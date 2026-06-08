Llamado a concurso en General Ramírez
La Rectoría de la EET Y S Nº 1 de Nogoyá y su Extensión Áulica ESJA Nº 2 “30 de Octubre” de General Ramírez convoca a concurso para la cobertura de horas cátedras, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 80º, por el término de 3 (tres) días hábiles.
Técnico Superior en Gastronomía: 3 (tres) días hábiles por Artículo 80º
Espacio UDI de acompañamiento a Introducción a la Cocina: 1º Año. Anual 2 horas. STF. Perfil: Licenciado en Gastronomía, Licenciado en Bromatología. Técnico Superior en Gastronomía, Técnico Superior en Gerenciamiento Gastronómico, Cheff.. Día y Horario de dictado: miércoles de 16:40 a 18:00 horas.
Técnico Superior en Gastronomía: 3 (tres) días hábiles por Artículo 80º
Espacio UDI de acompañamiento a Cocinas Étnicas 2º Año. Anual 2 horas. STF. Perfil: Licenciado en Gastronomía, Licenciado en Nutrición. Licenciado en Bromatología. Técnico Superior en Gastronomía, Técnico Superior en Gerenciamiento Gastronómico, Cheff.. Día y Horario de dictado: Lunes de de 16:00 a 17:20 horas.
Técnico Superior en Gastronomía: 3 (tres) días hábiles por Artículo 80º
Espacio UDI de acompañamiento a Taller de Repostería y Pastelería 2º Año. Anual 2 horas. STF. Perfil: Licenciado en Gastronomía, Licenciado en Nutrición. Licenciado en Bromatología. Técnico Superior en Gastronomía, Técnico Superior en Gerenciamiento Gastronómico, Cheff. Día y Horario de dictado: martes de 16:40 a 18:00 horas.
Los aspirantes deberán presentar, currículum vitae y carpeta de antecedentes Completa, fotocopias debidamente autenticadas y foliadas (Circular 15/2012 Jurado de Concursos Nivel Superior), en la Escuela de Educación Técnica y Superior Nº1 de Nogoya o en el Complejo Educativo de Gral Ramirez, desde el 23 hasta el 26 de mayo del corriente año de 18:00 a 21:00 hs.