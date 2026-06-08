En CRESPO

La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el día martes 02 de octubre de 2018 para cubrir las siguientes horas cátedras:

A las 14:30 horas:

– 2 hs Educación Musical- 1º “B” CBC -TM– STF – Martes 9:50 a 11:15 horas

– 2 horas Educación Musical – 4º “A” C.O. – STF – Miércoles 10:40 a 11:55 hs.

Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada) y en caso de ser personal del establecimiento la certificación correspondiente.

En VICTORIA

Supervisión de Educación Secundaria Zona XXIII, convoca para cubrir, según la normativa vigente (Resol 1000/13 CGE), el cargo de Rector, Suplente Termino Fijo , de la Escuela Secundaria Nº 13 “Adolfo Milteman”, para el día Martes 02 de Octubre a del corriente año, a las 10:30 hs en la sede de la Dirección Departamental de Escuelas, Maipú N° 141.

Horarios : Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes Turno Mañana

Martes Turno Tarde

Los interesados deberán presentarse con el Documento Nacional de Identidad, constancia Personal de la Casa si correspondiera, Credencial de Puntaje