs / Jueves 13:00 a 13:40 hs / Viernes 15:50 a 17:15 5 horas Lengua y Literatura 4º “A” C.B.C. – TM – STF – Martes 7:00 a 8:25 / Jueves 8:25 a 9:00 / Viernes 8:25 a 9:50 hs
– 5 horas Lengua y Literatura 4º “B” C.B.C. – TT – STF – Martes 16:40 a 18:35 hs /
Miércoles 14:20 a 15:50 hs
– 5 horas Literatura Latinoamericana 5º “A” C.B.C. – TM – STF – Miércoles 7:00 a 8:25 y Lunes de 9:50 a 11:15
– 5 horas Literatura Argentina 6º “A” C.B.C. – TM – STF – Miércoles 9:15 a 10:30 hs – Viernes 9:50 a 11:15
Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación que lo acredite.
VICTORIA
La Rectoría de la Escuela de Educación Técnica N°1 “Dr. Pedro Radío” situada en España 474 de la ciudad de Victoria, Entre Ríos, llama a concurso docente para el día jueves 8 de noviembre de 2018, a las 13.30 hs, con toma inmediata, a fin de cubrir las siguientes horas cátedras, según resolución 1000/ 13 del CGE, 300/13 CGE que a continuación se detallan:
*02 H. Música (STF) 2do 5ta – Viernes 11.25 a 12.45 Hs.
Los interesados deberán concurrir al Establecimiento con credencial de puntaje, DNI y/o la documentación correspondiente.