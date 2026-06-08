La Rectoría de la Escuela Secundaria Nº69 “Juan XXIII” – Anexo ESJA de la localidad de Villa Fontana (Dpto. Paraná), convoca a concurso, según reglamentación vigente:

Para el día lunes 22/05 a las 14:00 hs: 2 hs de Tecnología de la Información y la Comunicación STF, los días jueves de 20:20 a 21:30 hs. de 3er Año ESJA

Los interesados deben presentarse en el establecimiento con la documentación pertinente y DNI. Para mayores informes comunicarse al teléfono 0343-4864063 en el horario de 13:00hs a 17:00hs. Correo de la escuela:[email protected]