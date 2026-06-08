La Escuela Secundaria N° 60 Bicentenario con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el día lunes 19 de marzo de 2018 para cubrir las siguientes horas cátedras:

A las 08:00 horas:

– 2 horas Educación Musical STF 4º “A” CO STF Turno Mañana – miércoles 10:40 a 11:55 horas (cuarto llamado)

– 2 horas Educación Musical STF 1º B CBC STF Turno Mañana – martes 9:50 a 10:30 horas/ 10:40 a 11:15 horas (segundo llamado)

Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa, la certificación correspondiente. En caso de no presentarse aspirante que reúna los requisitos establecidos se procederá a la presentación por proyectos siguiendo lo dispuesto en los artículos 146 y 147 de la Resolución 1000 C.G.E. Dicha presentación queda pautada para el día lunes 19 de marzo conforme a los Lineamientos del Diseño Curricular de la Educación Secundaria de E. Ríos.

A las 9 horas:

2 horas Formación Ética y Ciudadana 2º año “A” CBC Turno Mañana – Viernes de 9:15 a 10:30 horas

Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa, la certificación correspondiente.