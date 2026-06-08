Villa Fontana- La Rectoría de la Escuela Secundaria Nº69 “Juan XXIII” – Anexo ESJA de la localidad de Villa Fontana (Dpto. Paraná), convoca a concurso, según reglamentación vigente horas de 2do Año de la ESJA, todas STF:

Para el día jueves 1º de marzo:

A las 14:00 hs: 4 hs de Lengua y Literatura los martes y jueves de 20:50 a 22:00 hs.

A las 14:15 hs: 4 hs de Matemática los lunes de 19:40 a 20:50 hs y los viernes de 20:50 a 22 hs.

A las 14:30 hs: 2 hs de Educación Tecnológica los jueves de 19:40 a 20:50 hs.

A las 14:45 hs: 2 hs de Teoría y Gestión de las Organizaciones II los viernes de 19:40 a 20:50 hs.

A las 15:00 hs: 2 hs de Microeconomía los miércoles de 18:30 a 19:05 hs.

A las 15:15 hs: 2 hs de Principios Básicos Contables los jueves de 18:30 a 19:05 hs.

A las 15:30 hs: 3 hs de Biología los lunes de 20:50 a 21:25 hs y los miércoles de 19:40 a 20:50 hs.

A las 15:45 hs: 2 hs de Geografía los miércoles de 20:50 a 22:00 hs.

A las 16:00 hs: 2 hs de Inglés los viernes de 18:30 a 19:05 hs.

A las 16:15 hs: 2 hs de Historia los martes de 19:40 a 20:50 hs.

A las 16:30 hs: 2 hs de Formación Ética y Ciudadana los martes de 18:30 a 19:05hs.

A las 16:45 hs: 2 hs de Química los lunes de 18:30 a 19:05hs.

Los interesados deben presentarse en el establecimiento con la documentación pertinente y DNI. Para mayores informes comunicarse al teléfono 0343-4864063 en el horario de 13:00hs a 17:00hs. Correo de la escuela: [email protected]