La Rectoría del Instituto Superior de Formación Docente Paulo Freire de General Ramírez convoca a concurso para la cobertura de horas cátedras, de acuerdo a lo establecido en la Resolución C.G.E. Nº 2300/12 de los Consejos Evaluadores Institucionales, desde el día lunes 15 de mayo el siguiente espacio curricular por 5 (cinco) días hábiles.

PROFESORADO DE QUÍMICA:

PRÁCTICA DOCENTE IV: PERFIL DISCIPLINAR: 4º Año. Anual. 7 horas. STF. Requisitos : Profesor de/en Química u homólogos. Física y Química. Física, Química y Merceología. Química y Merceología. Química y Mineralogía. Matemática y Química. Matemática, Física y Química. Ciencias Biológicas y Químicas. Mineralogía y Merceología. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Licenciado de/en: Química Industrial. Bromatología. Bioquímica y Farmacia. Farmacia. Biotecnología. Farmacéutico. Bioquímica. Ingeniero Químico. Ingeniero Químico Industrial. Bioingeniero.

Día y Horario de dictado : a convenir en la institución.

Los aspirantes deberán presentar Ficha de inscripción, currículum vitae y carpeta de antecedentes completa, fotocopias debidamente autenticadas y foliadas (Circular 15/2012 Jurado de Concursos Nivel Superior) en el Instituto, calle 29 de septiembre 110- General Ramírez- Entre Ríos. Telefax 0343-4901893 en el horario de 16 a 20 horas.