Viale- La Rectoría de la Escuela Normal Superior Victorino Viale, de la localidad de Viale (Provincia de Entre Ríos), llama a concurso según Resolución N° 5423/03 CGE, Resolución 4789/15 CGE, Resolución N° 351/17 JC y demás Normativa vigente Cargo de Secretario de Instituto Superior. Ficha de Inscripción Res 351/17 JC, Carpeta de antecedentes debidamente autenticada y foliada.

Toda documentación será elevada a Jurado de Concursos Nivel Superior para establecer Orden de Prelación. Inscripción por término de 5 días hábiles a partir del 27 de febrero de 2018. Los interesados presentarse en el establecimiento sito en calle Corrientes Nº 279, de la ciudad de Viale, Teléfono: 0343-4920137, http//ensviale.ers.infd.edu.ar, de lunes a viernes en el horario de 18:00 a 22:30 hs.