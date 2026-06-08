Crespo

La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el día viernes 09 de marzo de 2018 para cubrir las siguientes horas cátedras:

A las 14 horas:

2 horas Educación Musical STF 2º “B” CBC Turno Mañana – Jueves 7:45 a 9:00 horas (segundo llamado)

2 horas Educación Musical STF 4º “A” CO Turno Mañana – Miércoles 10:40 a 11:55 horas (segundo llamado)

Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación.

Seguí

La Rectoría E.E.T. N° 68 “Profesor Facundo Arce” convoca a concurso por Resolución 1000/13 C.G.E por presentación de proyectos:

2 hs Coordinación de Área Suplente Turno Rotativo

3 hs Coordinador Gestión Suplente Turno Rotativo

Los interesados deben retirar bases para la presentación en el Establecimiento, sito en Libertad y Gregorio Battisti de Seguí, desde el viernes 09/03/2018 hasta el martes 13/03/2018. Los proyectos se recibirán el jueves 15/03/2018 de 08:00 a 12:00 hs, junto a la correspondiente carpeta de antecedentes foliada y autenticada.