La Rectoría del Instituto Superior de Formación Docente “Paulo Freire” de General Ramírez convoca a concurso para la cobertura de horas cátedras, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 2300/12 C.G.E., Resolución Nº1471/16 C.G.E y Resolución Nº 0836/17 C.G.E desde el día lunes 27 de Mayo los siguientes espacios curriculares por 05 (cinco) días hábiles. 1° llamado.

PROFESORADO DE EDUCACIÓN ESPECIAL CON ORIENTACIÓN EN DISCAPACIDAD INTELECTUAL : Res. N° 976/17 CGE, Res. N° 330/17 JC y Res. N° 145/18 JC.

BASES NEUROBIOPSICOLÓGICAS DEL DESARROLLO: Asignatura. 1º Año. STF. Anual. 4 horas. EQUIPO DE CÁTEDRA: PERFIL 1: Profesor de/en : Educación Especial u Homólogos. Enseñanza Diferenciada u Homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Psicopedagogía. Psicología u Homólogos. Psicología y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Psicología Social. Lógica, Psicología y Ciencias de la Educación. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado : Viernes de 16,00 a 18,50 horas.

DIDÁCTICA GENERAL: Asignatura. 1º Año. Anual. 3 horas. STF. Requisitos : Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Sociología u homólogos. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Filosofía u homólogos. Licenciado en Pedagogía, Licenciado en Ciencias de la Educación. Día y Horario de dictado : Martes de 16,00 a 18,00 horas.

PRÁCTICA DOCENTE I: Taller. 1º Año. Anual. 4 horas. STF. EQUIPO DE CÁTEDRA: Perfil Generalista: Requisitos : Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Sociología u homólogos. Filosofía u homólogos. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Licenciaturas de los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado : Martes de 18,10 a 20,50 horas.

PRÁCTICA DOCENTE II: Taller. 2º Año. Anual. 4 horas. STF. EQUIPO DE CÁTEDRA: Perfil Generalista: Requisitos : Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Sociología u homólogos. Filosofía u homólogos. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Licenciaturas de los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado : Miércoles de 15,20 a 18,00 horas.

PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA : Res. N° 4170/14 CGE, Res. N° 307/17 JC y Res. N° 358/17 JC.

PRÁCTICA DOCENTE I: Taller. 1º Año. Anual. 2 horas. STF. EQUIPO DE CÁTEDRA: Perfil Generalista: Requisitos : Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Sociología u homólogos. Filosofía u homólogos. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Licenciaturas de los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado : Lunes de 18,50 a 20,50 horas.

PROFESORADO DE EDUCACIÓN INICIAL: Res. N° 4165/14 CGE, Res N° 358/17 JC.

SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN: Asignatura. 3º Año. Anual. 3 horas. STF. Requisitos : Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Filosofía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Sociología u homólogos. Antropología u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Ciencias de la Educación y Ciencias Sociales. Filosofía, Pedagogía y Ciencias Sociales. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado : Lunes de 20,20 a 22,20 horas