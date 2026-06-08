Llamado a concurso en Viale
La Rectoría de la Escuela Normal Superior “Victorino Viale, llama a concurso según Resolución. 1000/13 CGE para cubrir las siguientes horas cátedras Nivel Secundario.
HORA: 14.00 PRIMER LLAMADO – 14.15 SEGUNDO LLAMADO:
-02 horas de Economía de 4° año (1era.div.).Suplente. Ciclo Orientado.
HORARIO: Viernes : 13.00 hs. a 14.20 hs.-
-02 horas de Economía de 4° año (2da.div.).Suplente. Ciclo Orientado.
HORARIO: Viernes: 14.30 hs. a 15.50 hs.
-02 horas de Formación Ética y Ciudadana de 4° año (1era.div.).Suplente. Ciclo Orientado.
HORARIO: Viernes: 16.00 a 17.20hs.
HORA: 14.30 PRIMER LLAMADO – 14.45 SEGUNDO LLAMADO:
-03 horas de Geografía de 1° año (1era.div.).Suplente Cargo Vacante. Ciclo Básico.
HORARIO: Lunes: 17.20 a 18.00hs. – Viernes: 16 a 17.20 hs.
-03 horas de Geografía de 1° año (3era.div.).Suplente. Ciclo Básico.
HORARIO: Lunes: 16.40 a 17.20hs. – Viernes: 14.30 a 15.50 hs.
Turno tarde, para el viernes 31 de Marzo de 2017. Presentarse con Credencial de puntaje, dni, título y/o antecedentes, constancia de Personal de la casa, en el local escolar sito en calle corrientes Nº 279 Viale