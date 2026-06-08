La Rectoría de la ESJA Nº 33, llama a concurso para cubrir las siguientes horas cátedras (Resol. 1000/13):

– 4 hs. Sistemas Informáticos Contable

3º año orientado “B”

Miércoles 19:15 a 20:20 hs. – 20:30 a 21:40

Presentarse en Sarmiento 2.200 de Crespo el día miércoles 7 de noviembre de 2018 a las 19:15 hs. con la documentación correspondiente. (Toma inmediata).

Convocatoria Nivel Superior:

La Rectoría del Instituto Sup. “Gaspar L. Benavento” convoca a concurso por Res. 2300/12 CGE, Res. 3071/18 CGE, Res. 836/17 CGE, primer llamado, con presentación de carpetas de antecedentes, por el término de 5 días hábiles, desde el 07/11/18 al 13/11/18 inclusive el siguiente espacio:

Tecnicatura Sup. En Enfermería:(Res. 620/15 CGE).

1er año: 02 hs, STF, Biofísica, lunes de 21:00 a 23:00.

Perfil (Res 331/17 JC): Profesor de/en: Física u homólogos; Ciencias Física y Matemática; Física y Matemática; Física y Cosmografía; Física y Química; Matemática y Física; Matemática, Física y Cosmografía; Matemática, Física y Química; Biología u homólogos.

Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los mencionados anteriormente.

Licenciado en Radiología y Biofísica. Licenciado en Biotecnología. Bioingeniero. Médico. Bioquímico.

Los antecedentes serán evaluados por el Consejo Evaluador Institucional.

Para informes y recepción de carpetas dirigirse a la secretaría de la Institución, Congreso 726, de lunes a viernes, en el horario de 18 a 21.30 hs.